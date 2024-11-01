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FitLife

Máscara de rostro completo

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Los pacientes que tienen bello facial, dentaduras, irregularidades faciales, alguna rotura en el tabique nasal o que sufren de claustrofobia necesitan una máscara cómoda. FitLife es el producto de soluciones totales que le permitirá acomodarse fácilmente a estos pacientes.

Características
Máscara de rostro completo

La máscara de rostro completo resulta más cómoda

FitLife ofrece un sello rápido y sólido alrededor del rostro pero con menos puntos de presión en las áreas sensibles de la cara, mientras que permite una visión sin restricciones. La superficie amplia iguala la presión dentro de la máscara y minimiza la irritación ocular. Ofrezca a sus pacientes la comodidad y el sellado que merecen.

La máscara de rostro completo resulta más cómoda

FitLife ofrece un sello rápido y sólido alrededor del rostro pero con menos puntos de presión en las áreas sensibles de la cara, mientras que permite una visión sin restricciones. La superficie amplia iguala la presión dentro de la máscara y minimiza la irritación ocular. Ofrezca a sus pacientes la comodidad y el sellado que merecen.

La máscara de rostro completo resulta más cómoda

FitLife ofrece un sello rápido y sólido alrededor del rostro pero con menos puntos de presión en las áreas sensibles de la cara, mientras que permite una visión sin restricciones. La superficie amplia iguala la presión dentro de la máscara y minimiza la irritación ocular. Ofrezca a sus pacientes la comodidad y el sellado que merecen.
Rotación accesoria

La rotación accesoria permite un movimiento más libre del tubo

La rotación accesoria permite un movimiento más libre del tubo

La rotación accesoria permite un movimiento más libre del tubo

La rotación accesoria permite un movimiento más libre del tubo

La rotación accesoria permite un movimiento más libre del tubo

La rotación accesoria permite un movimiento más libre del tubo
Soporte craneal de avanzada

El soporte craneal de avanzada permite la remoción y aplicación con facilidad

El soporte craneal FitLife se encuentra disponible en tamaño pequeño y grande. Cuenta con pestañas adhesivas EZ que simplifican y agilizan la colocación y la remoción del soporte craneal. Los broches de cierre simplifican la reaplicación y eliminan la necesidad de reajustar luego de la remoción.

El soporte craneal de avanzada permite la remoción y aplicación con facilidad

El soporte craneal FitLife se encuentra disponible en tamaño pequeño y grande. Cuenta con pestañas adhesivas EZ que simplifican y agilizan la colocación y la remoción del soporte craneal. Los broches de cierre simplifican la reaplicación y eliminan la necesidad de reajustar luego de la remoción.

El soporte craneal de avanzada permite la remoción y aplicación con facilidad

El soporte craneal FitLife se encuentra disponible en tamaño pequeño y grande. Cuenta con pestañas adhesivas EZ que simplifican y agilizan la colocación y la remoción del soporte craneal. Los broches de cierre simplifican la reaplicación y eliminan la necesidad de reajustar luego de la remoción.
Tres tamaños disponibles

Aprobadas para uso pediátrico

FitLife se encuentra disponible en tamaño pequeño, grande y extra grande. La elección del tamaño no presenta inconvenientes, ya que nuestra máscara grande se ajusta a la mayoría de sus pacientes. El tamaño pequeño ha sido aprobado para uso pediátrico (7 años de edad <gt/>20kgs)

Aprobadas para uso pediátrico

FitLife se encuentra disponible en tamaño pequeño, grande y extra grande. La elección del tamaño no presenta inconvenientes, ya que nuestra máscara grande se ajusta a la mayoría de sus pacientes. El tamaño pequeño ha sido aprobado para uso pediátrico (7 años de edad <gt/>20kgs)

Aprobadas para uso pediátrico

FitLife se encuentra disponible en tamaño pequeño, grande y extra grande. La elección del tamaño no presenta inconvenientes, ya que nuestra máscara grande se ajusta a la mayoría de sus pacientes. El tamaño pequeño ha sido aprobado para uso pediátrico (7 años de edad <gt/>20kgs)
Puertos radiales de escape de la difusión

Los puertos radiales de escape de la difusión permiten un funcionamiento silencioso

Los puertos silenciosos permiten desviar el flujo aéreo de exhalación de la persona que duerme junto al paciente. FitLife contribuye a que sus pacientes y sus parejas disfruten sus noches con buena calidad de sueño.

