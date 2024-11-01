Inteligente, automatizado y conectado. El Espacio de trabajo de visualización avanzada 15 está diseñado para respaldar su confianza en el diagnóstico de imágenes, al mismo tiempo que reduce su tiempo para generar informes a través de flujos de trabajo optimizados y automatización de resultados. La solución de visualización avanzada de Philips es una plataforma integral y escalable de posprocesamiento de imágenes perfectamente integrada en su empresa, que ayuda a los médicos a realizar análisis avanzados y realizar un seguimiento incluso en entornos complejos.
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Una experiencia mejorada de lectura de RM cardíaca
La suite de RM cardíaca estrena una nueva apariencia galardonada³, que permite una revisión y un análisis fluidos de los estudios de RM cardíaca en un entorno completo. Experiencia de lectura mejorada con visualización multimodal en 2D y 3D, comparación con versiones anteriores y diseños flexibles y personalizados. Entorno muy intuitivo que permite a los usuarios completar la mayoría de las tareas con una formación mínima⁴.
Una experiencia mejorada de lectura de RM cardíaca
La suite de RM cardíaca estrena una nueva apariencia galardonada³, que permite una revisión y un análisis fluidos de los estudios de RM cardíaca en un entorno completo. Experiencia de lectura mejorada con visualización multimodal en 2D y 3D, comparación con versiones anteriores y diseños flexibles y personalizados. Entorno muy intuitivo que permite a los usuarios completar la mayoría de las tareas con una formación mínima⁴.
Una experiencia mejorada de lectura de RM cardíaca
La suite de RM cardíaca estrena una nueva apariencia galardonada³, que permite una revisión y un análisis fluidos de los estudios de RM cardíaca en un entorno completo. Experiencia de lectura mejorada con visualización multimodal en 2D y 3D, comparación con versiones anteriores y diseños flexibles y personalizados. Entorno muy intuitivo que permite a los usuarios completar la mayoría de las tareas con una formación mínima⁴.
Una experiencia mejorada de lectura de RM cardíaca
La suite de RM cardíaca estrena una nueva apariencia galardonada³, que permite una revisión y un análisis fluidos de los estudios de RM cardíaca en un entorno completo. Experiencia de lectura mejorada con visualización multimodal en 2D y 3D, comparación con versiones anteriores y diseños flexibles y personalizados. Entorno muy intuitivo que permite a los usuarios completar la mayoría de las tareas con una formación mínima⁴.
Flujo de trabajo cardíaco mejorado
Flujo de trabajo de RM cardíaca personalizado y basado en resultados
Un flujo de trabajo mejorado para el procesamiento de estudios de RM cardíaca que incluye contornos automáticos de VI/VD, protocolos de visualización definidos por el usuario y personalización de acuerdo con las preguntas clínicas⁵, el usuario también puede establecer sus propios valores normales. También incluye un panel de resultados consolidado con todos los resultados en un solo lugar.
Flujo de trabajo de RM cardíaca personalizado y basado en resultados
Un flujo de trabajo mejorado para el procesamiento de estudios de RM cardíaca que incluye contornos automáticos de VI/VD, protocolos de visualización definidos por el usuario y personalización de acuerdo con las preguntas clínicas⁵, el usuario también puede establecer sus propios valores normales. También incluye un panel de resultados consolidado con todos los resultados en un solo lugar.
Flujo de trabajo de RM cardíaca personalizado y basado en resultados
Un flujo de trabajo mejorado para el procesamiento de estudios de RM cardíaca que incluye contornos automáticos de VI/VD, protocolos de visualización definidos por el usuario y personalización de acuerdo con las preguntas clínicas⁵, el usuario también puede establecer sus propios valores normales. También incluye un panel de resultados consolidado con todos los resultados en un solo lugar.
Flujo de trabajo de RM cardíaca personalizado y basado en resultados
Un flujo de trabajo mejorado para el procesamiento de estudios de RM cardíaca que incluye contornos automáticos de VI/VD, protocolos de visualización definidos por el usuario y personalización de acuerdo con las preguntas clínicas⁵, el usuario también puede establecer sus propios valores normales. También incluye un panel de resultados consolidado con todos los resultados en un solo lugar.
