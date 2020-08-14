Términos de búsqueda

    Presentamos una serie de cursos diseñada pensando en sus necesidades

    Dra. Verónica Espinosa Cruz
    Victor Hugo Jimenez
    T. M. Rane
    Dr Luis F. Goncalves

    Calendario de eventos

    Diplomados

    enfermedades de la piel

    Diplomado Internacional de Enfermedades de la Piel Inmunomediadas  

     

     

    Fecha: Marzo - Noviembre 2026

     

    Participe en este diplomado de 120 horas que combina formación virtual y presencial en patologías como psoriasis, dermatitis atópica y otras enfermedades inmunomediadas. Avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México y organizado por Unidos Contra La Psoriasis A.C. Philips patrocina los módulos de educación en física y optimización de ultrasonido durante la semana presencial.

    Más información

    Acceda a nuestra serie de webinars con destacados médicos especialistas en nuestras tecnologías e innovaciones

    Curso de Imagen Cardíaca

    no

    Actualidades en Cardiooncología

    no

    Evaluación Ecocardiográfica de la Tetralogía de Fallot en el diagnóstico y seguimiento

    no

    Utilidad del strain en cardiopatía isquémica

    no

    Actualidades en la evaluación anatómica y funcional del corazón derecho

    no

    Ecocardiografía 3D y fusión de imágenes en intervención estructural

    no

    Nuevas herramientas ecocardiográficas en la evaluación de la válvula mitral

    no

    Utilidad del Strain Auricular en el paciente con Falla Cardíaca

    no

    ¿Qué tenemos de nuevo para valorar una insuficiencia mitral?

    no

    Casos de miocardiopatía hipertrófica. Buscando correlación entre mapas de Strain y la RMC

    no

    De olvidada, a estrella. Nuevas herramientas para la valoración de la válvula tricúspide

    Curso de Imagen General

    no

    Doppler vascular: Examinador dependente, máquina dependente

    no

    no

    no

    no

    Conozca a nuestros expositores

    • Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dr. Hugo Velázquez Moreno

      Jefe del Servicio de Fisiología Cardiovascular, Hospital Ángeles Lomas. Profesor titular del Curso De Alta Especialidad En Ecocardiografía por la UNAM con sede en Hospital Ángeles Lomas. Expresidente de la Sociedad Nacional de Ecocardiografía de México (SONECOM).

      Más informaciónLeer menos

      Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dra. Ana Laura Trujeque

      Médica Cardióloga Pediatra  Especialista en Ecocardiografía, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, México, profesor titular UNAM para la alta especialidad de ecocardiografía pediátrica.

      Más informaciónLeer menos

      Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dr. Juan Francisco Fritche Salazar

      Cardiólogo, Ecocardiografista del departamento de Ecocardiografía adultos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Maestro en Ciencias Médicas. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores, SNI1. Vocal del comité de Investigación del Instituto Nacional de Cardiología.

      Más informaciónLeer menos

      Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dr. Juan Manuel García Zamudio

      Cardiólogo con especialidad en ecocardiografía de adultos. Master en Cardio Onco Hematología.Adscrito al servicio de Fisiología Cardiovascular Hospital Ángeles Lomas.Adscrito al servicio de Hospitalización en el Hospital de Cardiología de Centro Médico Nacional Siglo XXI.Profesor adjunto del curso de alta especialidad de ecocardiografía adultos Hospital Ángeles Lomas.

      Más informaciónLeer menos

    • Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dr. José Antonio Arias Godinez

      Médico Cardiólogo especialista en ecocardiografía.Jefe del Departamento de Ecocardiografía del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.Profesor Titular del Curso de Alta Especialidad en Ecocardiografía del INC ante la UNAM. 

      Más informaciónLeer menos

      Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dr. Hugo Rodriguez Zanella

      Cardiólogo Ecocardiografista, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Ecocardiografía Avanzada Universita Degli Studi di Padova. Diplomado en Insuficiencia Cardiaca y Ultrasonografía en el Paciente Crítico. Adscrito al Laboratorio de Ecocardiografía Instituto Nacional de Cardiología. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel 1.

