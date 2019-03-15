El MX100 es una forma flexible y confiable de monitorear a los pacientes en movimiento, y junto a la cama, con un solo monitor portátil e independiente. Es pequeño y liviano, pero ofrece un conjunto amplio y escalable de mediciones clínicas. Este dispositivo resistente, que funciona con una batería, cuenta con una pantalla táctil de 15,5 cm (6,1") incorporada y funciona de manera familiar similar a un teléfono inteligente para facilitar su uso.
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La pantalla táctil intuitiva de 15,5 cm (6,1") con una operación familiar similar a la de un teléfono inteligente hace que el IntelliVue MX100 sea rápido de aprender a usar y sencillo de utilizar. Simplemente pase los dedos por una amplia selección de pantallas adaptadas a diversas situaciones clínicas. También puede personalizar cada pantalla para mostrar exactamente lo que desea ver.
Fácil de usar
La pantalla táctil intuitiva de 15,5 cm (6,1") con una operación familiar similar a la de un teléfono inteligente hace que el IntelliVue MX100 sea rápido de aprender a usar y sencillo de utilizar. Simplemente pase los dedos por una amplia selección de pantallas adaptadas a diversas situaciones clínicas. También puede personalizar cada pantalla para mostrar exactamente lo que desea ver.
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La pantalla táctil intuitiva de 15,5 cm (6,1") con una operación familiar similar a la de un teléfono inteligente hace que el IntelliVue MX100 sea rápido de aprender a usar y sencillo de utilizar. Simplemente pase los dedos por una amplia selección de pantallas adaptadas a diversas situaciones clínicas. También puede personalizar cada pantalla para mostrar exactamente lo que desea ver.
La pantalla táctil intuitiva de 15,5 cm (6,1") con una operación familiar similar a la de un teléfono inteligente hace que el IntelliVue MX100 sea rápido de aprender a usar y sencillo de utilizar. Simplemente pase los dedos por una amplia selección de pantallas adaptadas a diversas situaciones clínicas. También puede personalizar cada pantalla para mostrar exactamente lo que desea ver.
Robusto y listo
Robusto y listo
El MX100 está construido con un diseño estructural resistente, una carcasa robusta y su pantalla de grado médico presenta un vidrio antimicrobiano Corning® Gorilla® Glass². El mango sólido y ergonómico hace que el MX100 sea fácil de transportar, al mismo tiempo que protege tanto la pantalla como los conectores de medición. Todo está diseñado para ayudar a aliviar la carga del tiempo de inactividad del equipo y los costos de reparación asociados.
Robusto y listo
El MX100 está construido con un diseño estructural resistente, una carcasa robusta y su pantalla de grado médico presenta un vidrio antimicrobiano Corning® Gorilla® Glass². El mango sólido y ergonómico hace que el MX100 sea fácil de transportar, al mismo tiempo que protege tanto la pantalla como los conectores de medición. Todo está diseñado para ayudar a aliviar la carga del tiempo de inactividad del equipo y los costos de reparación asociados.
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El MX100 está construido con un diseño estructural resistente, una carcasa robusta y su pantalla de grado médico presenta un vidrio antimicrobiano Corning® Gorilla® Glass². El mango sólido y ergonómico hace que el MX100 sea fácil de transportar, al mismo tiempo que protege tanto la pantalla como los conectores de medición. Todo está diseñado para ayudar a aliviar la carga del tiempo de inactividad del equipo y los costos de reparación asociados.
El MX100 está construido con un diseño estructural resistente, una carcasa robusta y su pantalla de grado médico presenta un vidrio antimicrobiano Corning® Gorilla® Glass². El mango sólido y ergonómico hace que el MX100 sea fácil de transportar, al mismo tiempo que protege tanto la pantalla como los conectores de medición. Todo está diseñado para ayudar a aliviar la carga del tiempo de inactividad del equipo y los costos de reparación asociados.
Soporte para protocolos de limpieza de control de infecciones
Soporte para protocolos de limpieza de control de infecciones
Cualquier equipo que entre en contacto con sus pacientes debe cumplir con los estándares más altos de su organización para el control de infecciones. Es por eso que cada superficie del MX100 está hecha de materiales innovadores resistentes a los productos químicos, incluida la pantalla de vidrio antimicrobiano Corning® Gorilla®. Puede utilizar desinfectantes agresivos³ sin dañar sus monitores.
