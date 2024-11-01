Brinde a sus equipos quirúrgicos imágenes flexibles y fáciles de usar con el Philips Zenition 30. Su detector plano, algoritmos avanzados y función IQ personalizada ofrecen alta calidad de imagen con eficiencia de dosis. Además, Surgeon Control, la pantalla táctil y los frenos electromagnéticos mejoran el control y reducen el esfuerzo manual.
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Posicione el arco en C cómodamente desde el lateral de la mesa con los controles de frenos electromagnéticos integrados en el mango del detector. Surgeon Control permite desbloquearlos con un botón para un posicionamiento rápido, agilizando el flujo quirúrgico y reduciendo la dependencia del personal de apoyo. El 84 % de los usuarios considera que, junto con la pantalla táctil, esta función reduce la necesidad de asistencia.¹
Logar más autonomía para el usuario
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Posicione el arco en C cómodamente desde el lateral de la mesa con los controles de frenos electromagnéticos integrados en el mango del detector. Surgeon Control permite desbloquearlos con un botón para un posicionamiento rápido, agilizando el flujo quirúrgico y reduciendo la dependencia del personal de apoyo. El 84 % de los usuarios considera que, junto con la pantalla táctil, esta función reduce la necesidad de asistencia.¹
Modo pediátrico exclusivo
Modo pediátrico exclusivo
La configuración del examen incluye modos de baja dosis para pediatría. Al retirar la rejilla de rayos X, los ajustes pueden adaptarse a objetos pequeños y pacientes pediátricos. El 84 % de los usuarios considera que este modo brinda mayor confianza en su tratamiento.²
Modo pediátrico exclusivo
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Reduzca el esfuerzo manual y optimice el flujo de trabajo
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Reduzca el esfuerzo manual con controles de frenos electromagnéticos en ambos lados del soporte en C. Todos los frenos pueden liberarse desde un solo lugar, optimizando el flujo de trabajo. El 98 % de los usuarios considera que favorecen una mayor eficiencia.³
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Reduzca el esfuerzo manual con controles de frenos electromagnéticos en ambos lados del soporte en C. Todos los frenos pueden liberarse desde un solo lugar, optimizando el flujo de trabajo. El 98 % de los usuarios considera que favorecen una mayor eficiencia.³
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Logre sus objetivos económicos con un sistema confiable
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El Zenition 30 ofrece alta disponibilidad durante su vida útil gracias a su diseño fiable. Philips Remote Expert Connect permite servicio proactivo, diagnóstico remoto y resolución rápida. Además, los acuerdos de Healthcare Operational Services ayudan a optimizar el mantenimiento y equilibrar objetivos financieros.
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Deje que el sistema se adapte a sus necesidades
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Cree su perfil único según su preferencia de imágenes y parámetros generales. Cada vez que inicie sesión, el sistema se ajustará automáticamente a su configuración. Cree y almacene múltiples perfiles para los diferentes usuarios.
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Cree su perfil único según su preferencia de imágenes y parámetros generales. Cada vez que inicie sesión, el sistema se ajustará automáticamente a su configuración. Cree y almacene múltiples perfiles para los diferentes usuarios.
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Mejore la ciberseguridad con la plataforma estándar de Windows®
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Esta plataforma permite incorporar nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de sus sistemas. Con el sistema operativo Windows, también permite el cumplimiento normativo de seguridad más reciente para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de malware que puedan afectar a la prestación de servicios.
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La alta potencia permite obtener imágenes de alta calidad
La alta potencia permite obtener imágenes de alta calidad
El Zenition 30 está disponible en configuraciones de 4 kW y 2.1 kW para distintas necesidades quirúrgicas. La versión de 4 kW ofrece imágenes nítidas de anatomías estáticas, mientras que las altas velocidades de fotogramas se adaptan a anatomías en movimiento. En modo esqueleto, permite hasta un 90 % de reducción de dosis.⁴
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La alta potencia permite obtener imágenes de alta calidad
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Obtenga más flexibilidad con un alto rango de movimiento
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El Zenition 30 ofrece un recorrido total de angulación de 156 grados, lo que brinda mayor accesibilidad y soporte al posicionarse alrededor de anatomías complejas. La excelente profundidad del arco en C de 73 cm le brinda confianza para atender a una amplia variedad de pacientes. Los usuarios pueden manejar fácilmente el sistema gracias a los movimientos flexibles del arco en C totalmente contrabalanceado y al peso liviano del equipo.
