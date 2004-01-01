Términos de búsqueda

HeartStart FRx

Desfibrilador externo automatizado

El desfibrilador HeartStart FRx incluye características avanzadas de orientación de vida para ayudar a guiar el tratamiento de paro cardíaco repentino. Con una configuración sencilla, indicaciones de voz claras y un diseño resistente, el HeartStart FRx está diseñado para respondedores in situ.

Construido para ambientes resistentes

En la escena con el cumplimiento de leyes, en el campo con atletas estudiantes, o en el trabajo con empleados, el FRx es la solución para el tratamiento de SCA en ambientes y condiciones exigentes Ligero, resistente y confiable, puede tolerar la manipulación pesada, temperaturas extremas, polvo o ambientes húmedos.

Se puede utilizar fácilmente en recién nacidos y niños

El HeartStart FRx presenta una llave única para recién nacidos/infantes que le permite utilizar las mismas almohadillas para adultos y niños. Simplemente inserte la llave en el FRx. El desfibrilador ajusta automáticamente la fuerza de descarga y adapta la orientación de vida para proporcionar la ubicación de la almohadilla y las instrucciones de CPR adecuadas para niños - todo esto sin necesidad de utilizar diferentes almohadillas.

Bajo mantenimiento para estar listo cuando usted lo necesite

El HeartStart FRx llega prácticamente listo para el rescate. Todo está conectado y en el lugar correcto. Simplemente hale la pestaña verde para iniciar el autodiagnóstico que confirma que está listo para usarse. Una vez iniciado, el FRx es fácil de mantener. Realiza más de 85 pruebas de autodiagnóstico periódicamente y puede operar cuatro años entre reemplazos de batería.

Orientación detallada de desfibrilación de tal manera que usted sepa qué hacer

El FRx le dice exactamente qué hacer. Para proporcionar una descarga, ubique las almohadillas directamente en la piel como se muestra en el diagrama de ubicación. El AED determina si se necesita una descarga, y de ser así, le pide que presione el botón de descarga naranja. Los comandos de voz repiten y reformulan si usted necesita ayuda adicional. Íconos intermitentes y una guía de referencia le ayudan si se encuentra en un entorno ruidoso.

Asistencia completa de CPR para rescatistas no entrenados

Si usted necesita ayuda con CPR, la orientación de vida le da instrucciones y señales auditivas para indicarle cómo hacerlo. Lo guía a través del número, ritmo y profundidad adecuada de compresiones de pecho, y sobre cómo realizar respiraciones de rescate. Si se inserta la llave de recién nacido/niño, las instrucciones de CPR cambian a las adecuadas para niños.

Suave transferencia a EMS para ahorrar tiempo

El FRx le guía a través de cada paso de un rescate, incluso recordándole llamar a los servicios médicos de emergencia (EMS). Una vez que los EMS llegan, la transferencia es fácil y rápida debido a que las almohadillas del FRx son compatibles con la mayoría de equipos de EMS. El personal de EMS puede conectar su propio desfibrilador a las almohadillas previamente ubicadas en el paciente, lo que ahorra tiempo valioso.

Construido para ambientes resistentes

En la escena con el cumplimiento de leyes, en el campo con atletas estudiantes, o en el trabajo con empleados, el FRx es la solución para el tratamiento de SCA en ambientes y condiciones exigentes Ligero, resistente y confiable, puede tolerar la manipulación pesada, temperaturas extremas, polvo o ambientes húmedos.

Se puede utilizar fácilmente en recién nacidos y niños

El HeartStart FRx presenta una llave única para recién nacidos/infantes que le permite utilizar las mismas almohadillas para adultos y niños. Simplemente inserte la llave en el FRx. El desfibrilador ajusta automáticamente la fuerza de descarga y adapta la orientación de vida para proporcionar la ubicación de la almohadilla y las instrucciones de CPR adecuadas para niños - todo esto sin necesidad de utilizar diferentes almohadillas.

Bajo mantenimiento para estar listo cuando usted lo necesite

El HeartStart FRx llega prácticamente listo para el rescate. Todo está conectado y en el lugar correcto. Simplemente hale la pestaña verde para iniciar el autodiagnóstico que confirma que está listo para usarse. Una vez iniciado, el FRx es fácil de mantener. Realiza más de 85 pruebas de autodiagnóstico periódicamente y puede operar cuatro años entre reemplazos de batería.

