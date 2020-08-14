Affiniti CVx

Affiniti CVx, creado en base a la innovadora plataforma de ultrasonidos cardiovasculares de Philips, cuenta con potentes capacidades basadas en IA para ayudarle a superar las complejidades actuales e impulsar la ecocardiografía a la siguiente dimensión. Affiniti CVx ofrece funciones inteligentes que le permiten lograr una mayor consistencia, innovación accesible, flujos de trabajo más inteligentes y una escalabilidad más sencilla. Todo ello en una plataforma conocida y líder en la industria para que pueda actuar y decidir con la facilidad que conoce y el legado en el que confía.