La serie de monitores fetales y maternos Avalon FM son los primeros y únicos de Philips en ofrecer la detección automática de coincidencia (verificación de canal cruzado) utilizando Smart Pulse, que miden las frecuencias cardíacas fetal y materna por separado, lo que mejora la confiabilidad del diagnóstico.
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Parámetros fetales extensos || Apoyo avanzado a las decisione
Parámetros fetales extensos cuando se necesita información clave
Para casos más complejos, el monitor fetal Avalon FM50 ofrece parámetros fetales externos e internos. Estos incluyen ultrasonido, movimiento fetal, frecuencia cardíaca fetal directa, presión Toco e intrauterina, así como presión sanguínea materna, frecuencia de pulso, ECG y SpO 2 .
Parámetros fetales extensos cuando se necesita información clave
Para casos más complejos, el monitor fetal Avalon FM50 ofrece parámetros fetales externos e internos. Estos incluyen ultrasonido, movimiento fetal, frecuencia cardíaca fetal directa, presión Toco e intrauterina, así como presión sanguínea materna, frecuencia de pulso, ECG y SpO 2 .
Parámetros fetales extensos cuando se necesita información clave
Para casos más complejos, el monitor fetal Avalon FM50 ofrece parámetros fetales externos e internos. Estos incluyen ultrasonido, movimiento fetal, frecuencia cardíaca fetal directa, presión Toco e intrauterina, así como presión sanguínea materna, frecuencia de pulso, ECG y SpO 2 .
CTS Avalon
CTS Avalon para libertad de movimiento
Las madres se pueden mover libremente hasta a 100 metros de la estación base del Sistema Transductor Inalámbrico (CTS) de Avalon durante el monitoreo continuo por parte del equipo de atención, mientras están conectadas al CTS. El CTS también transmite datos al sistema de información IntelliSpace Perinatal para complementar el registro general del paciente.
CTS Avalon para libertad de movimiento
Las madres se pueden mover libremente hasta a 100 metros de la estación base del Sistema Transductor Inalámbrico (CTS) de Avalon durante el monitoreo continuo por parte del equipo de atención, mientras están conectadas al CTS. El CTS también transmite datos al sistema de información IntelliSpace Perinatal para complementar el registro general del paciente.
CTS Avalon para libertad de movimiento
Las madres se pueden mover libremente hasta a 100 metros de la estación base del Sistema Transductor Inalámbrico (CTS) de Avalon durante el monitoreo continuo por parte del equipo de atención, mientras están conectadas al CTS. El CTS también transmite datos al sistema de información IntelliSpace Perinatal para complementar el registro general del paciente.
Conectividad IntelliSpace Perinatal || Flujo continuo de información
Conectividad IntelliSpace Perinatal para una atención continua
El monitor fetal Avalon FM50 se conecta a IntelliSpace Perinatal, el sistema de vigilancia obstétrica y de manejo de la información de Philips. Este soporta la continuidad de la atención desde la primera visita preparto hasta el parto, posparto y la sala de recién nacidos, y visitas de seguimiento posparto y después del alta.
Conectividad IntelliSpace Perinatal para una atención continua
El monitor fetal Avalon FM50 se conecta a IntelliSpace Perinatal, el sistema de vigilancia obstétrica y de manejo de la información de Philips. Este soporta la continuidad de la atención desde la primera visita preparto hasta el parto, posparto y la sala de recién nacidos, y visitas de seguimiento posparto y después del alta.
Conectividad IntelliSpace Perinatal para una atención continua
El monitor fetal Avalon FM50 se conecta a IntelliSpace Perinatal, el sistema de vigilancia obstétrica y de manejo de la información de Philips. Este soporta la continuidad de la atención desde la primera visita preparto hasta el parto, posparto y la sala de recién nacidos, y visitas de seguimiento posparto y después del alta.
Pantalla a color grande e intuitiva || Claro y fácil de utilizar
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La pantalla luminosa a color tiene números y gráficas grandes de tal manera que usted pueda ver fácilmente las ondas ECG maternas y fetales.
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La pantalla luminosa a color tiene números y gráficas grandes de tal manera que usted pueda ver fácilmente las ondas ECG maternas y fetales.
