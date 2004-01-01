El módulo Masimo SET® de Masimo permite el control continuo y no invasivo de la saturación arterial de oxígeno (SpO₂), la frecuencia del pulso (PR) y el índice de perfusión (PI) en determinados monitores IntelliVue de Philips, utilizando las tecnologías probadas de oximetría de pulso de Masimo.¹
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Cuando se introdujo por primera vez como parámetro clínico, la oximetría de pulso se consideraba poco fiable, ya que daba lugar a falsas alarmas de hasta el 90 % en las UCI y las salas de recuperación.³ La tecnología Masimo Signal Extraction Technology® (SET) de extracción de señales (SET) de Masimo resolvió este problema mediante el uso de motores de procesamiento de señales en paralelo para separar la verdadera señal arterial de las fuentes de ruido (incluida la señal venosa). Mide con precisión la SpO₂ y la frecuencia del pulso incluso en las condiciones clínicas más difíciles, como durante el movimiento del paciente y la baja perfusión. La tecnología Masimo SET® ofrece sistemáticamente un número significativamente menor de falsas alarmas y detección de alarmas verdaderas.⁴
Reduzca las falsas alarmas con Masimo SET.
Cuando se introdujo por primera vez como parámetro clínico, la oximetría de pulso se consideraba poco fiable, ya que daba lugar a falsas alarmas de hasta el 90 % en las UCI y las salas de recuperación.³ La tecnología Masimo Signal Extraction Technology® (SET) de extracción de señales (SET) de Masimo resolvió este problema mediante el uso de motores de procesamiento de señales en paralelo para separar la verdadera señal arterial de las fuentes de ruido (incluida la señal venosa). Mide con precisión la SpO₂ y la frecuencia del pulso incluso en las condiciones clínicas más difíciles, como durante el movimiento del paciente y la baja perfusión. La tecnología Masimo SET® ofrece sistemáticamente un número significativamente menor de falsas alarmas y detección de alarmas verdaderas.⁴
Reduzca las falsas alarmas con Masimo SET.
Cuando se introdujo por primera vez como parámetro clínico, la oximetría de pulso se consideraba poco fiable, ya que daba lugar a falsas alarmas de hasta el 90 % en las UCI y las salas de recuperación.³ La tecnología Masimo Signal Extraction Technology® (SET) de extracción de señales (SET) de Masimo resolvió este problema mediante el uso de motores de procesamiento de señales en paralelo para separar la verdadera señal arterial de las fuentes de ruido (incluida la señal venosa). Mide con precisión la SpO₂ y la frecuencia del pulso incluso en las condiciones clínicas más difíciles, como durante el movimiento del paciente y la baja perfusión. La tecnología Masimo SET® ofrece sistemáticamente un número significativamente menor de falsas alarmas y detección de alarmas verdaderas.⁴
Clínicamente comprobado
Desempeño durante todo el proceso de atención.
Más de 100 estudios independientes han demostrado que Masimo SET® supera a otras tecnologías de oximetría de pulso.¹ Por ejemplo, en una unidad posquirúrgica, los médicos clínicos lograron su objetivo de cero muertes prevenibles o daño cerebral debido a los opioides durante 5 años.⁵ En una UCPA, Masimo SET® tuvo una reducción de más del 50 % en las falsas alarmas en comparación con otras tecnologías de SpO₂.⁶ Y en un estudio de 122 738 bebés, Masimo SET® ayudó a mejorar la sensibilidad de las pruebas de detección de cardiopatías congénitas críticas hasta el 93 %.⁷ Ya sea que se utilice para monitorear pacientes neonatos, pediátricos y adultos, Masimo SET le ayuda a tomar decisiones informadas sobre la atención.
Desempeño durante todo el proceso de atención.
