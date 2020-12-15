Descontinuado
Natural
260 ml
Tetina de flujo lento
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.
El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.
4.8
de 5
92
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
AnaFP
15/12/2020
España
Parte de la promoción
Producto con funciones fantásticas
Tetina de gran calidad que permite un magnífico enganche de los pequeños.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD287/25 Set de regalo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD287/25 Set de regalo
AnaFP
15/12/2020
España
Parte de la promoción
Tetina con gran adaptación funcional para el bebé
La tetina tiene una forma idónea para que el bebé se adapte a ella ya que es flexible y muy similar al pecho.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Biberones SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Biberones SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural
10/12/2020
España
No necesito más
Con estos biberones he alimentado al bebote desde que dejé de darle el pecho hasta casi cuando empezó a comer sólido, así que perf
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Biberones SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Biberones SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
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