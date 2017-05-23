Manguera de aire para presión arterial para recién nacidos. Longitud = 9,84' (3,0 m). Se conecta a los brazaletes Philips para un solo paciente recién nacido, brazaletes para adultos/no pediátricos e incorpora la nueva configuración del conector. Este cable se utiliza para el monitoreo clásico de la cabecera de la cama y reemplaza al M1597B. NO SE PUEDE UTILIZAR con brazaletes para adultos/pediátricos.
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Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
No
Categoría del producto
NIBP
Tipo de producto
Manguera de aire
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
Uso en múltiples pacientes
Certificado CE
Sí
Peso del empaque
,195
kg
Unidad de empaque
1 bolsa = 1 manguera de aire
No fabricado con látex de caucho natural
Sí
Estéril O no estéril
No esterilizado
Vida útil mínima
Ninguno
Se utiliza con otros suministros
Brazaletes NIBP para recién nacidos de Philips
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