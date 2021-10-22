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  • Afeitado perfecto, comodidad excepcional y al ras
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  • Afeitado perfecto, comodidad excepcional y al ras
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Descontinuado

Star Wars special editionAfeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

SW9700/67

4.1
| (95) Opiniones
Afeitado perfecto, comodidad excepcional y al ras
Experimenta la potencia de V-Track PRO y corta incluso el vello más largo. Nuestro sistema V-Track PRO con 72 cuchillas autoafilables en forma de V cortan con menos tirones incluso cuando tienes poca barba.
Ver todos los beneficios

Siente la potencia de V-Track Pro

Afeitado perfecto, comodidad excepcional y al ras

  • Cuchillas V-track Precision PRO

  • Cabezales en 8 direcc. ContourDetect

  • Ajuste de comodidad personal

  • Recortador de precisión SmartClick

V-track Precision PRO para disfrutar del mejor afeitado de poca barba

V-track Precision PRO para disfrutar del mejor afeitado de poca barba

Consigue un perfecto afeitado al ras. Las cuchillas V-track Precision PRO colocan cuidadosamente cada vello en la mejor posición de corte en poca barba, incluso si está pegado a la piel o en casos de distintas longitudes. Proporciona un corte un 30 % más al ras en menos pasadas y deja la piel en excelentes condiciones.

Las 72 cuchillas giratorias capturan y cortan el vello desde todos los ángulos

Las 72 cuchillas giratorias capturan y cortan el vello desde todos los ángulos

72 cuchillas autoafilables. 151,000 cortes por minuto. Acaban con todo el vello: sin importar la dirección en la que crezca.

Los cabezales se flexionan en 8 direcciones para que el resultado sea superior

Los cabezales se flexionan en 8 direcciones para que el resultado sea superior

Sigue los contornos de tu rostro y cuello con los cabezales en 8 direcciones ContourDetect. Lograrás atrapar un 20 % más de vello con cada pasada, por lo que tendrás como resultado un afeitado suave y más al ras.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

95

Opiniones

22/10/2021

España

España

Perfecta pieles sensibles

Tengo 52 años la piel muy sensible, continuas rojeces y escozor con el afeitado a maquina, mis hijos me regalaron este producto y el resultado fue muy gratificante , han desaparecido todos los problemas de piel , el apurado perfecto, muy cómoda en su uso, las cremas para después del afeitado ya no las utilizo, ha sido un alivio para mi piel.

Ventajas

ideal pieles sensibles

Contras

no puedo considerar nada negativo

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9711/32 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9711/32 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada

14/01/2021

España

España

ESTUPENDA

La tengo desde Reyes y la verdad es que supera con creces a la anterior en cuanto a apurado, peso y ruido. El precio quizá sea un poco elevado

Ventajas

Apurado, peso y ruido.

Contras

Precio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9711/32 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9711/32 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada

30/12/2020

España

España

Maquina de afitar

Pedro, espectacular. Ranurado inimaginable en si 10

Ventajas

Todo ergonómica ideal

Contras

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Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9711/41 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9711/41 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada

Avisos legales

  1. Corta un 30 % más al ras con menos pasadas en comparación con el modelo anterior de Philips

  2. Corta hasta un 20 % más vellos en comparación con el modelo anterior Philips