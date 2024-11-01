Diseño centrado en las personas

Los monitores de pacientes IntelliVue MX750 y MX850 han sido reconocidos con el prestigioso premio IF Product Design Award. Estos monitores fueron diseñados teniendo en cuenta su resistencia y durabilidad, y han sido reconocidos tanto por los pacientes como por los usuarios por su facilidad de uso y su aspecto profesional. El premio IF Design Award reconoce a los fabricantes y diseñadores por sus logros destacados en el diseño.