Azurion 7 M20 with FlexArm
Este sistema montado en el techo proporciona flexibilidad de imagen ilimitada para diversos procedimientos y una libertad de posicionamiento excepcional para los equipos médicos. Su configuración compacta proporciona un entorno altamente rentable, listo para los procedimientos del futuro. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil al lado de la mesa para ayudar a tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril. Al trabajar a su alrededor, Azurion de Philips con FlexArm le ayuda a mejorar el rendimiento de su sala y a ofrecer una atención superior.
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