Los puertos radiales de escape de la difusión permiten un funcionamiento silencioso

Los puertos silenciosos permiten desviar el flujo aéreo de exhalación de la persona que duerme junto al paciente. FitLife contribuye a que sus pacientes y sus parejas disfruten sus noches con buena calidad de sueño.

Los puertos radiales de escape de la difusión permiten un funcionamiento silencioso

Los puertos silenciosos permiten desviar el flujo aéreo de exhalación de la persona que duerme junto al paciente. FitLife contribuye a que sus pacientes y sus parejas disfruten sus noches con buena calidad de sueño.
Puerto de recolección de O2

El puerto de recolección de O2 permite la medición de presión o filtración de O2

El puerto de recolección de O2 permite la medición de presión o filtración de O2

El puerto de recolección de O2 permite la medición de presión o filtración de O2

El puerto de recolección de O2 permite la medición de presión o filtración de O2

El puerto de recolección de O2 permite la medición de presión o filtración de O2

El puerto de recolección de O2 permite la medición de presión o filtración de O2
Sello perimetral

El sello perimetral brinda máxima comodidad

Una almohadilla de silicona suave crea un sellado perimetral que se ajusta de manera rápida, pareja y cómoda.

El sello perimetral brinda máxima comodidad

Una almohadilla de silicona suave crea un sellado perimetral que se ajusta de manera rápida, pareja y cómoda.

El sello perimetral brinda máxima comodidad

Una almohadilla de silicona suave crea un sellado perimetral que se ajusta de manera rápida, pareja y cómoda.
Válvula inspiratoria

Válvula inspiratoria de seguridad

La válvula activa el acceso del aire ambiente cuando la presión cae por debajo de los 3 cm H2O.

Válvula inspiratoria de seguridad

La válvula activa el acceso del aire ambiente cuando la presión cae por debajo de los 3 cm H2O.

Válvula inspiratoria de seguridad

La válvula activa el acceso del aire ambiente cuando la presión cae por debajo de los 3 cm H2O.
  • Máscara de rostro completo
  • Rotación accesoria
  • Soporte craneal de avanzada
  • Tres tamaños disponibles
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Máscara de rostro completo

La máscara de rostro completo resulta más cómoda

FitLife ofrece un sello rápido y sólido alrededor del rostro pero con menos puntos de presión en las áreas sensibles de la cara, mientras que permite una visión sin restricciones. La superficie amplia iguala la presión dentro de la máscara y minimiza la irritación ocular. Ofrezca a sus pacientes la comodidad y el sellado que merecen.

La máscara de rostro completo resulta más cómoda

FitLife ofrece un sello rápido y sólido alrededor del rostro pero con menos puntos de presión en las áreas sensibles de la cara, mientras que permite una visión sin restricciones. La superficie amplia iguala la presión dentro de la máscara y minimiza la irritación ocular. Ofrezca a sus pacientes la comodidad y el sellado que merecen.

La máscara de rostro completo resulta más cómoda

FitLife ofrece un sello rápido y sólido alrededor del rostro pero con menos puntos de presión en las áreas sensibles de la cara, mientras que permite una visión sin restricciones. La superficie amplia iguala la presión dentro de la máscara y minimiza la irritación ocular. Ofrezca a sus pacientes la comodidad y el sellado que merecen.
Rotación accesoria

La rotación accesoria permite un movimiento más libre del tubo

La rotación accesoria permite un movimiento más libre del tubo

La rotación accesoria permite un movimiento más libre del tubo

La rotación accesoria permite un movimiento más libre del tubo

La rotación accesoria permite un movimiento más libre del tubo

La rotación accesoria permite un movimiento más libre del tubo
Soporte craneal de avanzada

El soporte craneal de avanzada permite la remoción y aplicación con facilidad

El soporte craneal FitLife se encuentra disponible en tamaño pequeño y grande. Cuenta con pestañas adhesivas EZ que simplifican y agilizan la colocación y la remoción del soporte craneal. Los broches de cierre simplifican la reaplicación y eliminan la necesidad de reajustar luego de la remoción.