Análisis cardíaco
Análisis cardíaco integral con funcionalidad CAD-RADS
Integración de lesiones coronarias en una vista única para apoyar la determinación de la gravedad de la enfermedad y la comunicación de resultados. Gestión de hallazgos con todos los hallazgos en una pantalla, con varios diseños y vistas. Flujo de trabajo CAD-RADS semiautomático integrado en la aplicación, la funcionalidad permite la comunicación estandarizada de resultados. La opción de lotes múltiples permite guardar imágenes MPR de todos los vasos coronarios seleccionados a la vez, en el PACS o en cualquier otro dispositivo configurado.
Análisis cardíaco integral con funcionalidad CAD-RADS
Integración de lesiones coronarias en una vista única para apoyar la determinación de la gravedad de la enfermedad y la comunicación de resultados. Gestión de hallazgos con todos los hallazgos en una pantalla, con varios diseños y vistas. Flujo de trabajo CAD-RADS semiautomático integrado en la aplicación, la funcionalidad permite la comunicación estandarizada de resultados. La opción de lotes múltiples permite guardar imágenes MPR de todos los vasos coronarios seleccionados a la vez, en el PACS o en cualquier otro dispositivo configurado.
Análisis cardíaco integral con funcionalidad CAD-RADS
Integración de lesiones coronarias en una vista única para apoyar la determinación de la gravedad de la enfermedad y la comunicación de resultados. Gestión de hallazgos con todos los hallazgos en una pantalla, con varios diseños y vistas. Flujo de trabajo CAD-RADS semiautomático integrado en la aplicación, la funcionalidad permite la comunicación estandarizada de resultados. La opción de lotes múltiples permite guardar imágenes MPR de todos los vasos coronarios seleccionados a la vez, en el PACS o en cualquier otro dispositivo configurado.
Análisis cardíaco integral con funcionalidad CAD-RADS
Integración de lesiones coronarias en una vista única para apoyar la determinación de la gravedad de la enfermedad y la comunicación de resultados. Gestión de hallazgos con todos los hallazgos en una pantalla, con varios diseños y vistas. Flujo de trabajo CAD-RADS semiautomático integrado en la aplicación, la funcionalidad permite la comunicación estandarizada de resultados. La opción de lotes múltiples permite guardar imágenes MPR de todos los vasos coronarios seleccionados a la vez, en el PACS o en cualquier otro dispositivo configurado.
Soporte de caso de accidente cerebrovascular isquémico
Puntuación de TC ASPECT¹,² que respalda los casos de accidente cerebrovascular isquémico
Admite la revisión y el análisis de imágenes de TC sin contraste para el tratamiento de pacientes con accidente cerebrovascular isquémico con una oclusión de vaso grande (LVO) conocida, como una oclusión de la arteria cerebral media (MCA) o la arteria carótida interna (ICA) con un flujo de trabajo automatizado. La aplicación registra automáticamente imágenes, segmenta regiones y proporciona el cálculo de la puntuación ASPECT y envía automáticamente los resultados al PACS.
Puntuación de TC ASPECT¹,² que respalda los casos de accidente cerebrovascular isquémico
Admite la revisión y el análisis de imágenes de TC sin contraste para el tratamiento de pacientes con accidente cerebrovascular isquémico con una oclusión de vaso grande (LVO) conocida, como una oclusión de la arteria cerebral media (MCA) o la arteria carótida interna (ICA) con un flujo de trabajo automatizado. La aplicación registra automáticamente imágenes, segmenta regiones y proporciona el cálculo de la puntuación ASPECT y envía automáticamente los resultados al PACS.
Puntuación de TC ASPECT¹,² que respalda los casos de accidente cerebrovascular isquémico
Admite la revisión y el análisis de imágenes de TC sin contraste para el tratamiento de pacientes con accidente cerebrovascular isquémico con una oclusión de vaso grande (LVO) conocida, como una oclusión de la arteria cerebral media (MCA) o la arteria carótida interna (ICA) con un flujo de trabajo automatizado. La aplicación registra automáticamente imágenes, segmenta regiones y proporciona el cálculo de la puntuación ASPECT y envía automáticamente los resultados al PACS.
