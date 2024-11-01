Horizon trends proporciona contexto

La tendencia Horizon extiende la tendencia en la pantalla como una herramienta de apoyo de decisión clínica. Esta visualización sorprendente se enfoca en desviaciones desde los valores iniciales que el médico seleccione. El valor inicial puede reflejar une estado inicial o un valor meta. Las tendencias de gráficos compartida ilustra claramente las desviaciones durante el tiempo. una barra de desviación en negritas proporciona el impacto gráfico para el estado actual del paciente. Y la flecha de indicación de tendencia muestra la dirección general de las mediciones del paciente durante los 10 minutos de datos previos.