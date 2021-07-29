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  • Ideal para almacenar comidas cuando esté en casa o fuera de ella
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Descontinuado

Philips AventVaso de almacenamiento de comida

SCF639/05

4.3
| (98) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
Ideal para almacenar comidas cuando esté en casa o fuera de ella
Guarde la saludable papilla de su bebé y aliméntelo con nuestro nuevo vaso de almacenamiento de comida. Podrá esterilizarlo y reutilizarlo con Philips Avent tanto en casa como fuera de ella.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

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Ideal para almacenar comidas cuando esté en casa o fuera de ella

  • Estándar

Aptos para el frigorífico/congelador

Aptos para el frigorífico/congelador

Para máxima comodidad.

Fácil de usar y limpiar

Fácil de usar y limpiar

Se puede utilizar de manera segura en el calientabiberones, microondas, lavavajillas y esterilizador.

Este producto no contiene BPA

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

98

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

29/07/2021

España

España

Empleado de Philips

Espectacular

[Employee of philipsglobal] Me ha encantado ideal para llevar a todas partes viene ideal para congelar hermético total Tapadera estupenda encaja muy bien no sale ni gota vamos lo recomiendo es una maravilla

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF639/05 Vaso de almacenamiento de leche/comida

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF639/05 Vaso de almacenamiento de leche/comida

20/11/2016

España

España

Comodidad, higiene y practicidad

Los recipientes para almacenar la leche materna son comodisimos y prácticos. Se pueden guardar y llevar en cualquier lugar por su adecuado tamaño. Son facilies de esterilizar y al ser de cristal se mantienen nuevos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF619/05 Recipiente para leche materna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF619/05 Recipiente para leche materna

18/11/2016

España

España

Comodísimos

Resulta muy cómodo podery almacenar la leche directamente y mucho más higiénico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF619/05 Recipiente para leche materna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF619/05 Recipiente para leche materna

Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 