Philips Respironics Wisp Pediatric

Máscara nasal

La máscara Wisp es una máscara nasal para pacientes pediátricos, pensada con un diseño único y compacto para una máxima comodidad. Está hecha de materiales de tela suaves y está disponible en un color amarillo divertido, apto para los niños, con manchas tipo jirafa. Incluye un selector de corrección de fugas que permite a los padres y cuidadores ajustar la máscara sin necesidad de quitarla.

Diseño

El diseño compacto está pensado para una máxima comodidad.

El diseño compacto está pensado para una máxima comodidad.

El diseño compacto está pensado para una máxima comodidad.
Libertad de movimiento

Incluye un diseño con codo giratorio de 360° y un cojín con ranura de sellado automático que brindan libertad de movimiento.

Incluye un diseño con codo giratorio de 360° y un cojín con ranura de sellado automático que brindan libertad de movimiento.

Incluye un diseño con codo giratorio de 360° y un cojín con ranura de sellado automático que brindan libertad de movimiento.
Pestañas de liberación rápida

Las pestañas de liberación rápida no magnéticas facilitan las idas al baño a mitad de la noche.

Las pestañas de liberación rápida no magnéticas facilitan las idas al baño a mitad de la noche.

Las pestañas de liberación rápida no magnéticas facilitan las idas al baño a mitad de la noche.
Opciones de cojines

Se dispone de cojines en tres distintos tamaños para pacientes pediátricos, lo que garantiza un calce perfecto.

Se dispone de cojines en tres distintos tamaños para pacientes pediátricos, lo que garantiza un calce perfecto.

Se dispone de cojines en tres distintos tamaños para pacientes pediátricos, lo que garantiza un calce perfecto.
Materiales

Está hecho de materiales de tela suaves y está disponible en un color amarillo divertido, apto para los niños, con manchas tipo jirafa.

Está hecho de materiales de tela suaves y está disponible en un color amarillo divertido, apto para los niños, con manchas tipo jirafa.

Está hecho de materiales de tela suaves y está disponible en un color amarillo divertido, apto para los niños, con manchas tipo jirafa.
  • Diseño
  • Libertad de movimiento
  • Pestañas de liberación rápida
  • Opciones de cojines