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La pantalla luminosa a color tiene números y gráficas grandes de tal manera que usted pueda ver fácilmente las ondas ECG maternas y fetales.
Interpretación de la traza NST
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
La interpretación de la traza NST incluida, una aplicación para el apoyo a las decisiones clínicas (CDS) para el monitoreo preparto, puede ayudar a mejorar la eficiencia al resolver las trazas que requieren un análisis más cercano del obstetra.
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
La interpretación de la traza NST incluida, una aplicación para el apoyo a las decisiones clínicas (CDS) para el monitoreo preparto, puede ayudar a mejorar la eficiencia al resolver las trazas que requieren un análisis más cercano del obstetra.
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
La interpretación de la traza NST incluida, una aplicación para el apoyo a las decisiones clínicas (CDS) para el monitoreo preparto, puede ayudar a mejorar la eficiencia al resolver las trazas que requieren un análisis más cercano del obstetra.
Opción de monitoreo de trillizos
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
Solamente la serie Avalon FM puede monitorear trillizos en un solo monitor utilizando la misma frecuencia de ultrasonido. Esto permite que se utilice un monitor para una amplia gama de necesidades clínicas.
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
Solamente la serie Avalon FM puede monitorear trillizos en un solo monitor utilizando la misma frecuencia de ultrasonido. Esto permite que se utilice un monitor para una amplia gama de necesidades clínicas.
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
Solamente la serie Avalon FM puede monitorear trillizos en un solo monitor utilizando la misma frecuencia de ultrasonido. Esto permite que se utilice un monitor para una amplia gama de necesidades clínicas.
Características confiables || Flujo continuo de información
Las características de confiabilidad proporcionan soporte adicional
Con la serie Avalon FM, usted tiene la confianza de datos continuos con una memoria de respaldo, operación de batería, e interfaz LAN, combinados con transductores inteligentes y una pantalla táctil a color.
Las características de confiabilidad proporcionan soporte adicional
Con la serie Avalon FM, usted tiene la confianza de datos continuos con una memoria de respaldo, operación de batería, e interfaz LAN, combinados con transductores inteligentes y una pantalla táctil a color.
Las características de confiabilidad proporcionan soporte adicional
Con la serie Avalon FM, usted tiene la confianza de datos continuos con una memoria de respaldo, operación de batería, e interfaz LAN, combinados con transductores inteligentes y una pantalla táctil a color.
Transductores inteligentes || Claro y fácil de utilizar
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Los transductores inteligentes tienen autorreconocimiento y "LED Localizador" que visualiza automáticamente cuál transductor está conectado. Cuando el transductor está conectado, el plano de la pantalla muestra automáticamente los datos en el formato correcto. Esto simplifica la operación para los cuidadores.
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Los transductores inteligentes tienen autorreconocimiento y "LED Localizador" que visualiza automáticamente cuál transductor está conectado. Cuando el transductor está conectado, el plano de la pantalla muestra automáticamente los datos en el formato correcto. Esto simplifica la operación para los cuidadores.
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Los transductores inteligentes tienen autorreconocimiento y "LED Localizador" que visualiza automáticamente cuál transductor está conectado. Cuando el transductor está conectado, el plano de la pantalla muestra automáticamente los datos en el formato correcto. Esto simplifica la operación para los cuidadores.
Smart Pulse || Apoyo avanzado a las decisione
Smart Pulse para la detección automática de coincidencias
Smart Pulse proporciona verificación de canal cruzado y permite la detección automática del pulso materno a través del transductor Toco MP sin necesidad de monitorear el SpO2 o ECG materno por separado.
Smart Pulse para la detección automática de coincidencias
Smart Pulse proporciona verificación de canal cruzado y permite la detección automática del pulso materno a través del transductor Toco MP sin necesidad de monitorear el SpO2 o ECG materno por separado.
Smart Pulse para la detección automática de coincidencias
Smart Pulse proporciona verificación de canal cruzado y permite la detección automática del pulso materno a través del transductor Toco MP sin necesidad de monitorear el SpO2 o ECG materno por separado.
