El sistema Flash 5100 POC Pro ofrece el máximo rendimiento de Philips y un flujo de trabajo intuitivo para el punto de atención multiespecialidad, incluidas capacidades cardíacas avanzadas. Desde quienes se inician en el ultrasonido hasta los usuarios más experimentados, todos necesitan información rápida y precisa en el POC. La orientación paso a paso para funciones como AutoStrain EF en la evaluación cardíaca brinda a usuarios con distintos niveles de experiencia la posibilidad de realizar estudios de imagen excepcionales de manera eficiente, contribuyendo a acelerar un diagnóstico confiable. Simplifica y agiliza los exámenes con preajustes personalizables que favorecen la eficiencia y la facilidad de uso. ¿Confianza a la velocidad de la vida? Todo sucede en un parpadeo.
Sistema de Ultrasonido Flash 5100 POC Pro: su diseño vertical, robusto y compacto se desplaza con facilidad dentro y fuera de espacios reducidos
El diseño vertical, robusto y compacto se desplaza con fluidez dentro y fuera de espacios reducidos
La pantalla táctil de 21,5 pulgadas con vidrio antirreflejo ofrece una visibilidad óptima y puede operarse incluso con guantes. El panel de control incorpora botones y perillas de gran tamaño, fáciles de usar, que proporcionan retroalimentación táctil para optimizar el flujo de trabajo. El 93 % de los usuarios valoró la flexibilidad de elegir entre la pantalla táctil y el panel de control [1]. Tras exhaustivas pruebas para un ciclo de vida de 7 años, el sistema Flash 5100 POC Pro mantiene su rendimiento incluso después de decenas de miles de ciclos de bloqueo y desbloqueo de frenos, ajustes del panel de control, extensos desplazamientos y los impactos y colisiones contra paredes que forman parte de la operación cotidiana de un sistema POC.
Sistema de Ultrasonido Flash 5100 POC Pro: interfaz simplificada basada en pantalla táctil y funciones de automatización para ofrecer orientación integrada
Interfaz simplificada basada en pantalla táctil y funciones de automatización para ofrecer orientación integrada
La interfaz simplificada, basada en pantalla táctil, junto con las funciones de automatización, permite una operación intuitiva con orientación integrada. El 91 % de los usuarios consideró beneficiosa la orientación integrada de pasos siguientes, tanto para profesionales con menor experiencia como para usuarios avanzados [1]. Los algoritmos de visualización de agujas facilitan una colocación precisa, incluso en pacientes con dificultades técnicas. Los controles de posprocesamiento ofrecen mayor flexibilidad durante exámenes sensibles al tiempo, de modo que los usuarios puedan ajustar las imágenes para obtener resultados óptimos.
Sistema de Ultrasonido Flash 5100 POC Pro: AutoStrain EF para una evaluación cardíaca confiable
AutoStrain EF para una evaluación cardíaca confiable
Además de su sólido rendimiento en anestesia, cuidados críticos, medicina de urgencias y musculoesquelético (MSK), el sistema Flash 5100 POC Pro incorpora capacidades integrales que incluyen una evaluación cardíaca avanzada. AutoStrain EF permite obtener una medición robusta y reproducible de la deformación longitudinal global y de la fracción de eyección (EF) con solo presionar un botón. El sistema también es compatible con los transductores S5-1, S8-3, X7-2t y X8-2t para la evaluación cardíaca en pacientes adultos y pediátricos.
Sistema de Ultrasonido Flash 5100 POC Pro: la potencia de PureWave y más allá
La potencia de PureWave y más allá
La tecnología de cristales premium PureWave proporciona una calidad de imagen excepcional, gran profundidad de penetración y alta resolución para un diagnóstico preciso en diversos tipos de pacientes. El sistema Flash 5100 POC Pro también es compatible con una amplia gama de transductores avanzados Philips xMatrix y no‑PureWave. Además, los algoritmos xRes y SonoCT mejoran la calidad de imagen y reducen el ruido y los artefactos; la inteligencia iScan permite una optimización rápida de imágenes y señales Doppler con solo presionar un botón; además Auto Scan identifica automáticamente el tipo de tejido y ajusta de manera continua la ganancia de la imagen.
Sistema de Ultrasonido Flash 5100 POC Pro: diseñado específicamente para el punto de atención (POC)
Diseñado específicamente para el punto de atención (POC)
El sistema Flash 5100 POC Pro incorpora una estructura de aluminio de grado automotriz, robusta y de fácil mantenimiento, con un soporte para transductores integrado sobre la pantalla que mantiene los cables organizados y fuera del suelo. Las asas pueden colocarse para facilitar la maniobrabilidad. Las superficies son fáciles de limpiar gracias al diseño con un número mínimo de botones y perillas, y el panel de control cuenta con certificación IPX2. La gran pantalla táctil vertical está diseñada para garantizar limpieza y desinfección sencilla [2], y el sistema dispone de un modo especial de limpieza con bloqueo de funciones.
Sistema de Ultrasonido Flash 5100 POC Pro: gestión de datos flexible
Gestión de datos flexible
El flujo de trabajo basado en órdenes y encuentros (OBW/EBW) permite una conexión sencilla con los sistemas de información hospitalaria, incluidos Qpath[3], PACS, Admisión/Alta/Traslado (ADT), EMR y órdenes de ultrasonido. Este sistema está diseñado para el futuro, con un software POC mejorado que incorpora capacidades como mayor seguridad y funcionalidad USB para una mayor versatilidad. El Flash 5100 POC Pro le ayuda a enfrentar los desafíos actuales del punto de atención y a incorporar las innovaciones del mañana con un sistema preparado para el futuro, diseñado para perdurar, acompañado de educación clínica continua y un valioso servicio y soporte.
Sistema de ultrasonido Flash 5100 POC Pro: teleultrasonido Collaboration Live
Teleultrasonido Collaboration Live
Acceda a una mayor experiencia directamente desde el sistema de ultrasonido mediante Collaboration Live [4], con teleultrasonido multiparte que permite la participación de otros miembros del equipo para apoyo en la toma de decisiones y capacitación. Hasta seis usuarios pueden comunicarse de manera rápida y segura mediante voz, mensajería, uso compartido de pantalla y transmisión de video directamente desde el sistema de ultrasonido, accediendo así a múltiples recursos clínicos a distancia y favoreciendo un diagnóstico más rápido. Brinde a los pacientes acceso a toda la experiencia de su equipo, sin importar su ubicación.
Sistema de ultrasonido Flash 5100 POC Pro: un socio confiable, hoy y en el futuro
Un socio confiable, hoy y en el futuro
El sistema Flash 5100 POC Pro se fundamenta en 30 años de experiencia en tecnología de ultrasonido y en 130 años de trayectoria de Philips en imagenología médica de alta calidad. Aprovecha la reconocida experiencia de Philips en imagenología general, cardiovascular, salud de la mujer y más, con el objetivo de ayudarle a tratar a sus pacientes con plena confianza. Philips Ultrasound Services lo acompaña durante todo el ciclo de vida de su sistema de imagen, desde la planificación hasta la sustitución, para que obtenga el máximo valor de su inversión en ultrasonido.
Especificaciones
Sistema
Sistema
Ancho
55,9 cm (22 pulgadas)
Profundidad
54,4 cm (21,4 pulgadas)
Altura
143,8 cm (56,6 pulgadas) - 166,6 cm (65,6 pulgadas)
Peso
54,4 kg (119,9 lb) / Con batería: 56,6 kg (124,8 lb)
