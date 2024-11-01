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Gracias a su nuevo y revolucionario imán BlueSeal completamente sellado, Ingenia Ambition X le permite realizar procedimientos de RM sin helio más productivos¹. Ingenia Ambition X proporciona una extraordinaria calidad de imagen incluso en pacientes técnicamente difíciles y realiza exámenes de RM hasta un 50% más rápido² con aceleraciones Compressed SENSE para todas las zonas anatómicas, tanto en estudios 2D como 3D. Esta rapidez en la realización de cada examen se consigue gracias a la simplificación de la preparación del paciente en el tubo con la preparación guiada sin contacto. Además, Ingenia Ambition ofrece una experiencia audiovisual envolvente para tranquilizar a los pacientes y guiarles a través de los exámenes de RM.
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Debido a su revolucionario imán BlueSeal, completamente sellado, Ingenia Ambition S le permite experimentar operaciones de RM más productivas¹ sin helio. Ingenia Ambition S ofrece una excelente calidad de imagen incluso para los pacientes difíciles y realiza exámenes de resonancia magnética (RM) hasta un 50 % más rápido² con las aceleraciones de Compressed SENSE para todas las áreas anatómicas, tanto para la exploración 2D como 3D. Se logra un tiempo de examen general rápido porque se simplifica el manejo del paciente en el resonador magnético con la configuración del paciente guiada sin contacto. Asimismo, Ingenia Ambition S ofrece una experiencia audiovisual envolvente para ayudar a calmar a los pacientes y a guiarlos durante los exámenes de RM.
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