Más de 100 estudios independientes han demostrado que Masimo SET® supera a otras tecnologías de oximetría de pulso.¹ Por ejemplo, en una unidad posquirúrgica, los médicos clínicos lograron su objetivo de cero muertes prevenibles o daño cerebral debido a los opioides durante 5 años.⁵ En una UCPA, Masimo SET® tuvo una reducción de más del 50 % en las falsas alarmas en comparación con otras tecnologías de SpO₂.⁶ Y en un estudio de 122 738 bebés, Masimo SET® ayudó a mejorar la sensibilidad de las pruebas de detección de cardiopatías congénitas críticas hasta el 93 %.⁷ Ya sea que se utilice para monitorear pacientes neonatos, pediátricos y adultos, Masimo SET le ayuda a tomar decisiones informadas sobre la atención.
Desempeño durante todo el proceso de atención.
Más de 100 estudios independientes han demostrado que Masimo SET® supera a otras tecnologías de oximetría de pulso.¹ Por ejemplo, en una unidad posquirúrgica, los médicos clínicos lograron su objetivo de cero muertes prevenibles o daño cerebral debido a los opioides durante 5 años.⁵ En una UCPA, Masimo SET® tuvo una reducción de más del 50 % en las falsas alarmas en comparación con otras tecnologías de SpO₂.⁶ Y en un estudio de 122 738 bebés, Masimo SET® ayudó a mejorar la sensibilidad de las pruebas de detección de cardiopatías congénitas críticas hasta el 93 %.⁷ Ya sea que se utilice para monitorear pacientes neonatos, pediátricos y adultos, Masimo SET le ayuda a tomar decisiones informadas sobre la atención.
Atención eficaz
Reduzca los costos y la complejidad de la atención.
Miles de hospitales de todo el mundo cuentan con la tecnología Masimo SET, clínicamente probada, para ayudar a simplificar el flujo de trabajo y gestionar el costo de la atención al paciente. La integración de la SpO₂ de Masimo con el monitoreo de pacientes de IntelliVue puede reducir el uso de sensores, las pruebas de gases arteriales, las necesidades de oxígeno y las falsas alarmas.⁸ Los ahorros típicos incluyen la posibilidad de menos extracciones de sangre arterial en pacientes gravemente enfermos⁹, menores requisitos de oxígeno en la UCI¹⁰ y una disminución considerable de las falsas alarmas con mayor especificidad.¹¹ Todo ello se suma a un ahorro de costos anual medible.
Reduzca los costos y la complejidad de la atención.
Miles de hospitales de todo el mundo cuentan con la tecnología Masimo SET, clínicamente probada, para ayudar a simplificar el flujo de trabajo y gestionar el costo de la atención al paciente. La integración de la SpO₂ de Masimo con el monitoreo de pacientes de IntelliVue puede reducir el uso de sensores, las pruebas de gases arteriales, las necesidades de oxígeno y las falsas alarmas.⁸ Los ahorros típicos incluyen la posibilidad de menos extracciones de sangre arterial en pacientes gravemente enfermos⁹, menores requisitos de oxígeno en la UCI¹⁰ y una disminución considerable de las falsas alarmas con mayor especificidad.¹¹ Todo ello se suma a un ahorro de costos anual medible.
Reduzca los costos y la complejidad de la atención.
Miles de hospitales de todo el mundo cuentan con la tecnología Masimo SET, clínicamente probada, para ayudar a simplificar el flujo de trabajo y gestionar el costo de la atención al paciente. La integración de la SpO₂ de Masimo con el monitoreo de pacientes de IntelliVue puede reducir el uso de sensores, las pruebas de gases arteriales, las necesidades de oxígeno y las falsas alarmas.⁸ Los ahorros típicos incluyen la posibilidad de menos extracciones de sangre arterial en pacientes gravemente enfermos⁹, menores requisitos de oxígeno en la UCI¹⁰ y una disminución considerable de las falsas alarmas con mayor especificidad.¹¹ Todo ello se suma a un ahorro de costos anual medible.
Diseño modular
Solo hay que conectar y listo.
