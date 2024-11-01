Experimente el poder de innovar sus servicios vasculares intervencionistas con Azurion serie 3, el cual cuenta con un detector plano de 15''. Sus equipos intervencionistas aprovecharán la excelente consistencia y eficiencia mientras realizan diversos procedimientos neurológicos, endovasculares, oncológicos y cardíacos. Dé el siguiente paso para mejorar la atención médica y reduzca sus costos.
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Gracias al detector de nueva generación de 15", los procedimientos vasculares se pueden ver beneficiados con una excelente calidad de imagen. Le da acceso a una mayor cobertura anatómica y la oportunidad de realizar una gran variedad de procedimientos. Combinado con la excelente cadena de procesamiento de imágenes de Philips, usted puede ver pequeños detalles en los vasos con una claridad excepcional. También puede seleccionar su campo de visión, lo que le brinda la información que necesita para hacer el diagnóstico y tratar a los pacientes con precisión y confianza. El detector plano de 15" de Azurion combinado con la opción giratoria le ofrece imagenes de pies a cabeza durante las intervenciones. Esto, junto con el posicionamiento que cubre tres lados, le proporciona flexibilidad y le permite una visualización del paciente desde todos los ángulos. Hay una opción para girar la mesa para enfoques radiales.
Mejore la visibilidad de los vasos
Gracias al detector de nueva generación de 15", los procedimientos vasculares se pueden ver beneficiados con una excelente calidad de imagen. Le da acceso a una mayor cobertura anatómica y la oportunidad de realizar una gran variedad de procedimientos. Combinado con la excelente cadena de procesamiento de imágenes de Philips, usted puede ver pequeños detalles en los vasos con una claridad excepcional. También puede seleccionar su campo de visión, lo que le brinda la información que necesita para hacer el diagnóstico y tratar a los pacientes con precisión y confianza. El detector plano de 15" de Azurion combinado con la opción giratoria le ofrece imagenes de pies a cabeza durante las intervenciones. Esto, junto con el posicionamiento que cubre tres lados, le proporciona flexibilidad y le permite una visualización del paciente desde todos los ángulos. Hay una opción para girar la mesa para enfoques radiales.
Mejore la visibilidad de los vasos
Gracias al detector de nueva generación de 15", los procedimientos vasculares se pueden ver beneficiados con una excelente calidad de imagen. Le da acceso a una mayor cobertura anatómica y la oportunidad de realizar una gran variedad de procedimientos. Combinado con la excelente cadena de procesamiento de imágenes de Philips, usted puede ver pequeños detalles en los vasos con una claridad excepcional. También puede seleccionar su campo de visión, lo que le brinda la información que necesita para hacer el diagnóstico y tratar a los pacientes con precisión y confianza. El detector plano de 15" de Azurion combinado con la opción giratoria le ofrece imagenes de pies a cabeza durante las intervenciones. Esto, junto con el posicionamiento que cubre tres lados, le proporciona flexibilidad y le permite una visualización del paciente desde todos los ángulos. Hay una opción para girar la mesa para enfoques radiales.
Gracias al detector de nueva generación de 15", los procedimientos vasculares se pueden ver beneficiados con una excelente calidad de imagen. Le da acceso a una mayor cobertura anatómica y la oportunidad de realizar una gran variedad de procedimientos. Combinado con la excelente cadena de procesamiento de imágenes de Philips, usted puede ver pequeños detalles en los vasos con una claridad excepcional. También puede seleccionar su campo de visión, lo que le brinda la información que necesita para hacer el diagnóstico y tratar a los pacientes con precisión y confianza. El detector plano de 15" de Azurion combinado con la opción giratoria le ofrece imagenes de pies a cabeza durante las intervenciones. Esto, junto con el posicionamiento que cubre tres lados, le proporciona flexibilidad y le permite una visualización del paciente desde todos los ángulos. Hay una opción para girar la mesa para enfoques radiales.
