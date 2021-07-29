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  • Almacene la leche materna en forma segura
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Descontinuado

Philips AventVaso para el almacenamiento de la leche materna

SCF619/05

4.3
| (98) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
Almacene la leche materna en forma segura
Extraiga, guarde y alimente con su leche materna en forma eficiente con nuestro nuevo vaso de almacenamiento. Podrá esterilizarlo y reutilizarlo con extractores o tetinas Philips Avent: un sistema, muchas opciones.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

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Con tapa antiderrames

Almacene la leche materna en forma segura

  • 180 ml/6 oz

  • 5 piezas

Almacenamiento y transporte seguros

Almacenamiento y transporte seguros

Los vasos de almacenamiento Philips Avent cuentan con una tapa que crea un sello seguro para un transporte y almacenamiento seguros.

Para saber fácilmente las fechas y el contenido

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Opiniones

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4.3

de 5

98

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

29/07/2021

España

España

Empleado de Philips

Espectacular

[Employee of philipsglobal] Me ha encantado ideal para llevar a todas partes viene ideal para congelar hermético total Tapadera estupenda encaja muy bien no sale ni gota vamos lo recomiendo es una maravilla

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF639/05 Vaso de almacenamiento de leche/comida

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF639/05 Vaso de almacenamiento de leche/comida

20/11/2016

España

España

Comodidad, higiene y practicidad

Los recipientes para almacenar la leche materna son comodisimos y prácticos. Se pueden guardar y llevar en cualquier lugar por su adecuado tamaño. Son facilies de esterilizar y al ser de cristal se mantienen nuevos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF619/05 Recipiente para leche materna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF619/05 Recipiente para leche materna

18/11/2016

España

España

Comodísimos

Resulta muy cómodo podery almacenar la leche directamente y mucho más higiénico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF619/05 Recipiente para leche materna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF619/05 Recipiente para leche materna

Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 