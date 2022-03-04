Términos de búsqueda

  • Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel

    Shaver series 7000 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

    S7886/50

    Clasificación general / 5
    • Opinión Opiniones

    Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel

    La serie 7000 de Philips se desliza suavemente sobre la piel, mientras corta cada cabello al ras, incluso en barbas de hasta 3 días. Equipada con la avanzada tecnología SkinIQ, la afeitadora detecta el cabello y se adapta a este, además de moverse correctamente para brindar una mejor protección de la piel.

    Más información

    Shaver series 7000 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

    Productos similares

    Ver todos los Serie de afeitadoras

    Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel

    Con tecnología SkinIQ

    • Revestimiento Nano SkinGlide
    • Cuchillas SteelPrecision
    • Sensor de control de movimiento
    • Cabezales flexibles 360-D
    • Garantía de hasta 5 años*****
    Reduce la fricción sobre la piel para minimizar la irritación

    Reduce la fricción sobre la piel para minimizar la irritación

    Presenta un revestimiento protector entre los cabezales de la afeitadora y la piel. Hecho de hasta 250 000 microesferas por centímetro cuadrado, mejora el deslizamiento sobre la piel hasta en un 30 %*** para minimizar la irritación.

    Rendimiento potente en cada pasada

    Rendimiento potente en cada pasada

    Con hasta 90 000 acciones de corte por minuto, las cuchillas SteelPrecision afeitan un 17% más al ras* y cortan más vello por pasada. Las 45 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y se fabrican en Europa.

    Lo orienta a una técnica mejorada con menos pasadas

    Lo orienta a una técnica mejorada con menos pasadas

    La tecnología de detección de movimiento rastrea cómo se afeita y lo guía a una técnica más eficaz. Después de solo tres afeitadas, la mayoría de los hombres lograron una mejor técnica de afeitado con menos pasadas****.

    Experiencia de afeitado mejorada con la aplicación

    Experiencia de afeitado mejorada con la aplicación

    Perfeccione su afeitado emparejando la afeitadora con la aplicación Philips GroomTribe. Siga el progreso de su piel en cada afeitada, personalice su afeitada y domine su técnica para conseguir una afeitada al ras y suave con la piel.

    Se adapta a su barba para un afeitado sin esfuerzo

    Se adapta a su barba para un afeitado sin esfuerzo

    Ajusta dinámicamente la potencia de afeitado desde el momento en que la afeitadora toca su rostro o cabeza. Detecta la densidad del vello 250 veces por segundo. Se adapta a su barba para un afeitado sin esfuerzo.

    Cabezales flexibles que siguen los contornos faciales

    Cabezales flexibles que siguen los contornos faciales

    Los cabezales completamente flexibles giran 360° para seguir los contornos del rostro y la cabeza. Disfrute de un contacto óptimo con la piel para un afeitado cómodo y profundo.

    Diseñado para ofrecer precisión y eficiencia de corte

    Diseñado para ofrecer precisión y eficiencia de corte

    La nueva forma de los cabezales de afeitado está diseñada para ofrecer precisión. La superficie se mejoró con canales de guía del vello, diseñados para mover el vello a una posición de corte eficaz.

    Limpieza profunda en solo 1 minuto para conseguir un afeitado higiénico

    Limpieza profunda en solo 1 minuto para conseguir un afeitado higiénico

    La potente cápsula de limpieza limpia a fondo y lubrica la afeitadora en solo 1 minuto, para que siga rindiendo al máximo durante más tiempo. La cápsula es 10 veces más eficaz que la limpieza con agua**. Es la cápsula de limpieza más pequeña del mundo, por lo que puede guardarla fácilmente y utilizarla en cualquier lugar.

    Aféitese en seco y húmedo, e incluso bajo la ducha

    Aféitese en seco y húmedo, e incluso bajo la ducha

    Adapte su rutina de afeitado a sus necesidades. Con Wet & Dry, puede disfrutar de un cómodo afeitado en seco o un refrescante afeitado en húmedo. Puede afeitarse con gel o espuma incluso bajo la ducha.

    Recortador de precisión integrado en el mango

    Recortador de precisión integrado en el mango

    Complete su look con el recortador de precisión desplegable de la afeitadora. Integrado en el cuerpo de la afeitadora, es la manera perfecta de mantener el bigote y recortar las patillas.

    Carga conveniente

    Carga conveniente

    En Philips, impulsamos la sostenibilidad en todos los aspectos de la creación de productos. Aspiramos a reducir los desperdicios y minimizar la cantidad de adaptadores USB que sacamos al mercado. Si necesita un adaptador, tiene a disposición una unidad de alimentación adecuada en el sitio: www.philips.com/support

    La afeitadora incluye un pasaporte ecológico

    La afeitadora incluye un pasaporte ecológico

    Nuestra planta de producción de cuchillas utiliza electricidad 100 % renovable y nuestro embalaje está fabricado con materiales reciclables. Todas las afeitadoras incluyen un pasaporte ecológico.

    Diseñadas para durar: garantía de hasta 5 años*****

    Diseñadas para durar: garantía de hasta 5 años*****

    Nuestras afeitadoras están diseñadas para la excelencia y vienen con una garantía extendida de hasta 5 años cuando registre su producto. De este modo, puede disfrutar de la confiabilidad y el rendimiento máximos. Afeitada tras afeitada.

    Especificaciones técnicas

    • Accesorios

      Cápsula Quick Clean
      • 1 cartucho incluido
      Recortador ajustable integrado
      Viajes y almacenamiento
      Funda para viaje
      Incluye cable USB-A
      No incluye adaptador de corriente

    • Software

      Aplicación
      • GroomTribe
      • Se conecta a través de Bluetooth®
      Compatibilidad con teléfonos inteligentes
      Dispositivos iPhone y Android™

    • Potencia eléctrica

      Carga
      • 1 horas de carga completa
      • Carga rápida en 5 minutos
      Voltaje automático
      5 V
      Tiempo de funcionamiento
      60 minutos
      Tipo de batería
      Iones de litio
      Consumo máximo de energía
      9  W

    • Diseño

      Color
      Tinta negra
      Asa
      Agarre de goma
      Cabezales de afeitado
      Angular

    • Servicio

      Cabezal de repuesto de SH71
      Reemplazar cada 2 años por el modelo SH71
      Garantía de 2 + 3 años*****

    • Rendimiento del afeitado

      seguimiento de contornos
      Cabezales flexibles 360-D
      Sistema de afeitado
      Cuchillas SteelPrecision
      Tecnología SkinIQ
      • Revestimiento Nano SkinGlide
      • Sensor de control de movimiento
      • Sensor de potencia adaptable

    • Facilidad de uso

      Pantalla
      • Pantalla de LED
      • Indicador de nivel de batería
      • Indicador de control de movimiento
      • Traba para viaje
      Limpieza
      • Abierto con un solo toque
      • Completamente lavable
      En seco y húmedo
      Uso en seco y húmedo
      Carga
      Carga por USB-A (5 V⎓/≥1 A)

    Badge-D2C

    Obtener asistencia sobre este producto

    Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.
    Clippin

    Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

    Ir a piezas y accesorios

    Accesorios para este producto

    Productos recomendados

    Productos consultados recientemente

    Opiniones

    Sé el primero en opinar sobre este artículo

    • en comparación con el material sin revestimiento
    • * Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.
    • ** De acuerdo con los usuarios de la serie S7000 de Philips y la aplicación GroomTribe en el 2019
    • *** Tras comparar residuos de afeitado después de utilizar líquido limpiador o agua en el cartucho
    • **** Garantía de 2 años + extensión de 3 años al registrarse en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.