El sistema Masimo SET® utiliza sensores de dedo no invasivos Masimo LNOP para capturar la saturación funcional de oxígeno de SpO₂, la frecuencia del pulso y el índice de perfusión. Transmite los datos del paciente directamente a un módulo Masimo SET® de una sola ranura alojado en un bastidor de módulos internos Philips IntelliVue MX500 y MX550, o en el bastidor de módulos externos Philips IntelliVue MX700, MX800, MX750 y MX850. De este modo, podrá ver y controlar sus datos clínicos en una única pantalla mediante la conocida interfaz IntelliVue.
Solo hay que conectar y listo.
El sistema Masimo SET® utiliza sensores de dedo no invasivos Masimo LNOP para capturar la saturación funcional de oxígeno de SpO₂, la frecuencia del pulso y el índice de perfusión. Transmite los datos del paciente directamente a un módulo Masimo SET® de una sola ranura alojado en un bastidor de módulos internos Philips IntelliVue MX500 y MX550, o en el bastidor de módulos externos Philips IntelliVue MX700, MX800, MX750 y MX850. De este modo, podrá ver y controlar sus datos clínicos en una única pantalla mediante la conocida interfaz IntelliVue.
Solo hay que conectar y listo.
El sistema Masimo SET® utiliza sensores de dedo no invasivos Masimo LNOP para capturar la saturación funcional de oxígeno de SpO₂, la frecuencia del pulso y el índice de perfusión. Transmite los datos del paciente directamente a un módulo Masimo SET® de una sola ranura alojado en un bastidor de módulos internos Philips IntelliVue MX500 y MX550, o en el bastidor de módulos externos Philips IntelliVue MX700, MX800, MX750 y MX850. De este modo, podrá ver y controlar sus datos clínicos en una única pantalla mediante la conocida interfaz IntelliVue.
Cuando se introdujo por primera vez como parámetro clínico, la oximetría de pulso se consideraba poco fiable, ya que daba lugar a falsas alarmas de hasta el 90 % en las UCI y las salas de recuperación.³ La tecnología Masimo Signal Extraction Technology® (SET) de extracción de señales (SET) de Masimo resolvió este problema mediante el uso de motores de procesamiento de señales en paralelo para separar la verdadera señal arterial de las fuentes de ruido (incluida la señal venosa). Mide con precisión la SpO₂ y la frecuencia del pulso incluso en las condiciones clínicas más difíciles, como durante el movimiento del paciente y la baja perfusión. La tecnología Masimo SET® ofrece sistemáticamente un número significativamente menor de falsas alarmas y detección de alarmas verdaderas.⁴
Reduzca las falsas alarmas con Masimo SET.
Cuando se introdujo por primera vez como parámetro clínico, la oximetría de pulso se consideraba poco fiable, ya que daba lugar a falsas alarmas de hasta el 90 % en las UCI y las salas de recuperación.³ La tecnología Masimo Signal Extraction Technology® (SET) de extracción de señales (SET) de Masimo resolvió este problema mediante el uso de motores de procesamiento de señales en paralelo para separar la verdadera señal arterial de las fuentes de ruido (incluida la señal venosa). Mide con precisión la SpO₂ y la frecuencia del pulso incluso en las condiciones clínicas más difíciles, como durante el movimiento del paciente y la baja perfusión. La tecnología Masimo SET® ofrece sistemáticamente un número significativamente menor de falsas alarmas y detección de alarmas verdaderas.⁴
Reduzca las falsas alarmas con Masimo SET.
Cuando se introdujo por primera vez como parámetro clínico, la oximetría de pulso se consideraba poco fiable, ya que daba lugar a falsas alarmas de hasta el 90 % en las UCI y las salas de recuperación.³ La tecnología Masimo Signal Extraction Technology® (SET) de extracción de señales (SET) de Masimo resolvió este problema mediante el uso de motores de procesamiento de señales en paralelo para separar la verdadera señal arterial de las fuentes de ruido (incluida la señal venosa). Mide con precisión la SpO₂ y la frecuencia del pulso incluso en las condiciones clínicas más difíciles, como durante el movimiento del paciente y la baja perfusión. La tecnología Masimo SET® ofrece sistemáticamente un número significativamente menor de falsas alarmas y detección de alarmas verdaderas.⁴
Clínicamente comprobado
Desempeño durante todo el proceso de atención.
