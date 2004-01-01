La extensión de capnografía utiliza espectroscopia de absorción infrarroja para medir continuamente los valores de CO₂. Diseñada para funcionar con los monitores de pacientes y los bastidores IntelliVue, la extensión de capnografía proporciona valores numéricos y de forma de onda de CO₂, además de mediciones de temperatura y 2 mediciones de presión invasiva en la pantalla del monitor de pacientes IntelliVue. Un procesador de señal digital ubicado en el sensor mide el etCO₂ y la awRR de flujo lateral o principal para pacientes en cirugía, en cuidados críticos y durante el transporte.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.