Opción de pantalla táctil externa
Opción de pantalla táctil externa para flexibilidad
La pantalla táctil externa opcional proporciona a los cuidadores flexibilidad en la ubicación del monitor donde los miembros de la familia y los cuidadores lo puedan ver fácilmente.
Opción de pantalla táctil externa para flexibilidad
La pantalla táctil externa opcional proporciona a los cuidadores flexibilidad en la ubicación del monitor donde los miembros de la familia y los cuidadores lo puedan ver fácilmente.
Opción de pantalla táctil externa para flexibilidad
La pantalla táctil externa opcional proporciona a los cuidadores flexibilidad en la ubicación del monitor donde los miembros de la familia y los cuidadores lo puedan ver fácilmente.
Variedad de lecturas || Apoyo avanzado a las decisione
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Este monitor preparto e intraparto proporciona un amplio rango de lecturas. Estas incluyen la medición por separado del pulso materno, el monitoreo integrado de la frecuencia del pulso y la presión sanguínea materna, el monitoreo externo de las frecuencias cardíacas fetales, la actividad uterina, y el movimiento fetal; y un conjunto extenso de parámetros fetales internos como la frecuencia cardíaca fetal directa y la presión uterina. Se incluye el monitoreo del SpO2 materno como estándar.
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Este monitor preparto e intraparto proporciona un amplio rango de lecturas. Estas incluyen la medición por separado del pulso materno, el monitoreo integrado de la frecuencia del pulso y la presión sanguínea materna, el monitoreo externo de las frecuencias cardíacas fetales, la actividad uterina, y el movimiento fetal; y un conjunto extenso de parámetros fetales internos como la frecuencia cardíaca fetal directa y la presión uterina. Se incluye el monitoreo del SpO2 materno como estándar.
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Este monitor preparto e intraparto proporciona un amplio rango de lecturas. Estas incluyen la medición por separado del pulso materno, el monitoreo integrado de la frecuencia del pulso y la presión sanguínea materna, el monitoreo externo de las frecuencias cardíacas fetales, la actividad uterina, y el movimiento fetal; y un conjunto extenso de parámetros fetales internos como la frecuencia cardíaca fetal directa y la presión uterina. Se incluye el monitoreo del SpO2 materno como estándar.
Parámetros fetales extensos || Apoyo avanzado a las decisione
CTS Avalon
Conectividad IntelliSpace Perinatal || Flujo continuo de información
Pantalla a color grande e intuitiva || Claro y fácil de utilizar
Parámetros fetales extensos || Apoyo avanzado a las decisione
Parámetros fetales extensos cuando se necesita información clave
Para casos más complejos, el monitor fetal Avalon FM50 ofrece parámetros fetales externos e internos. Estos incluyen ultrasonido, movimiento fetal, frecuencia cardíaca fetal directa, presión Toco e intrauterina, así como presión sanguínea materna, frecuencia de pulso, ECG y SpO 2 .
Parámetros fetales extensos cuando se necesita información clave
Para casos más complejos, el monitor fetal Avalon FM50 ofrece parámetros fetales externos e internos. Estos incluyen ultrasonido, movimiento fetal, frecuencia cardíaca fetal directa, presión Toco e intrauterina, así como presión sanguínea materna, frecuencia de pulso, ECG y SpO 2 .
Parámetros fetales extensos cuando se necesita información clave
Para casos más complejos, el monitor fetal Avalon FM50 ofrece parámetros fetales externos e internos. Estos incluyen ultrasonido, movimiento fetal, frecuencia cardíaca fetal directa, presión Toco e intrauterina, así como presión sanguínea materna, frecuencia de pulso, ECG y SpO 2 .
CTS Avalon
CTS Avalon para libertad de movimiento
Las madres se pueden mover libremente hasta a 100 metros de la estación base del Sistema Transductor Inalámbrico (CTS) de Avalon durante el monitoreo continuo por parte del equipo de atención, mientras están conectadas al CTS. El CTS también transmite datos al sistema de información IntelliSpace Perinatal para complementar el registro general del paciente.
CTS Avalon para libertad de movimiento
Las madres se pueden mover libremente hasta a 100 metros de la estación base del Sistema Transductor Inalámbrico (CTS) de Avalon durante el monitoreo continuo por parte del equipo de atención, mientras están conectadas al CTS. El CTS también transmite datos al sistema de información IntelliSpace Perinatal para complementar el registro general del paciente.