Soporte de caso de accidente cerebrovascular isquémico
Puntuación de TC ASPECT¹,² que respalda los casos de accidente cerebrovascular isquémico
Admite la revisión y el análisis de imágenes de TC sin contraste para el tratamiento de pacientes con accidente cerebrovascular isquémico con una oclusión de vaso grande (LVO) conocida, como una oclusión de la arteria cerebral media (MCA) o la arteria carótida interna (ICA) con un flujo de trabajo automatizado. La aplicación registra automáticamente imágenes, segmenta regiones y proporciona el cálculo de la puntuación ASPECT y envía automáticamente los resultados al PACS.
LOBI
Análisis longitudinal del cerebro por RM (LOBI)
El Análisis cerebral longitudinal por RM destaca cambios neurológicos sutiles a lo largo del tiempo. La aplicación ahora es compatible con la generación de la serie FLAIR*. El FLAIR* podría ayudar en la visualización del signo de la vena central en las lesiones de la sustancia blanca, lo que puede ayudar con el diagnóstico de esclerosis múltiple6. Ahora puede ver el mapa FLAIR*, comparar los 3 planos de todas las series y guardar el FLAIR* como nueva serie DICOM.
Análisis longitudinal del cerebro por RM (LOBI)
El Análisis cerebral longitudinal por RM destaca cambios neurológicos sutiles a lo largo del tiempo. La aplicación ahora es compatible con la generación de la serie FLAIR*. El FLAIR* podría ayudar en la visualización del signo de la vena central en las lesiones de la sustancia blanca, lo que puede ayudar con el diagnóstico de esclerosis múltiple6. Ahora puede ver el mapa FLAIR*, comparar los 3 planos de todas las series y guardar el FLAIR* como nueva serie DICOM.
Análisis longitudinal del cerebro por RM (LOBI)
El Análisis cerebral longitudinal por RM destaca cambios neurológicos sutiles a lo largo del tiempo. La aplicación ahora es compatible con la generación de la serie FLAIR*. El FLAIR* podría ayudar en la visualización del signo de la vena central en las lesiones de la sustancia blanca, lo que puede ayudar con el diagnóstico de esclerosis múltiple6. Ahora puede ver el mapa FLAIR*, comparar los 3 planos de todas las series y guardar el FLAIR* como nueva serie DICOM.
El Análisis cerebral longitudinal por RM destaca cambios neurológicos sutiles a lo largo del tiempo. La aplicación ahora es compatible con la generación de la serie FLAIR*. El FLAIR* podría ayudar en la visualización del signo de la vena central en las lesiones de la sustancia blanca, lo que puede ayudar con el diagnóstico de esclerosis múltiple6. Ahora puede ver el mapa FLAIR*, comparar los 3 planos de todas las series y guardar el FLAIR* como nueva serie DICOM.
Análisis vascular avanzado
Análisis avanzado de vasos con resultados espectrales
Una única aplicación para datos de TC convencionales y espectrales con flujo de trabajo y experiencia de usuario mejorados, diseñada para obtener resultados más rápidos. La aplicación es compatible con todos los resultados espectrales para un análisis completo de vasos. Use Spectral Magic Glass para la revisión en paralelo de múltiples resultados espectrales. La representación de volumen fotorrealista ahora está disponible para datos espectrales.
Análisis avanzado de vasos con resultados espectrales
Una única aplicación para datos de TC convencionales y espectrales con flujo de trabajo y experiencia de usuario mejorados, diseñada para obtener resultados más rápidos. La aplicación es compatible con todos los resultados espectrales para un análisis completo de vasos. Use Spectral Magic Glass para la revisión en paralelo de múltiples resultados espectrales. La representación de volumen fotorrealista ahora está disponible para datos espectrales.
Análisis avanzado de vasos con resultados espectrales
Una única aplicación para datos de TC convencionales y espectrales con flujo de trabajo y experiencia de usuario mejorados, diseñada para obtener resultados más rápidos. La aplicación es compatible con todos los resultados espectrales para un análisis completo de vasos. Use Spectral Magic Glass para la revisión en paralelo de múltiples resultados espectrales. La representación de volumen fotorrealista ahora está disponible para datos espectrales.
Análisis avanzado de vasos con resultados espectrales
Una única aplicación para datos de TC convencionales y espectrales con flujo de trabajo y experiencia de usuario mejorados, diseñada para obtener resultados más rápidos. La aplicación es compatible con todos los resultados espectrales para un análisis completo de vasos. Use Spectral Magic Glass para la revisión en paralelo de múltiples resultados espectrales. La representación de volumen fotorrealista ahora está disponible para datos espectrales.
