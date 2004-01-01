Desempeño durante todo el proceso de atención.

Más de 100 estudios independientes han demostrado que Masimo SET® supera a otras tecnologías de oximetría de pulso.¹ Por ejemplo, en una unidad posquirúrgica, los médicos clínicos lograron su objetivo de cero muertes prevenibles o daño cerebral debido a los opioides durante 5 años.⁵ En una UCPA, Masimo SET® tuvo una reducción de más del 50 % en las falsas alarmas en comparación con otras tecnologías de SpO₂.⁶ Y en un estudio de 122 738 bebés, Masimo SET® ayudó a mejorar la sensibilidad de las pruebas de detección de cardiopatías congénitas críticas hasta el 93 %.⁷ Ya sea que se utilice para monitorear pacientes neonatos, pediátricos y adultos, Masimo SET le ayuda a tomar decisiones informadas sobre la atención.