CTS Avalon para libertad de movimiento
Las madres se pueden mover libremente hasta a 100 metros de la estación base del Sistema Transductor Inalámbrico (CTS) de Avalon durante el monitoreo continuo por parte del equipo de atención, mientras están conectadas al CTS. El CTS también transmite datos al sistema de información IntelliSpace Perinatal para complementar el registro general del paciente.
Conectividad IntelliSpace Perinatal || Flujo continuo de información
Conectividad IntelliSpace Perinatal para una atención continua
El monitor fetal Avalon FM50 se conecta a IntelliSpace Perinatal, el sistema de vigilancia obstétrica y de manejo de la información de Philips. Este soporta la continuidad de la atención desde la primera visita preparto hasta el parto, posparto y la sala de recién nacidos, y visitas de seguimiento posparto y después del alta.
Conectividad IntelliSpace Perinatal para una atención continua
El monitor fetal Avalon FM50 se conecta a IntelliSpace Perinatal, el sistema de vigilancia obstétrica y de manejo de la información de Philips. Este soporta la continuidad de la atención desde la primera visita preparto hasta el parto, posparto y la sala de recién nacidos, y visitas de seguimiento posparto y después del alta.
Conectividad IntelliSpace Perinatal para una atención continua
El monitor fetal Avalon FM50 se conecta a IntelliSpace Perinatal, el sistema de vigilancia obstétrica y de manejo de la información de Philips. Este soporta la continuidad de la atención desde la primera visita preparto hasta el parto, posparto y la sala de recién nacidos, y visitas de seguimiento posparto y después del alta.
Pantalla a color grande e intuitiva || Claro y fácil de utilizar
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La pantalla luminosa a color tiene números y gráficas grandes de tal manera que usted pueda ver fácilmente las ondas ECG maternas y fetales.
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La pantalla luminosa a color tiene números y gráficas grandes de tal manera que usted pueda ver fácilmente las ondas ECG maternas y fetales.
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La pantalla luminosa a color tiene números y gráficas grandes de tal manera que usted pueda ver fácilmente las ondas ECG maternas y fetales.
Interpretación de la traza NST
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
La interpretación de la traza NST incluida, una aplicación para el apoyo a las decisiones clínicas (CDS) para el monitoreo preparto, puede ayudar a mejorar la eficiencia al resolver las trazas que requieren un análisis más cercano del obstetra.
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
La interpretación de la traza NST incluida, una aplicación para el apoyo a las decisiones clínicas (CDS) para el monitoreo preparto, puede ayudar a mejorar la eficiencia al resolver las trazas que requieren un análisis más cercano del obstetra.
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
La interpretación de la traza NST incluida, una aplicación para el apoyo a las decisiones clínicas (CDS) para el monitoreo preparto, puede ayudar a mejorar la eficiencia al resolver las trazas que requieren un análisis más cercano del obstetra.
Opción de monitoreo de trillizos
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
Solamente la serie Avalon FM puede monitorear trillizos en un solo monitor utilizando la misma frecuencia de ultrasonido. Esto permite que se utilice un monitor para una amplia gama de necesidades clínicas.
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
Solamente la serie Avalon FM puede monitorear trillizos en un solo monitor utilizando la misma frecuencia de ultrasonido. Esto permite que se utilice un monitor para una amplia gama de necesidades clínicas.
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
Solamente la serie Avalon FM puede monitorear trillizos en un solo monitor utilizando la misma frecuencia de ultrasonido. Esto permite que se utilice un monitor para una amplia gama de necesidades clínicas.
Características confiables || Flujo continuo de información
Las características de confiabilidad proporcionan soporte adicional
Con la serie Avalon FM, usted tiene la confianza de datos continuos con una memoria de respaldo, operación de batería, e interfaz LAN, combinados con transductores inteligentes y una pantalla táctil a color.
Las características de confiabilidad proporcionan soporte adicional
Con la serie Avalon FM, usted tiene la confianza de datos continuos con una memoria de respaldo, operación de batería, e interfaz LAN, combinados con transductores inteligentes y una pantalla táctil a color.
