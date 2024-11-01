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InnoSight

Sistema de ultrasonidos compacto

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El sistema de ultrasonidos InnoSight de Philips le permite explorar a pacientes en diferentes lugares donde administran cuidados. Este sistema, compacto y totalmente portátil, se caracteriza por un diseño ergonómico innovador y por su versatilidad clínica. Con él, podrá acercar la ecografía al punto de cuidados de los pacientes, ya sea en una consulta, en una clínica o en un hospital.

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Características
Interfaz de usuario intuitiva
Interfaz de usuario intuitiva

Interfaz de usuario intuitiva

Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a un flujo de trabajo eficiente, InnoSight es un sistema fácil de utilizar en el que se reduce el tiempo de aprendizaje. Con las teclas programables y el flujo de trabajo personalizable, disfrutará de una experiencia personalizada.

Interfaz de usuario intuitiva

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Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a un flujo de trabajo eficiente, InnoSight es un sistema fácil de utilizar en el que se reduce el tiempo de aprendizaje. Con las teclas programables y el flujo de trabajo personalizable, disfrutará de una experiencia personalizada.

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Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a un flujo de trabajo eficiente, InnoSight es un sistema fácil de utilizar en el que se reduce el tiempo de aprendizaje. Con las teclas programables y el flujo de trabajo personalizable, disfrutará de una experiencia personalizada.
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Interfaz de usuario intuitiva
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Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a un flujo de trabajo eficiente, InnoSight es un sistema fácil de utilizar en el que se reduce el tiempo de aprendizaje. Con las teclas programables y el flujo de trabajo personalizable, disfrutará de una experiencia personalizada.
Mayor movilidad
Mayor movilidad

Mayor movilidad

La tableta InnoSight, con un peso de solamente 2,5 kg, ligera y con un diseño ergonómico, ofrece mayor movilidad. Con una batería de reserva que dura 1,5 horas aproximadamente, encendido instantáneo y opciones de conectividad avanzada, InnoSight ofrece movilidad ilimitada.

Mayor movilidad

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La tableta InnoSight, con un peso de solamente 2,5 kg, ligera y con un diseño ergonómico, ofrece mayor movilidad. Con una batería de reserva que dura 1,5 horas aproximadamente, encendido instantáneo y opciones de conectividad avanzada, InnoSight ofrece movilidad ilimitada.

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La tableta InnoSight, con un peso de solamente 2,5 kg, ligera y con un diseño ergonómico, ofrece mayor movilidad. Con una batería de reserva que dura 1,5 horas aproximadamente, encendido instantáneo y opciones de conectividad avanzada, InnoSight ofrece movilidad ilimitada.
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Mayor movilidad
Mayor movilidad

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La tableta InnoSight, con un peso de solamente 2,5 kg, ligera y con un diseño ergonómico, ofrece mayor movilidad. Con una batería de reserva que dura 1,5 horas aproximadamente, encendido instantáneo y opciones de conectividad avanzada, InnoSight ofrece movilidad ilimitada.
Flexibilidad
Sistema flexible

Sistema flexible

Con InnoSight, puede configurar el sistema de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Personalice los comportamientos preferidos para adquisición de imágenes, flujo de trabajo, conectividad, mediciones, etc.

Sistema flexible

Sistema flexible
Con InnoSight, puede configurar el sistema de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Personalice los comportamientos preferidos para adquisición de imágenes, flujo de trabajo, conectividad, mediciones, etc.

Sistema flexible

Con InnoSight, puede configurar el sistema de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Personalice los comportamientos preferidos para adquisición de imágenes, flujo de trabajo, conectividad, mediciones, etc.
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Flexibilidad
Sistema flexible

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Conectividad
Fácil conectividad

Fácil conectividad

InnoSight dispone de conexión Wi-Fi y Ethernet para realizar transferencias DICOM al PACS del hospital o institución, opción de impresión inalámbrica y pantalla secundaria. Con la conexión USB, el usuario puede realizar copias de seguridad y restaurar fácilmente datos del paciente en medios externos. Gracias a la opción de Bluetooth, los usuarios pueden conectar teclados compatibles para introducir datos.