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Obtenga más flexibilidad con un alto rango de movimiento
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El Zenition 30 ofrece un recorrido total de angulación de 156 grados, lo que brinda mayor accesibilidad y soporte al posicionarse alrededor de anatomías complejas. La excelente profundidad del arco en C de 73 cm le brinda confianza para atender a una amplia variedad de pacientes. Los usuarios pueden manejar fácilmente el sistema gracias a los movimientos flexibles del arco en C totalmente contrabalanceado y al peso liviano del equipo.
Imágenes rápidas y personalizadas
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Los protocolos de un solo clic configuran la calidad de imagen necesaria con dosis ajustadas al principio ALARA. Además, pueden personalizarse mediante perfiles de usuario según contraste, nitidez, desenfoque y ruido. El 80 % de los usuarios considera que esto evita ajustes durante el procedimiento.³
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Menos desorden en quirófano con diseño compacto
Menos desorden en quirófano con diseño compacto
El espacio en el quirófano es el más valioso del hospital. Optimice el diseño de su quirófano y agilice su flujo de trabajo con el diseño que ahorra espacio del Zenition 30. El sistema es ideal para quirófanos ortopédicos pequeños y clínicas del dolor. Su diseño compacto facilita el ingreso y la salida, así como la movilidad en pasillos y espacios estrechos.
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Logar más autonomía para el usuario
Modo pediátrico exclusivo
Reduzca el esfuerzo manual y optimice el flujo de trabajo
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Posicione el arco en C cómodamente desde el lateral de la mesa con los controles de frenos electromagnéticos integrados en el mango del detector. Surgeon Control permite desbloquearlos con un botón para un posicionamiento rápido, agilizando el flujo quirúrgico y reduciendo la dependencia del personal de apoyo. El 84 % de los usuarios considera que, junto con la pantalla táctil, esta función reduce la necesidad de asistencia.¹
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Modo pediátrico exclusivo
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La configuración del examen incluye modos de baja dosis para pediatría. Al retirar la rejilla de rayos X, los ajustes pueden adaptarse a objetos pequeños y pacientes pediátricos. El 84 % de los usuarios considera que este modo brinda mayor confianza en su tratamiento.²
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Reduzca el esfuerzo manual y optimice el flujo de trabajo
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Deje que el sistema se adapte a sus necesidades
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Mejore la ciberseguridad con la plataforma estándar de Windows®
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Esta plataforma permite incorporar nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de sus sistemas. Con el sistema operativo Windows, también permite el cumplimiento normativo de seguridad más reciente para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de malware que puedan afectar a la prestación de servicios.
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La alta potencia permite obtener imágenes de alta calidad
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El Zenition 30 está disponible en configuraciones de 4 kW y 2.1 kW para distintas necesidades quirúrgicas. La versión de 4 kW ofrece imágenes nítidas de anatomías estáticas, mientras que las altas velocidades de fotogramas se adaptan a anatomías en movimiento. En modo esqueleto, permite hasta un 90 % de reducción de dosis.⁴
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La alta potencia permite obtener imágenes de alta calidad
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El Zenition 30 está disponible en configuraciones de 4 kW y 2.1 kW para distintas necesidades quirúrgicas. La versión de 4 kW ofrece imágenes nítidas de anatomías estáticas, mientras que las altas velocidades de fotogramas se adaptan a anatomías en movimiento. En modo esqueleto, permite hasta un 90 % de reducción de dosis.⁴
Obtenga más flexibilidad con un alto rango de movimiento
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El Zenition 30 ofrece un recorrido total de angulación de 156 grados, lo que brinda mayor accesibilidad y soporte al posicionarse alrededor de anatomías complejas. La excelente profundidad del arco en C de 73 cm le brinda confianza para atender a una amplia variedad de pacientes. Los usuarios pueden manejar fácilmente el sistema gracias a los movimientos flexibles del arco en C totalmente contrabalanceado y al peso liviano del equipo.