Placas coronarias calcificadas
Análisis automatizado de calcio por TC¹
El análisis automatizado de calcio por TC¹ proporciona información sobre las placas calcificadas coronarias en TC de tórax sin contraste y sin sincronización, según las directrices SCCT 2016. La aplicación le ofrece imágenes clave con calcio segmentado para su inspección, además de escala de categorías de calcio coronario y recomendaciones de manejo del paciente. La aplicación permite que los resultados automáticos se envíen directamente al PACS.
Análisis automatizado de calcio por TC¹
El análisis automatizado de calcio por TC¹ proporciona información sobre las placas calcificadas coronarias en TC de tórax sin contraste y sin sincronización, según las directrices SCCT 2016. La aplicación le ofrece imágenes clave con calcio segmentado para su inspección, además de escala de categorías de calcio coronario y recomendaciones de manejo del paciente. La aplicación permite que los resultados automáticos se envíen directamente al PACS.
Análisis automatizado de calcio por TC¹
El análisis automatizado de calcio por TC¹ proporciona información sobre las placas calcificadas coronarias en TC de tórax sin contraste y sin sincronización, según las directrices SCCT 2016. La aplicación le ofrece imágenes clave con calcio segmentado para su inspección, además de escala de categorías de calcio coronario y recomendaciones de manejo del paciente. La aplicación permite que los resultados automáticos se envíen directamente al PACS.
El análisis automatizado de calcio por TC¹ proporciona información sobre las placas calcificadas coronarias en TC de tórax sin contraste y sin sincronización, según las directrices SCCT 2016. La aplicación le ofrece imágenes clave con calcio segmentado para su inspección, además de escala de categorías de calcio coronario y recomendaciones de manejo del paciente. La aplicación permite que los resultados automáticos se envíen directamente al PACS.
Suite de RM cardíaca
Flujo de trabajo cardíaco mejorado
Análisis cardíaco
Soporte de caso de accidente cerebrovascular isquémico
Una experiencia mejorada de lectura de RM cardíaca
La suite de RM cardíaca estrena una nueva apariencia galardonada³, que permite una revisión y un análisis fluidos de los estudios de RM cardíaca en un entorno completo. Experiencia de lectura mejorada con visualización multimodal en 2D y 3D, comparación con versiones anteriores y diseños flexibles y personalizados. Entorno muy intuitivo que permite a los usuarios completar la mayoría de las tareas con una formación mínima⁴.
Una experiencia mejorada de lectura de RM cardíaca
La suite de RM cardíaca estrena una nueva apariencia galardonada³, que permite una revisión y un análisis fluidos de los estudios de RM cardíaca en un entorno completo. Experiencia de lectura mejorada con visualización multimodal en 2D y 3D, comparación con versiones anteriores y diseños flexibles y personalizados. Entorno muy intuitivo que permite a los usuarios completar la mayoría de las tareas con una formación mínima⁴.
Una experiencia mejorada de lectura de RM cardíaca
La suite de RM cardíaca estrena una nueva apariencia galardonada³, que permite una revisión y un análisis fluidos de los estudios de RM cardíaca en un entorno completo. Experiencia de lectura mejorada con visualización multimodal en 2D y 3D, comparación con versiones anteriores y diseños flexibles y personalizados. Entorno muy intuitivo que permite a los usuarios completar la mayoría de las tareas con una formación mínima⁴.
Una experiencia mejorada de lectura de RM cardíaca
La suite de RM cardíaca estrena una nueva apariencia galardonada³, que permite una revisión y un análisis fluidos de los estudios de RM cardíaca en un entorno completo. Experiencia de lectura mejorada con visualización multimodal en 2D y 3D, comparación con versiones anteriores y diseños flexibles y personalizados. Entorno muy intuitivo que permite a los usuarios completar la mayoría de las tareas con una formación mínima⁴.
