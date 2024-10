La garantía no cubre desgaste o pérdidas naturales, incluyendo pero no limitado a la pérdida de datos o la pérdida de negocios relacionados. La garantía Philips no se aplicará si: • Los documentos de compra han sido alterados de alguna forma o resulten ilegibles. • El número de modelo y/o serie del producto ha sido alterado, retirado o hecho ilegible. • Las reparaciones o modificaciones han sido llevadas a cabo por personas u organizaciones de servicios no autorizadas. • El producto está siendo utilizado para fines comerciales. El defecto es causado por el abuso o uso indebido del producto o por condiciones ambientales que no están en conformidad con las operaciones recomendadas del producto. El defecto es causado por la conexión a periféricos, equipos o accesorios que no sean los recomendados por Philips. • La unidad ha sufrido daños incluyendo, pero no limitado, a daños causados por animales, interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o rayos, deficiencia en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, voltaje inadecuado, agua, fuego, desastre natural o accidente de transporte. • La falla del producto es debido al desgaste normal por uso de las partes que pueden ser consideradas como consumibles por su naturaleza. • El producto no fue originalmente diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado para el país donde se está utilizando, lo que podría ocurrir en caso que el producto haya sido adquirido en otro país distinto al de su uso previsto.