Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos con una calidad de imagen casi igual¹

El tiempo es uno de los recursos más preciados que tiene en su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que hay una forma de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante sus exámenes de RM? ¿Y usar el tiempo que tiene de una manera más sabia? Imagínese cómo eso podría ayudarle a hacer un mejor uso de sus escasos recursos y satisfacer mejor las demandas de los médicos remitentes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.