Más de 100 estudios independientes han demostrado que Masimo SET® supera a otras tecnologías de oximetría de pulso.¹ Por ejemplo, en una unidad posquirúrgica, los médicos clínicos lograron su objetivo de cero muertes prevenibles o daño cerebral debido a los opioides durante 5 años.⁵ En una UCPA, Masimo SET® tuvo una reducción de más del 50 % en las falsas alarmas en comparación con otras tecnologías de SpO₂.⁶ Y en un estudio de 122 738 bebés, Masimo SET® ayudó a mejorar la sensibilidad de las pruebas de detección de cardiopatías congénitas críticas hasta el 93 %.⁷ Ya sea que se utilice para monitorear pacientes neonatos, pediátricos y adultos, Masimo SET le ayuda a tomar decisiones informadas sobre la atención.
Desempeño durante todo el proceso de atención.
Más de 100 estudios independientes han demostrado que Masimo SET® supera a otras tecnologías de oximetría de pulso.¹ Por ejemplo, en una unidad posquirúrgica, los médicos clínicos lograron su objetivo de cero muertes prevenibles o daño cerebral debido a los opioides durante 5 años.⁵ En una UCPA, Masimo SET® tuvo una reducción de más del 50 % en las falsas alarmas en comparación con otras tecnologías de SpO₂.⁶ Y en un estudio de 122 738 bebés, Masimo SET® ayudó a mejorar la sensibilidad de las pruebas de detección de cardiopatías congénitas críticas hasta el 93 %.⁷ Ya sea que se utilice para monitorear pacientes neonatos, pediátricos y adultos, Masimo SET le ayuda a tomar decisiones informadas sobre la atención.
Desempeño durante todo el proceso de atención.
Más de 100 estudios independientes han demostrado que Masimo SET® supera a otras tecnologías de oximetría de pulso.¹ Por ejemplo, en una unidad posquirúrgica, los médicos clínicos lograron su objetivo de cero muertes prevenibles o daño cerebral debido a los opioides durante 5 años.⁵ En una UCPA, Masimo SET® tuvo una reducción de más del 50 % en las falsas alarmas en comparación con otras tecnologías de SpO₂.⁶ Y en un estudio de 122 738 bebés, Masimo SET® ayudó a mejorar la sensibilidad de las pruebas de detección de cardiopatías congénitas críticas hasta el 93 %.⁷ Ya sea que se utilice para monitorear pacientes neonatos, pediátricos y adultos, Masimo SET le ayuda a tomar decisiones informadas sobre la atención.
Atención eficaz
Reduzca los costos y la complejidad de la atención.
Miles de hospitales de todo el mundo cuentan con la tecnología Masimo SET, clínicamente probada, para ayudar a simplificar el flujo de trabajo y gestionar el costo de la atención al paciente. La integración de la SpO₂ de Masimo con el monitoreo de pacientes de IntelliVue puede reducir el uso de sensores, las pruebas de gases arteriales, las necesidades de oxígeno y las falsas alarmas.⁸ Los ahorros típicos incluyen la posibilidad de menos extracciones de sangre arterial en pacientes gravemente enfermos⁹, menores requisitos de oxígeno en la UCI¹⁰ y una disminución considerable de las falsas alarmas con mayor especificidad.¹¹ Todo ello se suma a un ahorro de costos anual medible.
Reduzca los costos y la complejidad de la atención.
