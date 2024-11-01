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XperGuide ofrece orientación de aguja de imagen 3D en vivo para ayudar en los procedimientos de aguja percutánea en el laboratorio de intervención. Superpone la fluoroscopía en vivo y los datos de imagen de tejido blando en 3D para proporcionar retroalimentación al objetivo y trayecto de la aguja.
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Orientación de imagen en vivo para confianza y control
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Procedimiento de laboratorio intervencionista para comodidad mejorada del paciente
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Planeación de la trayectoria de la aguja es flexible
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Adaptación automática del sistema para mayor facilidad
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Compatible con una amplia variedad de procedimientos para diversas cargas de caso
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