El sistema de ultrasonidos InnoSight de Philips le permite explorar a pacientes en diferentes lugares donde administran cuidados. Este sistema, compacto y totalmente portátil, se caracteriza por un diseño ergonómico innovador y por su versatilidad clínica. Con él, podrá acercar la ecografía al punto de cuidados de los pacientes, ya sea en una consulta, en una clínica o en un hospital.
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Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a un flujo de trabajo eficiente, InnoSight es un sistema fácil de utilizar en el que se reduce el tiempo de aprendizaje. Con las teclas programables y el flujo de trabajo personalizable, disfrutará de una experiencia personalizada.
Interfaz de usuario intuitiva
Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a un flujo de trabajo eficiente, InnoSight es un sistema fácil de utilizar en el que se reduce el tiempo de aprendizaje. Con las teclas programables y el flujo de trabajo personalizable, disfrutará de una experiencia personalizada.
Interfaz de usuario intuitiva
Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a un flujo de trabajo eficiente, InnoSight es un sistema fácil de utilizar en el que se reduce el tiempo de aprendizaje. Con las teclas programables y el flujo de trabajo personalizable, disfrutará de una experiencia personalizada.
Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a un flujo de trabajo eficiente, InnoSight es un sistema fácil de utilizar en el que se reduce el tiempo de aprendizaje. Con las teclas programables y el flujo de trabajo personalizable, disfrutará de una experiencia personalizada.
Mayor movilidad
Mayor movilidad
La tableta InnoSight, con un peso de solamente 2,5 kg, ligera y con un diseño ergonómico, ofrece mayor movilidad. Con una batería de reserva que dura 1,5 horas aproximadamente, encendido instantáneo y opciones de conectividad avanzada, InnoSight ofrece movilidad ilimitada.
Mayor movilidad
La tableta InnoSight, con un peso de solamente 2,5 kg, ligera y con un diseño ergonómico, ofrece mayor movilidad. Con una batería de reserva que dura 1,5 horas aproximadamente, encendido instantáneo y opciones de conectividad avanzada, InnoSight ofrece movilidad ilimitada.
Mayor movilidad
La tableta InnoSight, con un peso de solamente 2,5 kg, ligera y con un diseño ergonómico, ofrece mayor movilidad. Con una batería de reserva que dura 1,5 horas aproximadamente, encendido instantáneo y opciones de conectividad avanzada, InnoSight ofrece movilidad ilimitada.
La tableta InnoSight, con un peso de solamente 2,5 kg, ligera y con un diseño ergonómico, ofrece mayor movilidad. Con una batería de reserva que dura 1,5 horas aproximadamente, encendido instantáneo y opciones de conectividad avanzada, InnoSight ofrece movilidad ilimitada.
Flexibilidad
Sistema flexible
Con InnoSight, puede configurar el sistema de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Personalice los comportamientos preferidos para adquisición de imágenes, flujo de trabajo, conectividad, mediciones, etc.
Sistema flexible
Con InnoSight, puede configurar el sistema de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Personalice los comportamientos preferidos para adquisición de imágenes, flujo de trabajo, conectividad, mediciones, etc.
Sistema flexible
Con InnoSight, puede configurar el sistema de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Personalice los comportamientos preferidos para adquisición de imágenes, flujo de trabajo, conectividad, mediciones, etc.
Con InnoSight, puede configurar el sistema de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Personalice los comportamientos preferidos para adquisición de imágenes, flujo de trabajo, conectividad, mediciones, etc.
Conectividad
Fácil conectividad
InnoSight dispone de conexión Wi-Fi y Ethernet para realizar transferencias DICOM al PACS del hospital o institución, opción de impresión inalámbrica y pantalla secundaria. Con la conexión USB, el usuario puede realizar copias de seguridad y restaurar fácilmente datos del paciente en medios externos. Gracias a la opción de Bluetooth, los usuarios pueden conectar teclados compatibles para introducir datos.
Fácil conectividad
InnoSight dispone de conexión Wi-Fi y Ethernet para realizar transferencias DICOM al PACS del hospital o institución, opción de impresión inalámbrica y pantalla secundaria. Con la conexión USB, el usuario puede realizar copias de seguridad y restaurar fácilmente datos del paciente en medios externos. Gracias a la opción de Bluetooth, los usuarios pueden conectar teclados compatibles para introducir datos.