Soporte para protocolos de limpieza de control de infecciones
Cualquier equipo que entre en contacto con sus pacientes debe cumplir con los estándares más altos de su organización para el control de infecciones. Es por eso que cada superficie del MX100 está hecha de materiales innovadores resistentes a los productos químicos, incluida la pantalla de vidrio antimicrobiano Corning® Gorilla®. Puede utilizar desinfectantes agresivos³ sin dañar sus monitores.
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Cualquier equipo que entre en contacto con sus pacientes debe cumplir con los estándares más altos de su organización para el control de infecciones. Es por eso que cada superficie del MX100 está hecha de materiales innovadores resistentes a los productos químicos, incluida la pantalla de vidrio antimicrobiano Corning® Gorilla®. Puede utilizar desinfectantes agresivos³ sin dañar sus monitores.
Soporte para protocolos de limpieza de control de infecciones
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Cualquier equipo que entre en contacto con sus pacientes debe cumplir con los estándares más altos de su organización para el control de infecciones. Es por eso que cada superficie del MX100 está hecha de materiales innovadores resistentes a los productos químicos, incluida la pantalla de vidrio antimicrobiano Corning® Gorilla®. Puede utilizar desinfectantes agresivos³ sin dañar sus monitores.
Protección de su inversión
Protección de su inversión
Una interfaz de monitoreo IntelliVue común en todos los departamentos y niveles de atención ayuda a reducir la necesidad de capacitación. El MX100 es compatible con sus extensiones de medición IntelliVue, el Centro de información del paciente, la infraestructura de red clínica y otros componentes de monitoreo, lo que facilita su incorporación a sus sistemas de monitoreo existentes.
Protección de su inversión
Una interfaz de monitoreo IntelliVue común en todos los departamentos y niveles de atención ayuda a reducir la necesidad de capacitación. El MX100 es compatible con sus extensiones de medición IntelliVue, el Centro de información del paciente, la infraestructura de red clínica y otros componentes de monitoreo, lo que facilita su incorporación a sus sistemas de monitoreo existentes.
Protección de su inversión
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Una interfaz de monitoreo IntelliVue común en todos los departamentos y niveles de atención ayuda a reducir la necesidad de capacitación. El MX100 es compatible con sus extensiones de medición IntelliVue, el Centro de información del paciente, la infraestructura de red clínica y otros componentes de monitoreo, lo que facilita su incorporación a sus sistemas de monitoreo existentes.
Fácil de usar
Robusto y listo
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La pantalla táctil intuitiva de 15,5 cm (6,1") con una operación familiar similar a la de un teléfono inteligente hace que el IntelliVue MX100 sea rápido de aprender a usar y sencillo de utilizar. Simplemente pase los dedos por una amplia selección de pantallas adaptadas a diversas situaciones clínicas. También puede personalizar cada pantalla para mostrar exactamente lo que desea ver.
Fácil de usar
La pantalla táctil intuitiva de 15,5 cm (6,1") con una operación familiar similar a la de un teléfono inteligente hace que el IntelliVue MX100 sea rápido de aprender a usar y sencillo de utilizar. Simplemente pase los dedos por una amplia selección de pantallas adaptadas a diversas situaciones clínicas. También puede personalizar cada pantalla para mostrar exactamente lo que desea ver.
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Una interfaz de monitoreo IntelliVue común en todos los departamentos y niveles de atención ayuda a reducir la necesidad de capacitación. El MX100 es compatible con sus extensiones de medición IntelliVue, el Centro de información del paciente, la infraestructura de red clínica y otros componentes de monitoreo, lo que facilita su incorporación a sus sistemas de monitoreo existentes.
1. Consulte con su representante de ventas de Philips sobre el uso de una red inalámbrica existente (802.11) o la red IntelliVue Smart-Hopping.
2. Corning y Gorilla son marcas registradas de Corning Incorporated. El vidrio antimicrobiano Corning Gorilla no protege a los usuarios ni brinda ningún beneficio directo o implícito para la salud.
3. Consulte las Instrucciones de uso de IntelliVue MX100 para obtener una lista completa de los agentes recomendados.
4. Proporciona más de 6 años de compatibilidad con versiones anteriores del hardware del Centro de información del paciente (puede requerir una actualización del software).
5. ECG/Resp, FAST SpO₂, NBP cada 15 min, brillo ajustado a Óptimo
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