Orientación detallada de desfibrilación de tal manera que usted sepa qué hacer

El FRx le dice exactamente qué hacer. Para proporcionar una descarga, ubique las almohadillas directamente en la piel como se muestra en el diagrama de ubicación. El AED determina si se necesita una descarga, y de ser así, le pide que presione el botón de descarga naranja. Los comandos de voz repiten y reformulan si usted necesita ayuda adicional. Íconos intermitentes y una guía de referencia le ayudan si se encuentra en un entorno ruidoso.

Asistencia completa de CPR para rescatistas no entrenados

Si usted necesita ayuda con CPR, la orientación de vida le da instrucciones y señales auditivas para indicarle cómo hacerlo. Lo guía a través del número, ritmo y profundidad adecuada de compresiones de pecho, y sobre cómo realizar respiraciones de rescate. Si se inserta la llave de recién nacido/niño, las instrucciones de CPR cambian a las adecuadas para niños.

Suave transferencia a EMS para ahorrar tiempo

El FRx le guía a través de cada paso de un rescate, incluso recordándole llamar a los servicios médicos de emergencia (EMS). Una vez que los EMS llegan, la transferencia es fácil y rápida debido a que las almohadillas del FRx son compatibles con la mayoría de equipos de EMS. El personal de EMS puede conectar su propio desfibrilador a las almohadillas previamente ubicadas en el paciente, lo que ahorra tiempo valioso.

Testimonios de clientes

Folleto

Testimonios de clientes

Folleto

Testimonios de clientes

Folleto

Especificaciones

Especificaciones del producto
Especificaciones del producto
Número de modelo
  • 861304
Onda
  • Bifásico exponencial truncado. Parámetros de onda ajustados como función de la impedancia de cada paciente.
Tratamiento
  • Pico de corriente de desfibrilación en adultos: 32A (150J nominal) en una carga de 50 ohm. Desfibrilación pediátrica (con llave opcional para recién nacidos/niños instalada): 19A (50J nominal) en una carga de 50 ohm.
Protocolo
  • El protocolo del dispositivo sigue configuraciones preconfiguradas. Se puede personalizar la desfibrilación y el protocolo de CPR utilizando la revisión de evento de HeartStart o el programa HeartStart Configure.
Descarga rápida
  • Capaz de proporcionar una descarga después del final de un intervalo de CPR, normalmente en ocho segundos.
Batería
  • Normalmente 4 años cuando se almacena y mantiene de acuerdo con las indicaciones proporcionadas en el Manual del Propietario.
Requerimientos físicos
Requerimientos físicos
Tamaño
  • 2,4 x 7,1 x 8,9 pulgadas (6 x 18 x 22 cm) Alto x Profundidad x Ancho
Peso
  • Con batería y cubierta de almohadillas: 3,5 lbs (1,5 kg) Sin batería o cubierta de almohadillas: 2,6 lbs (1,2 kg)
Características Ambientales
Características Ambientales
Temperatura
  • En operación/Espera:32° - 122° F (0° - 50° C)
IEM(irradiado/inmunidad)
  • CISPR II Grupo I Clase B, IEC 61000-4-3, and IEC 61000-4-8
Sellado
  • IPX5 a prueba de agua según IEC60529 IPX5 protegido contra el polvo según IEC60529
Altitud
  • 0 - 15.000 pies
Avión
  • Dispositivo: RTCA/DO-160D;1997
Daño
  • 500 libras
Vibración
  • En operación: cumple MILSTD 810F Fig.514.5C-17, aleatorio En espera: cumple MILSTD 810F Fig.514.5C-18, vibración sinusoidal.
  • *"Acortar el intervalo entre la última compresión y la descarga incluso en algunos segundos puede mejorar el éxito de la descarga (desfibrilación y ROSC)" - Asociación Americana del Corazón. Directrices de la Asociación Americana del Corazón para la Resucitación Cardiopulmonar y Atención Cardiovascular de Emergencia. Circulación. 2010;122 (suppl 3): S706-S719.