Fácil conectividad
InnoSight dispone de conexión Wi-Fi y Ethernet para realizar transferencias DICOM al PACS del hospital o institución, opción de impresión inalámbrica y pantalla secundaria. Con la conexión USB, el usuario puede realizar copias de seguridad y restaurar fácilmente datos del paciente en medios externos. Gracias a la opción de Bluetooth, los usuarios pueden conectar teclados compatibles para introducir datos.
InnoSight dispone de conexión Wi-Fi y Ethernet para realizar transferencias DICOM al PACS del hospital o institución, opción de impresión inalámbrica y pantalla secundaria. Con la conexión USB, el usuario puede realizar copias de seguridad y restaurar fácilmente datos del paciente en medios externos. Gracias a la opción de Bluetooth, los usuarios pueden conectar teclados compatibles para introducir datos.
Imágenes de gran calidad
Imágenes de gran calidad
InnoSight incluye las funciones iSCAN, XRES y SonoCT para obtener imágenes de mayor calidad con todas las aplicaciones. De esta forma se logra reducir los artefactos y mejorar la relación señal/ruido, con lo que se obtienen imágenes de gran calidad.
Imágenes de gran calidad
InnoSight incluye las funciones iSCAN, XRES y SonoCT para obtener imágenes de mayor calidad con todas las aplicaciones. De esta forma se logra reducir los artefactos y mejorar la relación señal/ruido, con lo que se obtienen imágenes de gran calidad.
Imágenes de gran calidad
InnoSight incluye las funciones iSCAN, XRES y SonoCT para obtener imágenes de mayor calidad con todas las aplicaciones. De esta forma se logra reducir los artefactos y mejorar la relación señal/ruido, con lo que se obtienen imágenes de gran calidad.
InnoSight incluye las funciones iSCAN, XRES y SonoCT para obtener imágenes de mayor calidad con todas las aplicaciones. De esta forma se logra reducir los artefactos y mejorar la relación señal/ruido, con lo que se obtienen imágenes de gran calidad.
Visualización perfecta de las agujas
Visualización perfecta de las agujas
Con InnoSight, dispone de una visualización mejorada de la aguja, lo que aporta mayor confianza durante los procedimientos intervencionistas.
Visualización perfecta de las agujas
Con InnoSight, dispone de una visualización mejorada de la aguja, lo que aporta mayor confianza durante los procedimientos intervencionistas.
Visualización perfecta de las agujas
Con InnoSight, dispone de una visualización mejorada de la aguja, lo que aporta mayor confianza durante los procedimientos intervencionistas.
Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a un flujo de trabajo eficiente, InnoSight es un sistema fácil de utilizar en el que se reduce el tiempo de aprendizaje. Con las teclas programables y el flujo de trabajo personalizable, disfrutará de una experiencia personalizada.
Interfaz de usuario intuitiva
Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a un flujo de trabajo eficiente, InnoSight es un sistema fácil de utilizar en el que se reduce el tiempo de aprendizaje. Con las teclas programables y el flujo de trabajo personalizable, disfrutará de una experiencia personalizada.
Interfaz de usuario intuitiva
Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a un flujo de trabajo eficiente, InnoSight es un sistema fácil de utilizar en el que se reduce el tiempo de aprendizaje. Con las teclas programables y el flujo de trabajo personalizable, disfrutará de una experiencia personalizada.
Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a un flujo de trabajo eficiente, InnoSight es un sistema fácil de utilizar en el que se reduce el tiempo de aprendizaje. Con las teclas programables y el flujo de trabajo personalizable, disfrutará de una experiencia personalizada.
Mayor movilidad
Mayor movilidad
La tableta InnoSight, con un peso de solamente 2,5 kg, ligera y con un diseño ergonómico, ofrece mayor movilidad. Con una batería de reserva que dura 1,5 horas aproximadamente, encendido instantáneo y opciones de conectividad avanzada, InnoSight ofrece movilidad ilimitada.
Mayor movilidad
La tableta InnoSight, con un peso de solamente 2,5 kg, ligera y con un diseño ergonómico, ofrece mayor movilidad. Con una batería de reserva que dura 1,5 horas aproximadamente, encendido instantáneo y opciones de conectividad avanzada, InnoSight ofrece movilidad ilimitada.
Mayor movilidad
La tableta InnoSight, con un peso de solamente 2,5 kg, ligera y con un diseño ergonómico, ofrece mayor movilidad. Con una batería de reserva que dura 1,5 horas aproximadamente, encendido instantáneo y opciones de conectividad avanzada, InnoSight ofrece movilidad ilimitada.