Fácil conectividad

Fácil conectividad
InnoSight dispone de conexión Wi-Fi y Ethernet para realizar transferencias DICOM al PACS del hospital o institución, opción de impresión inalámbrica y pantalla secundaria. Con la conexión USB, el usuario puede realizar copias de seguridad y restaurar fácilmente datos del paciente en medios externos. Gracias a la opción de Bluetooth, los usuarios pueden conectar teclados compatibles para introducir datos.

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InnoSight dispone de conexión Wi-Fi y Ethernet para realizar transferencias DICOM al PACS del hospital o institución, opción de impresión inalámbrica y pantalla secundaria. Con la conexión USB, el usuario puede realizar copias de seguridad y restaurar fácilmente datos del paciente en medios externos. Gracias a la opción de Bluetooth, los usuarios pueden conectar teclados compatibles para introducir datos.
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Conectividad
Fácil conectividad

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InnoSight dispone de conexión Wi-Fi y Ethernet para realizar transferencias DICOM al PACS del hospital o institución, opción de impresión inalámbrica y pantalla secundaria. Con la conexión USB, el usuario puede realizar copias de seguridad y restaurar fácilmente datos del paciente en medios externos. Gracias a la opción de Bluetooth, los usuarios pueden conectar teclados compatibles para introducir datos.
Imágenes de gran calidad
Imágenes de gran calidad

Imágenes de gran calidad

InnoSight incluye las funciones iSCAN, XRES y SonoCT para obtener imágenes de mayor calidad con todas las aplicaciones. De esta forma se logra reducir los artefactos y mejorar la relación señal/ruido, con lo que se obtienen imágenes de gran calidad.

Imágenes de gran calidad

Imágenes de gran calidad
InnoSight incluye las funciones iSCAN, XRES y SonoCT para obtener imágenes de mayor calidad con todas las aplicaciones. De esta forma se logra reducir los artefactos y mejorar la relación señal/ruido, con lo que se obtienen imágenes de gran calidad.

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Imágenes de gran calidad
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InnoSight incluye las funciones iSCAN, XRES y SonoCT para obtener imágenes de mayor calidad con todas las aplicaciones. De esta forma se logra reducir los artefactos y mejorar la relación señal/ruido, con lo que se obtienen imágenes de gran calidad.
Visualización perfecta de las agujas
Visualización perfecta de las agujas

Visualización perfecta de las agujas

Con InnoSight, dispone de una visualización mejorada de la aguja, lo que aporta mayor confianza durante los procedimientos intervencionistas.

Visualización perfecta de las agujas

Visualización perfecta de las agujas
Con InnoSight, dispone de una visualización mejorada de la aguja, lo que aporta mayor confianza durante los procedimientos intervencionistas.

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Con InnoSight, dispone de una visualización mejorada de la aguja, lo que aporta mayor confianza durante los procedimientos intervencionistas.
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Visualización perfecta de las agujas
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Con InnoSight, dispone de una visualización mejorada de la aguja, lo que aporta mayor confianza durante los procedimientos intervencionistas.
  • Interfaz de usuario intuitiva
  • Mayor movilidad
  • Flexibilidad
  • Conectividad
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Interfaz de usuario intuitiva
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Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a un flujo de trabajo eficiente, InnoSight es un sistema fácil de utilizar en el que se reduce el tiempo de aprendizaje. Con las teclas programables y el flujo de trabajo personalizable, disfrutará de una experiencia personalizada.

Interfaz de usuario intuitiva

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Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a un flujo de trabajo eficiente, InnoSight es un sistema fácil de utilizar en el que se reduce el tiempo de aprendizaje. Con las teclas programables y el flujo de trabajo personalizable, disfrutará de una experiencia personalizada.

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Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a un flujo de trabajo eficiente, InnoSight es un sistema fácil de utilizar en el que se reduce el tiempo de aprendizaje. Con las teclas programables y el flujo de trabajo personalizable, disfrutará de una experiencia personalizada.
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Interfaz de usuario intuitiva
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Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a un flujo de trabajo eficiente, InnoSight es un sistema fácil de utilizar en el que se reduce el tiempo de aprendizaje. Con las teclas programables y el flujo de trabajo personalizable, disfrutará de una experiencia personalizada.
Mayor movilidad
Mayor movilidad

Mayor movilidad

La tableta InnoSight, con un peso de solamente 2,5 kg, ligera y con un diseño ergonómico, ofrece mayor movilidad. Con una batería de reserva que dura 1,5 horas aproximadamente, encendido instantáneo y opciones de conectividad avanzada, InnoSight ofrece movilidad ilimitada.