El soporte craneal de avanzada permite la remoción y aplicación con facilidad

El soporte craneal FitLife se encuentra disponible en tamaño pequeño y grande. Cuenta con pestañas adhesivas EZ que simplifican y agilizan la colocación y la remoción del soporte craneal. Los broches de cierre simplifican la reaplicación y eliminan la necesidad de reajustar luego de la remoción.

El soporte craneal de avanzada permite la remoción y aplicación con facilidad

El soporte craneal FitLife se encuentra disponible en tamaño pequeño y grande. Cuenta con pestañas adhesivas EZ que simplifican y agilizan la colocación y la remoción del soporte craneal. Los broches de cierre simplifican la reaplicación y eliminan la necesidad de reajustar luego de la remoción.
Tres tamaños disponibles

Aprobadas para uso pediátrico

FitLife se encuentra disponible en tamaño pequeño, grande y extra grande. La elección del tamaño no presenta inconvenientes, ya que nuestra máscara grande se ajusta a la mayoría de sus pacientes. El tamaño pequeño ha sido aprobado para uso pediátrico (7 años de edad <gt/>20kgs)

Aprobadas para uso pediátrico

FitLife se encuentra disponible en tamaño pequeño, grande y extra grande. La elección del tamaño no presenta inconvenientes, ya que nuestra máscara grande se ajusta a la mayoría de sus pacientes. El tamaño pequeño ha sido aprobado para uso pediátrico (7 años de edad <gt/>20kgs)

Aprobadas para uso pediátrico

FitLife se encuentra disponible en tamaño pequeño, grande y extra grande. La elección del tamaño no presenta inconvenientes, ya que nuestra máscara grande se ajusta a la mayoría de sus pacientes. El tamaño pequeño ha sido aprobado para uso pediátrico (7 años de edad <gt/>20kgs)
Puertos radiales de escape de la difusión

Los puertos radiales de escape de la difusión permiten un funcionamiento silencioso

Los puertos silenciosos permiten desviar el flujo aéreo de exhalación de la persona que duerme junto al paciente. FitLife contribuye a que sus pacientes y sus parejas disfruten sus noches con buena calidad de sueño.

Los puertos radiales de escape de la difusión permiten un funcionamiento silencioso

Los puertos silenciosos permiten desviar el flujo aéreo de exhalación de la persona que duerme junto al paciente. FitLife contribuye a que sus pacientes y sus parejas disfruten sus noches con buena calidad de sueño.

Los puertos radiales de escape de la difusión permiten un funcionamiento silencioso

Los puertos silenciosos permiten desviar el flujo aéreo de exhalación de la persona que duerme junto al paciente. FitLife contribuye a que sus pacientes y sus parejas disfruten sus noches con buena calidad de sueño.
Puerto de recolección de O2

El puerto de recolección de O2 permite la medición de presión o filtración de O2

El puerto de recolección de O2 permite la medición de presión o filtración de O2

El puerto de recolección de O2 permite la medición de presión o filtración de O2

El puerto de recolección de O2 permite la medición de presión o filtración de O2

El puerto de recolección de O2 permite la medición de presión o filtración de O2

El puerto de recolección de O2 permite la medición de presión o filtración de O2
Sello perimetral

El sello perimetral brinda máxima comodidad

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El sello perimetral brinda máxima comodidad

Una almohadilla de silicona suave crea un sellado perimetral que se ajusta de manera rápida, pareja y cómoda.

El sello perimetral brinda máxima comodidad

Una almohadilla de silicona suave crea un sellado perimetral que se ajusta de manera rápida, pareja y cómoda.
Válvula inspiratoria

Válvula inspiratoria de seguridad

La válvula activa el acceso del aire ambiente cuando la presión cae por debajo de los 3 cm H2O.

Válvula inspiratoria de seguridad

La válvula activa el acceso del aire ambiente cuando la presión cae por debajo de los 3 cm H2O.

Válvula inspiratoria de seguridad

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