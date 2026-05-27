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OneBlade Face + Body

Asistencia técnica

OneBladeFace + Body

QP2824/10

OneBlade Face + Body

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Manuales y documentación

Declaración de conformidad del RU - English (US)

  • ZIP archivo, 332 kB
  • 27 May 2026

Manual del usuario

  • PDF archivo, 1.7 MB
  • 8 April 2025

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines
    • OneBlade

    OneBlade
    Cuchilla de repuesto

    QP220/51
    • Recorta, perfila y afeita
    • Dos originales
    • Se ajusta a todos los mangos OneBlade
    • Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca
    • OneBlade

    OneBlade
    Cuchilla de repuesto

    QP630/51
    • Recorta, perfila y afeita
    • 3 cuchillas para cuerpo originales y 1 kit para cuerpo
    • Se adapta a todos los mangos OneBlade
    • Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca

Solución de problemas

Garantía y servicio

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Garantía

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