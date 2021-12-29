Descontinuado
2 biberones
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.
4.3
de 5
92
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
Ele80
29/12/2021
España
Parte de la promoción
Un buen producto
Me ha gustado mucho su diseño. La forma de la tetina le ha resultado muy cómoda y se ha adaptado muy bien. El único inconveniente que veo es que el tamaño del cierre y la tetina es algo grande y ocupa mucho en el esterilizador.
Ventajas
El diseño de la tetina
Contras
El tamaño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/17 Biberón Natural
Dochi
27/11/2018
España
Buena adaptación
Es el único biberón que mi hija ha cogido, se parece mucho al pecho por lo que facilita su agarre. Ha sido buena elección.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/17 Biberón Natural
Jose82
17/07/2017
España
Ergonomico y divertido para el bebe
Siempre que ve los muñequitos, mi niña se pone muy contenta. Sabe que le toca bibe! Es muy ergonomico y facil de limpiar. Estamos encantados con el biberon,
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF627/20 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF627/20 Biberón Natural
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE