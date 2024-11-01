El cable guía de Phoenix es compatible con el sistema de aterectomía de Phoenix. Está diseñado para ser fácil de usar, al mismo tiempo que soporta los catéteres de seguimiento y deflector Phoenix ya que suavemente franquean el sistema vascular. Mantiene suficiente fuerza y rigidez que permiten que un catéter sea dirigido fácilmente sobre el cable guía y proporciona retroalimentación táctil para ayudar con la navegación de vasos.
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El cable guía con núcleo de nitinol y recubierto con silicona Phoenix es una opción ideal para utilizar con el sistema de aterectomía de Phoenix.
Versatilidad
Soporta los catéteres de seguimiento y deflectores
El cable guía de Phoenix está diseñado para que sea fácil de usar al soportar los catéteres de seguimiento y deflector Phoenix, ya que flanquean suavemente el sistema vascular. Mantiene suficiente fuerza y rigidez para permitir que un catéter sea dirigido fácilmente sobre el cable guía y proporciona retroalimentación táctil para ayudar con la navegación de los vasos.
Soporta los catéteres de seguimiento y deflectores
El cable guía de Phoenix está diseñado para que sea fácil de usar al soportar los catéteres de seguimiento y deflector Phoenix, ya que flanquean suavemente el sistema vascular. Mantiene suficiente fuerza y rigidez para permitir que un catéter sea dirigido fácilmente sobre el cable guía y proporciona retroalimentación táctil para ayudar con la navegación de los vasos.
Soporta los catéteres de seguimiento y deflectores
El cable guía de Phoenix está diseñado para que sea fácil de usar al soportar los catéteres de seguimiento y deflector Phoenix, ya que flanquean suavemente el sistema vascular. Mantiene suficiente fuerza y rigidez para permitir que un catéter sea dirigido fácilmente sobre el cable guía y proporciona retroalimentación táctil para ayudar con la navegación de los vasos.
Soporta los catéteres de seguimiento y deflectores
El cable guía de Phoenix está diseñado para que sea fácil de usar al soportar los catéteres de seguimiento y deflector Phoenix, ya que flanquean suavemente el sistema vascular. Mantiene suficiente fuerza y rigidez para permitir que un catéter sea dirigido fácilmente sobre el cable guía y proporciona retroalimentación táctil para ayudar con la navegación de los vasos.
El cable guía con núcleo de nitinol y recubierto con silicona Phoenix es una opción ideal para utilizar con el sistema de aterectomía de Phoenix.
Versatilidad
Soporta los catéteres de seguimiento y deflectores
El cable guía de Phoenix está diseñado para que sea fácil de usar al soportar los catéteres de seguimiento y deflector Phoenix, ya que flanquean suavemente el sistema vascular. Mantiene suficiente fuerza y rigidez para permitir que un catéter sea dirigido fácilmente sobre el cable guía y proporciona retroalimentación táctil para ayudar con la navegación de los vasos.
Soporta los catéteres de seguimiento y deflectores
El cable guía de Phoenix está diseñado para que sea fácil de usar al soportar los catéteres de seguimiento y deflector Phoenix, ya que flanquean suavemente el sistema vascular. Mantiene suficiente fuerza y rigidez para permitir que un catéter sea dirigido fácilmente sobre el cable guía y proporciona retroalimentación táctil para ayudar con la navegación de los vasos.
Soporta los catéteres de seguimiento y deflectores
El cable guía de Phoenix está diseñado para que sea fácil de usar al soportar los catéteres de seguimiento y deflector Phoenix, ya que flanquean suavemente el sistema vascular. Mantiene suficiente fuerza y rigidez para permitir que un catéter sea dirigido fácilmente sobre el cable guía y proporciona retroalimentación táctil para ayudar con la navegación de los vasos.
Soporta los catéteres de seguimiento y deflectores
El cable guía de Phoenix está diseñado para que sea fácil de usar al soportar los catéteres de seguimiento y deflector Phoenix, ya que flanquean suavemente el sistema vascular. Mantiene suficiente fuerza y rigidez para permitir que un catéter sea dirigido fácilmente sobre el cable guía y proporciona retroalimentación táctil para ayudar con la navegación de los vasos.
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