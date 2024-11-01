Administre la dosis eficientemente

Las soluciones de administración de dosis de radiación lo ayudarán a tener el control de la atención médica al paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento de las regulaciones. El tubo de rayos X MRC200+ incorpora la filtración SpectraBeam, que ayuda a mantener la calidad de imagen en dosis bajas de radiación. La función de posicionamiento de cero dosis le permite desplazar y cambiar la altura de la mesa o el campo de visión de la última imagen (LHI). Podrá ver el efecto de mover la mesa o cambiar el campo de visión para preparar la siguiente secuencia de imágenes sin fluoroscopia. La tecnología ClarityIQ proporciona una alta calidad de imagen para una amplia gama de procedimientos clínicos, logrando una visibilidad excelente con dosis de radiación extremadamente bajos en pacientes de todos los tamaños. Lo anterior es solo parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, el cual le ayuda a tomar el control de la atención al paciente, seguridad del personal y cumplimiento de normas.