      Más informaciónLeer menos

      Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dra. Fanilda Barros

      Especialista en Angiología (SBACV) con área de Cirugía de Ultrasonido Vascular por SBACV/CBR/AMB.Fellowship en Ultrasonografía Vascular en el Jobst Vascular Center-Universidad de Michigan – EE.UU.

      Más informaciónLeer menos

      Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dr. Rafael Narciso Franklin

      Cirujano Vascular y Endovascular (SBACV-AMB).Ultrasonografía Doppler vascular (SBACV-CBR).Maestría y Doctor en Clínica Quirúrgica.Profesor del Departamento de Cirugía de la UFSC.

      Más informaciónLeer menos

    • Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dr. Pierre Galvagni Silveira

      Cirujano Vascular y Endovascular.Prof. Departamento de Cirugía de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC).

      Más informaciónLeer menos

      Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dr. Gabriel Fernando Mejia

      Cirujano Vascular Universidad Militar Nueva Granada- Bogotá, Colombia.Miembro Fundador HENDOLAT Colombia.

      Más informaciónLeer menos

      Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dr. Marlon Alarcón Toruño

      Doctor en medicina y cirugía. Especialista
      Doctor en medicina y cirugía. Especialistaen Radiología. Postgrado en medicina fetal, FMLA. São Paulo, Brasil.

      Más informaciónLeer menos

      Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dr. Érick Jesús Reyes Zamora

      Doctor en medicina y cirugía. Especialista en Ginecología y obstetricia. Egresado con mención honorifica de la especialidad en medicina materno fetal INPER México. Diplomado en ultrasonido Gineco obstétrico CIES-UNAN. Diplomado en colposcopia CIES -UNAN. Fellow en cardiología fetal, fundación internacional de medicina materno fetal, Bogotá Colombia. Fellow en neuro sonografía fetal, fundación internacional de medicina materno fetal, Bogotá Colombia.

      Más informaciónLeer menos

    • Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dr. Yader Antonio Palma Villanueva

      Doctor en medicina y cirugía. Especialista en Ginecología y Obstetricia. Medicina Materno fetal. Diplomado en metodología de la investigación con énfasis en análisis de datos. Miembro del cuerpo médico Hospital Vivian Pellas.

      Más informaciónLeer menos

      Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dra. Judith Karolina Zeledon Pineda

      Doctor en medicina y cirugía. Especialista en Radiología. Máster en Dirección y gerencia de la salud. Educación clínica Rivas Opstaele S.A.

      Más informaciónLeer menos

      Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dr. Carlos Bismark Zeledon Urcuyo

      Doctor en medicina y cirugía. Especialista en radiología. Alta especialidad en radiología intervencionista UNAM.

      Más informaciónLeer menos

      Reviva versiones anteriores de Philips Latam Ultrasound School con cursos que abordan soluciones clínicas integrales Philips de ultrasonido en sus diferentes especialidades (Cardiología, Imagénes generales y Obstétricas).​


      Contamos con expertos de talla mundial que compartirán sus mejores prácticas clínicas con usted.

      Charlas disponibles para toda la comunidad médica:

        EPIQ Elite

        EPIQ Elite  

        El sistema de ultrasonido Philips EPIQ Elite ofrece un nivel excepcional de rendimiento clínico y flujo de trabajo e inteligencia avanzada para responder a los desafíos de las prácticas actuales más complejas. La plataforma EPIQ Elite brinda soluciones sin precedentes para las prácticas de ultrasonido, al aportar herramientas adaptadas a las necesidades clínicas y desarrolladas para elevar el nivel de certidumbre en los diagnósticos.

