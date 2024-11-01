El diseño de IntelliSpace Cardiovascular agiliza el flujo de trabajo y mejora el rendimiento operativo en el área de la atención cardiovascular.
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|CPU, n.º de clientes <gt/>25
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|vCPU
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|RAM
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|Almacenamiento, partición del sistema operativo
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|Almacenamiento, registro
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|Tipo de almacenamiento
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|Ancho de banda de almacenamiento (simultáneo)
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|Red, 1 Gbps
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|Red, varios enlaces ascendentes de 1 Gbps
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|Fuentes de alimentación redundantes
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|CPU, n.º de clientes <lt/> 5
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|vCPU
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|RAM
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|Almacenamiento, partición del sistema operativo
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|Almacenamiento, partición de datos
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|Tamaño personalizado
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|Tipo de almacenamiento
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|Ancho de banda de almacenamiento (simultáneo)
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|Archivo, Sistema NAS duplicado
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|Archivo, archivo DICOM
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|Archivo, archivo en SAN
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|Red, 1 Gbps
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|Fuentes de alimentación redundantes
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|CPU
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|RAM
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|Gráficos (tamaño y resolución)
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|Red
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|Sistema operativo
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|Navegador de clientes
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|CPU, n.º de clientes <lt/> 5
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|CPU, n.º de clientes <gt/> 5
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|vCPU
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|RAM
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|Almacenamiento, partición del sistema operativo
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|Almacenamiento, partición de datos
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|Red, 1 Gbps
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|Fuentes de alimentación redundantes
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|CPU
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|RAM
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|Gráficos (tamaño y resolución)
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|Resolución de gráficos para uso en electrofisiología (EP)
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|Tarjeta de video
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|Almacenamiento
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|Red
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|Pantallas de diagnóstico
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|Sistema operativo
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|Navegador de clientes
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|Servidor ISCV
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|Clientes ISCV
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|Salida DVI
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|CPU, n.º de clientes <lt/> 5
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|CPU, n.º de clientes <gt/> 5
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|CPU, n.º de clientes <gt/> 25
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|vCPU
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|RAM
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|Almacenamiento, partición del sistema operativo
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|Almacenamiento, partición de datos
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|Almacenamiento, registro
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|Tipo de almacenamiento
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|Ancho de banda de almacenamiento (simultáneo)
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|Ancho de banda de almacenamiento (simultáneo)
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|Ancho de banda de almacenamiento (simultáneo)
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|Almacenamiento, copia de seguridad externa
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|Archivo, Sistema NAS duplicado
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|Archivo, archivo DICOM
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|Archivo, archivo en SAN
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|Red, 1 Gbps
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|Red, varios enlaces ascendentes de 1 Gbps
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|Fuentes de alimentación redundantes
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|Sistema operativo
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|Software de base de datos
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|CPU, n.º de clientes <gt/>25
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|vCPU
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|CPU, n.º de clientes <lt/> 5
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|vCPU
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|CPU, n.º de clientes <gt/>25
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|vCPU
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|RAM
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|Almacenamiento, partición del sistema operativo
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|Almacenamiento, registro
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|Tipo de almacenamiento
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|Ancho de banda de almacenamiento (simultáneo)
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|Red, 1 Gbps
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|Red, varios enlaces ascendentes de 1 Gbps
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|Fuentes de alimentación redundantes
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|CPU, n.º de clientes <lt/> 5
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|vCPU
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|RAM
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|Almacenamiento, partición del sistema operativo
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|Almacenamiento, partición de datos
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|Tamaño personalizado
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|Tipo de almacenamiento
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|Ancho de banda de almacenamiento (simultáneo)
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|Archivo, Sistema NAS duplicado
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|Archivo, archivo DICOM
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|Archivo, archivo en SAN
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|Red, 1 Gbps
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|Fuentes de alimentación redundantes
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|CPU
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|RAM
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|Gráficos (tamaño y resolución)
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|Red
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|Sistema operativo
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|Navegador de clientes
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|CPU, n.º de clientes <lt/> 5
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|CPU, n.º de clientes <gt/> 5
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|vCPU
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|RAM
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|Almacenamiento, partición del sistema operativo
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|Almacenamiento, partición de datos
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|Red, 1 Gbps
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|Fuentes de alimentación redundantes
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|CPU
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|RAM
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|Gráficos (tamaño y resolución)
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|Resolución de gráficos para uso en electrofisiología (EP)
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|Tarjeta de video
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|Almacenamiento
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|Red
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|Pantallas de diagnóstico
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|Sistema operativo
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|Navegador de clientes
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|Servidor ISCV
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|Clientes ISCV
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|Salida DVI
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|CPU, n.º de clientes <lt/> 5
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|CPU, n.º de clientes <gt/> 5
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|CPU, n.º de clientes <gt/> 25
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|vCPU
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|RAM
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|Almacenamiento, partición del sistema operativo
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|Almacenamiento, partición de datos
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|Almacenamiento, registro
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|Tipo de almacenamiento
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|Ancho de banda de almacenamiento (simultáneo)
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|Ancho de banda de almacenamiento (simultáneo)
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|Ancho de banda de almacenamiento (simultáneo)
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|Almacenamiento, copia de seguridad externa
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|Archivo, Sistema NAS duplicado
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|Archivo, archivo DICOM
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|Archivo, archivo en SAN
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|Red, 1 Gbps
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|Red, varios enlaces ascendentes de 1 Gbps
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|Fuentes de alimentación redundantes
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|Sistema operativo
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|Software de base de datos
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