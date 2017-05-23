Mide uniformemente la SpO2 en pacientes con perfusión baja

Para pacientes en estados de perfusión baja como choque grave, septicemia, hipovolemia, vasoconstricción y arteriopatía periférica, resulta beneficioso medir la oxigenación en un lugar central, como el lóbulo de la oreja. El lóbulo de la oreja tiene fácil acceso, presenta una vasculatura pequeña y proporciona una tasa de respuesta rápida. El M1194A también es adecuado para pacientes quirúrgicos, ya que a menudo no se puede acceder al dedo durante la cirugía.