        795098
        Ver producto
      •  
        EPIQ CVx

        EPIQ CVx

        EPIQ CVx es una solución exclusiva para ultrasonidos cardiovasculares, la cual presenta avances significativos en la funcionalidad. Esto le permitirá brindar una mejor atención a través de una mayor potencia de procesamiento, imágenes excepcionales con más claridad y nitidez, mejor eficiencia de los exámenes y una nueva cuantificación AIUS robusta y reproducible.

        795231
        Ver producto
      •  
        Affiniti CVx

        Affiniti CVx  

        Affiniti CVx, creado en base a la innovadora plataforma de ultrasonidos cardiovasculares de Philips, cuenta con potentes capacidades basadas en IA para ayudarle a superar las complejidades actuales e impulsar la ecocardiografía a la siguiente dimensión. Affiniti CVx ofrece funciones inteligentes que le permiten lograr una mayor consistencia, innovación accesible, flujos de trabajo más inteligentes y una escalabilidad más sencilla. Todo ello en una plataforma conocida y líder en la industria para que pueda actuar y decidir con la facilidad que conoce y el legado en el que confía.

        795190
        Ver producto
      •  
        Affiniti 50

        Affiniti 50

        Al escoger un nuevo sistema de ultrasonido debe tener en cuenta el balance. Usted necesita información para el diagnóstico certero rápida, una interfaz de usuario simple e intuitiva y acceso fácil a funciones críticas, junto con un diseño ergonómico y la última tecnología.

        795208
        Ver producto
      •  
        Affiniti 70

        Affiniti 70

        El equipo de ultrasonido Affiniti 70 ofrece una combinación poderosa de funcionamiento y forma de trabajo para un diagnóstico rápido y preciso.

        795210
        Ver producto
      •  
        5500CV

        5500CV  

        El sistema de ultrasonido compacto Philips 5500CV le brinda funcionalidad completa y respuestas en el primer escaneo, esté donde esté. Ofrece un núcleo rico en funciones, una gama de soluciones de calidad de diagnóstico, limpieza mejorada y conectividad e informes inalámbricos, el sistema de ultrasonido compacto Philips 5500CV es uno de los sistemas compactos más confiables y robustos del mercado. El sistema Compact 5500CV ganó un premio iF Design Award y un premio Red Dot Product Design en 2021 por su movilidad facilitada.

        795141
        Ver producto
      •  
        5500 series

        5500 series  

        El sistema de ultrasonido compacto Philips Serie 5000, compatible con transductores PureWave para obtener imágenes excepcionales, ofrece funcionalidad completa y admite decisiones rápidas y seguras dondequiera que esté. Diseñado para los diferentes entornos clínicos en imágenes generales, puntos de atención y obstetricia y ginecología, los modelos de ultrasonido Philips 5500 ofrecen un núcleo rico en funciones y una gama versátil de soluciones de diagnóstico, todo integrado en sistemas altamente móviles, fáciles de limpiar y de fácil uso. La serie Compact 5500 ganó un premio iF Design Award y un premio Red Dot Product Design en 2021 por su fácil movilidad.

        795140
        Ver producto
      •  
        Lumify

        Lumify  

        Un avance para la imagenología en el punto de atención. Philips Lumify combina transductores y una aplicación de ultrasonido para brindar capacidades de diagnóstico en su teléfono inteligente y tableta compatibles. Adquiera datos clínicos críticos de forma rápida y sencilla en más casos en el punto de atención: medicina de emergencia, cuidados críticos, de cabecera y en el consultorio.

        795005
        Ver producto
      •  
        InnoSight

        InnoSight  

        El sistema de ultrasonidos InnoSight de Philips le permite explorar a pacientes en diferentes lugares donde administran cuidados. Este sistema, compacto y totalmente portátil, se caracteriza por un diseño ergonómico innovador y por su versatilidad clínica. Con él, podrá acercar la ecografía al punto de cuidados de los pacientes, ya sea en una consulta, en una clínica o en un hospital.

        795001
        Ver producto
      arraes

      veloso

      arraes

      workspace