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Obtenga más flexibilidad con un alto rango de movimiento
El Zenition 30 ofrece un recorrido total de angulación de 156 grados, lo que brinda mayor accesibilidad y soporte al posicionarse alrededor de anatomías complejas. La excelente profundidad del arco en C de 73 cm le brinda confianza para atender a una amplia variedad de pacientes. Los usuarios pueden manejar fácilmente el sistema gracias a los movimientos flexibles del arco en C totalmente contrabalanceado y al peso liviano del equipo.
Obtenga más flexibilidad con un alto rango de movimiento
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Imágenes rápidas y personalizadas
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Menos desorden en quirófano con diseño compacto
Menos desorden en quirófano con diseño compacto
El espacio en el quirófano es el más valioso del hospital. Optimice el diseño de su quirófano y agilice su flujo de trabajo con el diseño que ahorra espacio del Zenition 30. El sistema es ideal para quirófanos ortopédicos pequeños y clínicas del dolor. Su diseño compacto facilita el ingreso y la salida, así como la movilidad en pasillos y espacios estrechos.
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Especificaciones
Generación de rayos X
Generación de rayos X
Tubo de rayos X
Ánodo fijo (tubo)
generador de rayos X
Generador monobloque de alta frecuencia de 40 KHz
Máxima salida del generador
2.1 kW o 4 kW
Detector plano
Detector plano
Detector plano
Detector de silicio amorfo Trixell
Tamaño de la matriz
FD11: 1024 x 1024 píxeles
Área del detector
FD11: 20 cm x 20 cm (7.9" x 7.9")
Tono del pixel
200 μm
Conectividad
Conectividad
Salida de video digital (opcional)
2 conectores DVI, monitor izquierdo y derecho
Almacenamiento USB
PNG, MP4, BMP
Transferencia inalámbrica de datos
Estándar
Entrada de video (opcional)
S-Video, DVI (digital y analógico), SDI
Paquete DICOM/IHE avanzado⁵
Gestión de lista de tareas de modalidad, Paso de procedimiento realizado en la modalidad, Confirmación de almacenamiento
Opciones
Opciones
Visor de imagen
Visor de modalidad múltiple
Dispositivo de puntería láser para tanque
El apuntador láser proyecta una cruz desde el tanque de rayos X hacia el detector plano.
Dispositivo de puntería láser para detector plano
El puntero láser proyecta un punto de mira desde el detector hacia el tanque de rayos X
Control del cirujano⁵
Botones de freno electromagnéticos en el detector
Geometría
Geometría
Profundidad del arco en C
73 cm / 29"
Arco C
Arco en C totalmente contrabalanceado con codificación por colores
Los sistemas de arcos en C móviles Zenition se encuentran disponibles para la venta solo en algunos países. Consulte con su representante local para conocer la disponibilidad en su mercado.
La representación real del producto puede variar.
1. Resultados obtenidos durante el estudio de validación de afirmaciones realizado en febrero y septiembre de 2022 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. Participaron 42 encuestados (26 cirujanos y radiólogos, y 16 tecnólogos y enfermeros) de la UE y EE. UU., que respondieron un cuestionario luego de una prueba para determinar la facilidad de uso con práctica adicional del sistema.
2. Resultados obtenidos durante el estudio de validación de afirmaciones realizado en febrero y septiembre de 2022 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. Participaron 37 encuestados (26 cirujanos y radiólogos, y 11 tecnólogos y enfermeros) de la UE y EE. UU., que respondieron un cuestionario luego de una prueba para determinar la facilidad de uso con práctica adicional del sistema.
3. Resultados obtenidos durante el estudio de validación de afirmaciones realizado en febrero y septiembre de 2022 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. Participaron 50 encuestados (26 cirujanos y radiólogos, y 24 tecnólogos y enfermeros) de la UE y EE. UU., que respondieron un cuestionario luego de una prueba para determinar la facilidad de uso con práctica adicional del sistema.
4. Las reducciones de dosis de rayos X se refieren a características específicas y variarán en función de los parámetros de dosis seleccionados.
5. Opcional para la configuración de 2.1 kW y estándar para la configuración de 4 kW.
Philips se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones o de descontinuar cualquier producto en cualquier momento, sin previo aviso ni obligación, y no será responsable de las consecuencias derivadas del uso de esta publicación.
Para obtener la información más actualizada, comuníquese con su representante de ventas de Philips.
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