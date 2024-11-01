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Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
No
Tipo de producto
Brazalete
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
Uso para un solo paciente
Certificado CE
Sí
Peso del empaque
,860
kg
No fabricado con látex de caucho natural
Sí
Unidad de empaque
40 brazaletes por caja
Vida útil mínima
Ninguno
Estéril O no estéril
No esterilizado
Se utiliza con otros suministros
M1596C; M1597C
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.