IntelliSpace cardiovascular

Solución a escala cuando sea necesario

La solución se puede aplicar a flujos de trabajo departamentales, empresariales y en múltiples instalaciones en diversas regiones, lo que facilita una atención continua. Configure fácilmente usuarios adicionales o amplíe la solución para cubrir, por ejemplo, el flujo de trabajo del laboratorio de cateterismo, lo que incluye hemodinámica, o habilite la gestión de ECG.