Flujo de trabajo cardíaco mejorado
Flujo de trabajo de RM cardíaca personalizado y basado en resultados
Un flujo de trabajo mejorado para el procesamiento de estudios de RM cardíaca que incluye contornos automáticos de VI/VD, protocolos de visualización definidos por el usuario y personalización de acuerdo con las preguntas clínicas⁵, el usuario también puede establecer sus propios valores normales. También incluye un panel de resultados consolidado con todos los resultados en un solo lugar.
Flujo de trabajo de RM cardíaca personalizado y basado en resultados
Un flujo de trabajo mejorado para el procesamiento de estudios de RM cardíaca que incluye contornos automáticos de VI/VD, protocolos de visualización definidos por el usuario y personalización de acuerdo con las preguntas clínicas⁵, el usuario también puede establecer sus propios valores normales. También incluye un panel de resultados consolidado con todos los resultados en un solo lugar.
Flujo de trabajo de RM cardíaca personalizado y basado en resultados
Un flujo de trabajo mejorado para el procesamiento de estudios de RM cardíaca que incluye contornos automáticos de VI/VD, protocolos de visualización definidos por el usuario y personalización de acuerdo con las preguntas clínicas⁵, el usuario también puede establecer sus propios valores normales. También incluye un panel de resultados consolidado con todos los resultados en un solo lugar.
Flujo de trabajo de RM cardíaca personalizado y basado en resultados
Un flujo de trabajo mejorado para el procesamiento de estudios de RM cardíaca que incluye contornos automáticos de VI/VD, protocolos de visualización definidos por el usuario y personalización de acuerdo con las preguntas clínicas⁵, el usuario también puede establecer sus propios valores normales. También incluye un panel de resultados consolidado con todos los resultados en un solo lugar.
Análisis cardíaco
Análisis cardíaco integral con funcionalidad CAD-RADS
Integración de lesiones coronarias en una vista única para apoyar la determinación de la gravedad de la enfermedad y la comunicación de resultados. Gestión de hallazgos con todos los hallazgos en una pantalla, con varios diseños y vistas. Flujo de trabajo CAD-RADS semiautomático integrado en la aplicación, la funcionalidad permite la comunicación estandarizada de resultados. La opción de lotes múltiples permite guardar imágenes MPR de todos los vasos coronarios seleccionados a la vez, en el PACS o en cualquier otro dispositivo configurado.
Análisis cardíaco integral con funcionalidad CAD-RADS
Integración de lesiones coronarias en una vista única para apoyar la determinación de la gravedad de la enfermedad y la comunicación de resultados. Gestión de hallazgos con todos los hallazgos en una pantalla, con varios diseños y vistas. Flujo de trabajo CAD-RADS semiautomático integrado en la aplicación, la funcionalidad permite la comunicación estandarizada de resultados. La opción de lotes múltiples permite guardar imágenes MPR de todos los vasos coronarios seleccionados a la vez, en el PACS o en cualquier otro dispositivo configurado.
Análisis cardíaco integral con funcionalidad CAD-RADS
Integración de lesiones coronarias en una vista única para apoyar la determinación de la gravedad de la enfermedad y la comunicación de resultados. Gestión de hallazgos con todos los hallazgos en una pantalla, con varios diseños y vistas. Flujo de trabajo CAD-RADS semiautomático integrado en la aplicación, la funcionalidad permite la comunicación estandarizada de resultados. La opción de lotes múltiples permite guardar imágenes MPR de todos los vasos coronarios seleccionados a la vez, en el PACS o en cualquier otro dispositivo configurado.
Análisis cardíaco integral con funcionalidad CAD-RADS
Integración de lesiones coronarias en una vista única para apoyar la determinación de la gravedad de la enfermedad y la comunicación de resultados. Gestión de hallazgos con todos los hallazgos en una pantalla, con varios diseños y vistas. Flujo de trabajo CAD-RADS semiautomático integrado en la aplicación, la funcionalidad permite la comunicación estandarizada de resultados. La opción de lotes múltiples permite guardar imágenes MPR de todos los vasos coronarios seleccionados a la vez, en el PACS o en cualquier otro dispositivo configurado.
Soporte de caso de accidente cerebrovascular isquémico
Puntuación de TC ASPECT¹,² que respalda los casos de accidente cerebrovascular isquémico
Admite la revisión y el análisis de imágenes de TC sin contraste para el tratamiento de pacientes con accidente cerebrovascular isquémico con una oclusión de vaso grande (LVO) conocida, como una oclusión de la arteria cerebral media (MCA) o la arteria carótida interna (ICA) con un flujo de trabajo automatizado. La aplicación registra automáticamente imágenes, segmenta regiones y proporciona el cálculo de la puntuación ASPECT y envía automáticamente los resultados al PACS.
