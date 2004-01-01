Amplíe sus funciones de diagnóstico

Como está construido sobre una plataforma estándar, el PageWriter TC10 se adapta perfectamente a su infraestructura de TI existente. Por lo tanto, siempre está conectado, sin bloqueos. Ofrece comunicación de red bidireccional avanzada utilizando conectividad inalámbrica segura, basada en protocolos LAN estándar, para proteger la privacidad del paciente, el personal y la información financiera.