Las características de confiabilidad proporcionan soporte adicional
Con la serie Avalon FM, usted tiene la confianza de datos continuos con una memoria de respaldo, operación de batería, e interfaz LAN, combinados con transductores inteligentes y una pantalla táctil a color.
Transductores inteligentes || Claro y fácil de utilizar
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Los transductores inteligentes tienen autorreconocimiento y "LED Localizador" que visualiza automáticamente cuál transductor está conectado. Cuando el transductor está conectado, el plano de la pantalla muestra automáticamente los datos en el formato correcto. Esto simplifica la operación para los cuidadores.
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Los transductores inteligentes tienen autorreconocimiento y "LED Localizador" que visualiza automáticamente cuál transductor está conectado. Cuando el transductor está conectado, el plano de la pantalla muestra automáticamente los datos en el formato correcto. Esto simplifica la operación para los cuidadores.
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Los transductores inteligentes tienen autorreconocimiento y "LED Localizador" que visualiza automáticamente cuál transductor está conectado. Cuando el transductor está conectado, el plano de la pantalla muestra automáticamente los datos en el formato correcto. Esto simplifica la operación para los cuidadores.
Smart Pulse || Apoyo avanzado a las decisione
Smart Pulse para la detección automática de coincidencias
Smart Pulse proporciona verificación de canal cruzado y permite la detección automática del pulso materno a través del transductor Toco MP sin necesidad de monitorear el SpO2 o ECG materno por separado.
Smart Pulse para la detección automática de coincidencias
Smart Pulse proporciona verificación de canal cruzado y permite la detección automática del pulso materno a través del transductor Toco MP sin necesidad de monitorear el SpO2 o ECG materno por separado.
Smart Pulse para la detección automática de coincidencias
Smart Pulse proporciona verificación de canal cruzado y permite la detección automática del pulso materno a través del transductor Toco MP sin necesidad de monitorear el SpO2 o ECG materno por separado.
Opción de pantalla táctil externa
Opción de pantalla táctil externa para flexibilidad
La pantalla táctil externa opcional proporciona a los cuidadores flexibilidad en la ubicación del monitor donde los miembros de la familia y los cuidadores lo puedan ver fácilmente.
Opción de pantalla táctil externa para flexibilidad
La pantalla táctil externa opcional proporciona a los cuidadores flexibilidad en la ubicación del monitor donde los miembros de la familia y los cuidadores lo puedan ver fácilmente.
Opción de pantalla táctil externa para flexibilidad
La pantalla táctil externa opcional proporciona a los cuidadores flexibilidad en la ubicación del monitor donde los miembros de la familia y los cuidadores lo puedan ver fácilmente.
Variedad de lecturas || Apoyo avanzado a las decisione
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Este monitor preparto e intraparto proporciona un amplio rango de lecturas. Estas incluyen la medición por separado del pulso materno, el monitoreo integrado de la frecuencia del pulso y la presión sanguínea materna, el monitoreo externo de las frecuencias cardíacas fetales, la actividad uterina, y el movimiento fetal; y un conjunto extenso de parámetros fetales internos como la frecuencia cardíaca fetal directa y la presión uterina. Se incluye el monitoreo del SpO2 materno como estándar.
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Este monitor preparto e intraparto proporciona un amplio rango de lecturas. Estas incluyen la medición por separado del pulso materno, el monitoreo integrado de la frecuencia del pulso y la presión sanguínea materna, el monitoreo externo de las frecuencias cardíacas fetales, la actividad uterina, y el movimiento fetal; y un conjunto extenso de parámetros fetales internos como la frecuencia cardíaca fetal directa y la presión uterina. Se incluye el monitoreo del SpO2 materno como estándar.
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Este monitor preparto e intraparto proporciona un amplio rango de lecturas. Estas incluyen la medición por separado del pulso materno, el monitoreo integrado de la frecuencia del pulso y la presión sanguínea materna, el monitoreo externo de las frecuencias cardíacas fetales, la actividad uterina, y el movimiento fetal; y un conjunto extenso de parámetros fetales internos como la frecuencia cardíaca fetal directa y la presión uterina. Se incluye el monitoreo del SpO2 materno como estándar.
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