Puntuación de TC ASPECT¹,² que respalda los casos de accidente cerebrovascular isquémico
Admite la revisión y el análisis de imágenes de TC sin contraste para el tratamiento de pacientes con accidente cerebrovascular isquémico con una oclusión de vaso grande (LVO) conocida, como una oclusión de la arteria cerebral media (MCA) o la arteria carótida interna (ICA) con un flujo de trabajo automatizado. La aplicación registra automáticamente imágenes, segmenta regiones y proporciona el cálculo de la puntuación ASPECT y envía automáticamente los resultados al PACS.
Puntuación de TC ASPECT¹,² que respalda los casos de accidente cerebrovascular isquémico
Admite la revisión y el análisis de imágenes de TC sin contraste para el tratamiento de pacientes con accidente cerebrovascular isquémico con una oclusión de vaso grande (LVO) conocida, como una oclusión de la arteria cerebral media (MCA) o la arteria carótida interna (ICA) con un flujo de trabajo automatizado. La aplicación registra automáticamente imágenes, segmenta regiones y proporciona el cálculo de la puntuación ASPECT y envía automáticamente los resultados al PACS.
Soporte de caso de accidente cerebrovascular isquémico
Puntuación de TC ASPECT¹,² que respalda los casos de accidente cerebrovascular isquémico
Admite la revisión y el análisis de imágenes de TC sin contraste para el tratamiento de pacientes con accidente cerebrovascular isquémico con una oclusión de vaso grande (LVO) conocida, como una oclusión de la arteria cerebral media (MCA) o la arteria carótida interna (ICA) con un flujo de trabajo automatizado. La aplicación registra automáticamente imágenes, segmenta regiones y proporciona el cálculo de la puntuación ASPECT y envía automáticamente los resultados al PACS.
LOBI
Análisis longitudinal del cerebro por RM (LOBI)
El Análisis cerebral longitudinal por RM destaca cambios neurológicos sutiles a lo largo del tiempo. La aplicación ahora es compatible con la generación de la serie FLAIR*. El FLAIR* podría ayudar en la visualización del signo de la vena central en las lesiones de la sustancia blanca, lo que puede ayudar con el diagnóstico de esclerosis múltiple6. Ahora puede ver el mapa FLAIR*, comparar los 3 planos de todas las series y guardar el FLAIR* como nueva serie DICOM.
Análisis longitudinal del cerebro por RM (LOBI)
El Análisis cerebral longitudinal por RM destaca cambios neurológicos sutiles a lo largo del tiempo. La aplicación ahora es compatible con la generación de la serie FLAIR*. El FLAIR* podría ayudar en la visualización del signo de la vena central en las lesiones de la sustancia blanca, lo que puede ayudar con el diagnóstico de esclerosis múltiple6. Ahora puede ver el mapa FLAIR*, comparar los 3 planos de todas las series y guardar el FLAIR* como nueva serie DICOM.
Análisis longitudinal del cerebro por RM (LOBI)
El Análisis cerebral longitudinal por RM destaca cambios neurológicos sutiles a lo largo del tiempo. La aplicación ahora es compatible con la generación de la serie FLAIR*. El FLAIR* podría ayudar en la visualización del signo de la vena central en las lesiones de la sustancia blanca, lo que puede ayudar con el diagnóstico de esclerosis múltiple6. Ahora puede ver el mapa FLAIR*, comparar los 3 planos de todas las series y guardar el FLAIR* como nueva serie DICOM.
El Análisis cerebral longitudinal por RM destaca cambios neurológicos sutiles a lo largo del tiempo. La aplicación ahora es compatible con la generación de la serie FLAIR*. El FLAIR* podría ayudar en la visualización del signo de la vena central en las lesiones de la sustancia blanca, lo que puede ayudar con el diagnóstico de esclerosis múltiple6. Ahora puede ver el mapa FLAIR*, comparar los 3 planos de todas las series y guardar el FLAIR* como nueva serie DICOM.
