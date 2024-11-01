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CT Spectral Tumor Tracking

Evaluación de tumores en TC con contraste, tejidos blandos y cuerpo entero.

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Ayuda a los médicos a visualizar y evaluar imágenes de TC de Philips para estudios de tumores, exploraciones con contraste y análisis de tejidos blandos y cuerpo entero. Permite analizar lesiones con datos espectrales como mapas de yodo e imágenes virtuales sin contraste, e incluye funciones básicas de seguimiento de tumores optimizadas para datos espectrales.

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  • 1) Complemento opcional para el seguimiento de tumores multimodal

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