El diseño vertical, robusto y compacto se desplaza con fluidez dentro y fuera de espacios reducidos

La pantalla táctil de 21,5 pulgadas con vidrio antirreflejo ofrece una visibilidad óptima y puede operarse incluso con guantes. El panel de control incorpora botones y perillas de gran tamaño, fáciles de usar, que proporcionan retroalimentación táctil para optimizar el flujo de trabajo. El 93 % de los usuarios valoró la flexibilidad de elegir entre la pantalla táctil y el panel de control [1]. Tras exhaustivas pruebas para un ciclo de vida de 7 años, el sistema Flash 5100 POC Pro mantiene su rendimiento incluso después de decenas de miles de ciclos de bloqueo y desbloqueo de frenos, ajustes del panel de control, extensos desplazamientos y los impactos y colisiones contra paredes que forman parte de la operación cotidiana de un sistema POC.