La tableta InnoSight, con un peso de solamente 2,5 kg, ligera y con un diseño ergonómico, ofrece mayor movilidad. Con una batería de reserva que dura 1,5 horas aproximadamente, encendido instantáneo y opciones de conectividad avanzada, InnoSight ofrece movilidad ilimitada.
Flexibilidad
Sistema flexible
Con InnoSight, puede configurar el sistema de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Personalice los comportamientos preferidos para adquisición de imágenes, flujo de trabajo, conectividad, mediciones, etc.
Sistema flexible
Con InnoSight, puede configurar el sistema de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Personalice los comportamientos preferidos para adquisición de imágenes, flujo de trabajo, conectividad, mediciones, etc.
Sistema flexible
Con InnoSight, puede configurar el sistema de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Personalice los comportamientos preferidos para adquisición de imágenes, flujo de trabajo, conectividad, mediciones, etc.
Con InnoSight, puede configurar el sistema de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Personalice los comportamientos preferidos para adquisición de imágenes, flujo de trabajo, conectividad, mediciones, etc.
Conectividad
Fácil conectividad
InnoSight dispone de conexión Wi-Fi y Ethernet para realizar transferencias DICOM al PACS del hospital o institución, opción de impresión inalámbrica y pantalla secundaria. Con la conexión USB, el usuario puede realizar copias de seguridad y restaurar fácilmente datos del paciente en medios externos. Gracias a la opción de Bluetooth, los usuarios pueden conectar teclados compatibles para introducir datos.
Fácil conectividad
InnoSight dispone de conexión Wi-Fi y Ethernet para realizar transferencias DICOM al PACS del hospital o institución, opción de impresión inalámbrica y pantalla secundaria. Con la conexión USB, el usuario puede realizar copias de seguridad y restaurar fácilmente datos del paciente en medios externos. Gracias a la opción de Bluetooth, los usuarios pueden conectar teclados compatibles para introducir datos.
Fácil conectividad
InnoSight dispone de conexión Wi-Fi y Ethernet para realizar transferencias DICOM al PACS del hospital o institución, opción de impresión inalámbrica y pantalla secundaria. Con la conexión USB, el usuario puede realizar copias de seguridad y restaurar fácilmente datos del paciente en medios externos. Gracias a la opción de Bluetooth, los usuarios pueden conectar teclados compatibles para introducir datos.
InnoSight dispone de conexión Wi-Fi y Ethernet para realizar transferencias DICOM al PACS del hospital o institución, opción de impresión inalámbrica y pantalla secundaria. Con la conexión USB, el usuario puede realizar copias de seguridad y restaurar fácilmente datos del paciente en medios externos. Gracias a la opción de Bluetooth, los usuarios pueden conectar teclados compatibles para introducir datos.
Imágenes de gran calidad
Imágenes de gran calidad
InnoSight incluye las funciones iSCAN, XRES y SonoCT para obtener imágenes de mayor calidad con todas las aplicaciones. De esta forma se logra reducir los artefactos y mejorar la relación señal/ruido, con lo que se obtienen imágenes de gran calidad.
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InnoSight incluye las funciones iSCAN, XRES y SonoCT para obtener imágenes de mayor calidad con todas las aplicaciones. De esta forma se logra reducir los artefactos y mejorar la relación señal/ruido, con lo que se obtienen imágenes de gran calidad.
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InnoSight incluye las funciones iSCAN, XRES y SonoCT para obtener imágenes de mayor calidad con todas las aplicaciones. De esta forma se logra reducir los artefactos y mejorar la relación señal/ruido, con lo que se obtienen imágenes de gran calidad.
InnoSight incluye las funciones iSCAN, XRES y SonoCT para obtener imágenes de mayor calidad con todas las aplicaciones. De esta forma se logra reducir los artefactos y mejorar la relación señal/ruido, con lo que se obtienen imágenes de gran calidad.
Visualización perfecta de las agujas
Visualización perfecta de las agujas
Con InnoSight, dispone de una visualización mejorada de la aguja, lo que aporta mayor confianza durante los procedimientos intervencionistas.
Visualización perfecta de las agujas
Con InnoSight, dispone de una visualización mejorada de la aguja, lo que aporta mayor confianza durante los procedimientos intervencionistas.
Visualización perfecta de las agujas
Con InnoSight, dispone de una visualización mejorada de la aguja, lo que aporta mayor confianza durante los procedimientos intervencionistas.
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