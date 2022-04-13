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Star Wars special edition Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Descontinuado
Asistencia técnica
SW9700/67
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¿Qué espuma o gel puedo usar con la afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
Extracción de cabezales de afeitado de la afeitadora
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
SH91Cabezales de afeitado de repuesto
Soporte de cabezal de afeitado
Tengo problemas con la piel después de utilizar la afeitadora Philips
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua
Mi afeitadora Philips no se carga
No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips
La afeitadora Philips hace mucho ruido
La afeitadora Philips no funciona