Mayor movilidad

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La tableta InnoSight, con un peso de solamente 2,5 kg, ligera y con un diseño ergonómico, ofrece mayor movilidad. Con una batería de reserva que dura 1,5 horas aproximadamente, encendido instantáneo y opciones de conectividad avanzada, InnoSight ofrece movilidad ilimitada.

Mayor movilidad

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Flexibilidad
Sistema flexible

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Con InnoSight, puede configurar el sistema de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Personalice los comportamientos preferidos para adquisición de imágenes, flujo de trabajo, conectividad, mediciones, etc.

Sistema flexible

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Conectividad
Fácil conectividad

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InnoSight dispone de conexión Wi-Fi y Ethernet para realizar transferencias DICOM al PACS del hospital o institución, opción de impresión inalámbrica y pantalla secundaria. Con la conexión USB, el usuario puede realizar copias de seguridad y restaurar fácilmente datos del paciente en medios externos. Gracias a la opción de Bluetooth, los usuarios pueden conectar teclados compatibles para introducir datos.

Fácil conectividad

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InnoSight dispone de conexión Wi-Fi y Ethernet para realizar transferencias DICOM al PACS del hospital o institución, opción de impresión inalámbrica y pantalla secundaria. Con la conexión USB, el usuario puede realizar copias de seguridad y restaurar fácilmente datos del paciente en medios externos. Gracias a la opción de Bluetooth, los usuarios pueden conectar teclados compatibles para introducir datos.
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Imágenes de gran calidad
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InnoSight incluye las funciones iSCAN, XRES y SonoCT para obtener imágenes de mayor calidad con todas las aplicaciones. De esta forma se logra reducir los artefactos y mejorar la relación señal/ruido, con lo que se obtienen imágenes de gran calidad.

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Visualización perfecta de las agujas
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Con InnoSight, dispone de una visualización mejorada de la aguja, lo que aporta mayor confianza durante los procedimientos intervencionistas.

Visualización perfecta de las agujas

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Especificaciones

Dimensiones físicas: PC tableta InnoSight
Dimensiones físicas: PC tableta InnoSight
Peso
  • 2.46 kg
Longitud
  • 31,9 cm
Ancho
  • 8,79 inches
Altura
  • 3,2 cm
Pantalla HD
  • 29,4 cm
Sondas
Sondas
Array curvo C6-2
  • 128 elementos
Array lineal L12-4
  • 128 elementos
Transvaginal C9-4v
  • 128 elementos
Array sectorial S4-2
  • 64 elementos
Carro de movilidad InnoSight
Carro de movilidad InnoSight
Peso
  • 27,7 kg
Ancho
  • 48,6 cm
Profundidad
  • 56,6 cm
Altura Ajustable
  • De 118,6 cm a 148,6 cm
Dimensiones físicas: PC tableta InnoSight
Dimensiones físicas: PC tableta InnoSight
Peso
  • 2.46 kg
Longitud
  • 31,9 cm
Sondas
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Array curvo C6-2
  • 128 elementos
Array lineal L12-4
  • 128 elementos
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Dimensiones físicas: PC tableta InnoSight
Dimensiones físicas: PC tableta InnoSight
Peso
  • 2.46 kg
Longitud
  • 31,9 cm
Ancho
  • 8,79 inches
Altura
  • 3,2 cm
Pantalla HD
  • 29,4 cm
Sondas
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Array curvo C6-2
  • 128 elementos
Array lineal L12-4
  • 128 elementos
Transvaginal C9-4v
  • 128 elementos
Array sectorial S4-2
  • 64 elementos
Carro de movilidad InnoSight
Carro de movilidad InnoSight
Peso
  • 27,7 kg
Ancho
  • 48,6 cm
Profundidad
  • 56,6 cm
Altura Ajustable
  • De 118,6 cm a 148,6 cm

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