Miles de hospitales de todo el mundo cuentan con la tecnología Masimo SET, clínicamente probada, para ayudar a simplificar el flujo de trabajo y gestionar el costo de la atención al paciente. La integración de la SpO₂ de Masimo con el monitoreo de pacientes de IntelliVue puede reducir el uso de sensores, las pruebas de gases arteriales, las necesidades de oxígeno y las falsas alarmas.⁸ Los ahorros típicos incluyen la posibilidad de menos extracciones de sangre arterial en pacientes gravemente enfermos⁹, menores requisitos de oxígeno en la UCI¹⁰ y una disminución considerable de las falsas alarmas con mayor especificidad.¹¹ Todo ello se suma a un ahorro de costos anual medible.
Reduzca los costos y la complejidad de la atención.
Miles de hospitales de todo el mundo cuentan con la tecnología Masimo SET, clínicamente probada, para ayudar a simplificar el flujo de trabajo y gestionar el costo de la atención al paciente. La integración de la SpO₂ de Masimo con el monitoreo de pacientes de IntelliVue puede reducir el uso de sensores, las pruebas de gases arteriales, las necesidades de oxígeno y las falsas alarmas.⁸ Los ahorros típicos incluyen la posibilidad de menos extracciones de sangre arterial en pacientes gravemente enfermos⁹, menores requisitos de oxígeno en la UCI¹⁰ y una disminución considerable de las falsas alarmas con mayor especificidad.¹¹ Todo ello se suma a un ahorro de costos anual medible.
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El sistema Masimo SET® utiliza sensores de dedo no invasivos Masimo LNOP para capturar la saturación funcional de oxígeno de SpO₂, la frecuencia del pulso y el índice de perfusión. Transmite los datos del paciente directamente a un módulo Masimo SET® de una sola ranura alojado en un bastidor de módulos internos Philips IntelliVue MX500 y MX550, o en el bastidor de módulos externos Philips IntelliVue MX700, MX800, MX750 y MX850. De este modo, podrá ver y controlar sus datos clínicos en una única pantalla mediante la conocida interfaz IntelliVue.
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1. Los estudios clínicos publicados sobre Masimo SET® se pueden encontrar en http://www.masimo.com.
2. U.S. News & World Report, Best Hospitals 2015 Edition.
3. Malviya S., Reynolds P.I., Voepel-Lewis T., Siewert M., Watson D., Tait A.R., Tremper K. Anesth Analg. 2000 Jun;90(6):1336-40.
4. En un estudio de condiciones difíciles de movimiento y baja perfusión, la tecnología de oximetría de pulso de la competencia demostró un 43 % de alarmas verdaderas omitidas y un 28 % de falsas alarmas. Masimo SET® demostró un 3 % y un 5 % respectivamente. Shah N et al. J Clin Anesth. 2012 Ago;24(5):385-91.
5. Taenzer A et al. Postoperative Monitoring – The Dartmouth Experience. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter. Primavera-verano 2012.
6. Malviya S et al. False Alarms and Sensitivity of Conventional Pulse Oximetry Versus the Masimo SET® Technology in the Pediatric Postanesthesia Care Unit. Anesth Analg 2000; 90(6):1336-1340.
7. Zhao et al. Pulse oximetry with clinical assessment to screen for congenital heart disease in neonates in China: a prospective study. Lancet 2014 Ago 30;384(9945):747-54.
9. Durbin C.G. Jr., Rostow S.K. More Reliable Oximetry Reduces the Frequency of Arterial Blood Gas Analyses and Hastens Oxygen Weaning after Cardiac Surgery: A Prospective, Randomized Trial of the Clinical Impact of a New Technology. Crit Care Med. 2002 Ago;30(8):1735-40.
10. Patel D.S., Rezkalla R. Weaning protocol possible with pulse oximetry technology. Advance for Resp Care Managers. 2000: 9(9):86.
11. Shah N., Ragaswamy H.B., Govindugari K., Estanol L. Performance of Three New Generation Pulse Oximeters During Motion and Low Perfusion in Volunteers. J Clin Anesth. 2012;24(5):385-91.
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