Análisis vascular avanzado
Análisis avanzado de vasos con resultados espectrales
Una única aplicación para datos de TC convencionales y espectrales con flujo de trabajo y experiencia de usuario mejorados, diseñada para obtener resultados más rápidos. La aplicación es compatible con todos los resultados espectrales para un análisis completo de vasos. Use Spectral Magic Glass para la revisión en paralelo de múltiples resultados espectrales. La representación de volumen fotorrealista ahora está disponible para datos espectrales.
Análisis avanzado de vasos con resultados espectrales
Una única aplicación para datos de TC convencionales y espectrales con flujo de trabajo y experiencia de usuario mejorados, diseñada para obtener resultados más rápidos. La aplicación es compatible con todos los resultados espectrales para un análisis completo de vasos. Use Spectral Magic Glass para la revisión en paralelo de múltiples resultados espectrales. La representación de volumen fotorrealista ahora está disponible para datos espectrales.
Análisis avanzado de vasos con resultados espectrales
Una única aplicación para datos de TC convencionales y espectrales con flujo de trabajo y experiencia de usuario mejorados, diseñada para obtener resultados más rápidos. La aplicación es compatible con todos los resultados espectrales para un análisis completo de vasos. Use Spectral Magic Glass para la revisión en paralelo de múltiples resultados espectrales. La representación de volumen fotorrealista ahora está disponible para datos espectrales.
Análisis avanzado de vasos con resultados espectrales
Una única aplicación para datos de TC convencionales y espectrales con flujo de trabajo y experiencia de usuario mejorados, diseñada para obtener resultados más rápidos. La aplicación es compatible con todos los resultados espectrales para un análisis completo de vasos. Use Spectral Magic Glass para la revisión en paralelo de múltiples resultados espectrales. La representación de volumen fotorrealista ahora está disponible para datos espectrales.
Placas coronarias calcificadas
Análisis automatizado de calcio por TC¹
El análisis automatizado de calcio por TC¹ proporciona información sobre las placas calcificadas coronarias en TC de tórax sin contraste y sin sincronización, según las directrices SCCT 2016. La aplicación le ofrece imágenes clave con calcio segmentado para su inspección, además de escala de categorías de calcio coronario y recomendaciones de manejo del paciente. La aplicación permite que los resultados automáticos se envíen directamente al PACS.
Análisis automatizado de calcio por TC¹
El análisis automatizado de calcio por TC¹ proporciona información sobre las placas calcificadas coronarias en TC de tórax sin contraste y sin sincronización, según las directrices SCCT 2016. La aplicación le ofrece imágenes clave con calcio segmentado para su inspección, además de escala de categorías de calcio coronario y recomendaciones de manejo del paciente. La aplicación permite que los resultados automáticos se envíen directamente al PACS.
Análisis automatizado de calcio por TC¹
El análisis automatizado de calcio por TC¹ proporciona información sobre las placas calcificadas coronarias en TC de tórax sin contraste y sin sincronización, según las directrices SCCT 2016. La aplicación le ofrece imágenes clave con calcio segmentado para su inspección, además de escala de categorías de calcio coronario y recomendaciones de manejo del paciente. La aplicación permite que los resultados automáticos se envíen directamente al PACS.
El análisis automatizado de calcio por TC¹ proporciona información sobre las placas calcificadas coronarias en TC de tórax sin contraste y sin sincronización, según las directrices SCCT 2016. La aplicación le ofrece imágenes clave con calcio segmentado para su inspección, además de escala de categorías de calcio coronario y recomendaciones de manejo del paciente. La aplicación permite que los resultados automáticos se envíen directamente al PACS.
² Es posible que estas funcionalidades no estén disponibles en todos los territorios. Póngase en contacto con el representante de Philips para obtener más detalles.
³ Premio de Diseño IF, 2022
⁴ Más del 90% de las tareas realizadas con frecuencia se completaron de forma independiente, con un máximo de 1,5 h de capacitación para toda la suite de RM cardíaca.
⁵ Preguntas clínicas comunes: cardiopatía isquémica y miocardiopatía no isquémica (con análisis funcional de VI y VD, mapeo T1/T2/T2*, perfusión de estrés-reposo y realce tardío con gadolinio).
⁶ Sati P et al. Nat Rev Neurol. 2016 ;12(12):714-722
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