Ahorre tiempo
Ahorre tiempo
Azurion serie 3, la plataforma de terapia guiada por imágenes de nueva generación ha sido específicamente diseñada para ahorrar tiempo al permitir que los miembros del equipo intervencionista realicen dos tareas al mismo tiempo en la sala de intervención y en la sala de control, sin interrumpirse entre sí. Por ejemplo, mientras la fluoroscopia/exposición se lleva a cabo, un técnico en la sala de control puede, al mismo tiempo, revisar imágenes anteriores del mismo paciente, preparar el próximo examen o terminar informes de otro paciente. El análisis cuantitativo se puede realizar en la sala de control mientras continúan los trabajos en la sala de intervención. De esta manera, el equipo intervencionista puede hacer más, lo que conduce a un alto rendimiento y a resultados de exámenes más ágiles.
Ahorre tiempo
Azurion serie 3, la plataforma de terapia guiada por imágenes de nueva generación ha sido específicamente diseñada para ahorrar tiempo al permitir que los miembros del equipo intervencionista realicen dos tareas al mismo tiempo en la sala de intervención y en la sala de control, sin interrumpirse entre sí. Por ejemplo, mientras la fluoroscopia/exposición se lleva a cabo, un técnico en la sala de control puede, al mismo tiempo, revisar imágenes anteriores del mismo paciente, preparar el próximo examen o terminar informes de otro paciente. El análisis cuantitativo se puede realizar en la sala de control mientras continúan los trabajos en la sala de intervención. De esta manera, el equipo intervencionista puede hacer más, lo que conduce a un alto rendimiento y a resultados de exámenes más ágiles.
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Azurion serie 3, la plataforma de terapia guiada por imágenes de nueva generación ha sido específicamente diseñada para ahorrar tiempo al permitir que los miembros del equipo intervencionista realicen dos tareas al mismo tiempo en la sala de intervención y en la sala de control, sin interrumpirse entre sí. Por ejemplo, mientras la fluoroscopia/exposición se lleva a cabo, un técnico en la sala de control puede, al mismo tiempo, revisar imágenes anteriores del mismo paciente, preparar el próximo examen o terminar informes de otro paciente. El análisis cuantitativo se puede realizar en la sala de control mientras continúan los trabajos en la sala de intervención. De esta manera, el equipo intervencionista puede hacer más, lo que conduce a un alto rendimiento y a resultados de exámenes más ágiles.
Azurion serie 3, la plataforma de terapia guiada por imágenes de nueva generación ha sido específicamente diseñada para ahorrar tiempo al permitir que los miembros del equipo intervencionista realicen dos tareas al mismo tiempo en la sala de intervención y en la sala de control, sin interrumpirse entre sí. Por ejemplo, mientras la fluoroscopia/exposición se lleva a cabo, un técnico en la sala de control puede, al mismo tiempo, revisar imágenes anteriores del mismo paciente, preparar el próximo examen o terminar informes de otro paciente. El análisis cuantitativo se puede realizar en la sala de control mientras continúan los trabajos en la sala de intervención. De esta manera, el equipo intervencionista puede hacer más, lo que conduce a un alto rendimiento y a resultados de exámenes más ágiles.
Tome el control de la dosis de radiación
Tome el control de la dosis de radiación
DoseWise lo ayudara a controlar la atención médica al paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento de las regulaciones, gracias un conjunto de herramientas de administración de la dosis de radiación, capacitación y tecnologías integradas de producto. El tubo de rayos X MRC200+ incorpora la filtración SpectraBeam, que ayuda a mantener la calidad de imagen en dosis bajas de radiación. Nuestros protocolos de rayos X optimizados clínicamente, protocolos de dosis bajas y opciones de fluoro le permiten adaptar su sistema en calidad de imagen y la dosis para satisfacer sus necesidades específicas. La función de posicionamiento de cero dosis le permite desplazar y cambiar la altura de la mesa o el campo de visión de la última imagen, para preparar la siguiente secuencia de imágenes sin fluoroscopia. DoseAware de Philips proporciona resultados instantáneos, para que, pueda ajustar los hábitos de trabajo para disminuir la exposición a la radiación del personal.
Tome el control de la dosis de radiación
DoseWise lo ayudara a controlar la atención médica al paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento de las regulaciones, gracias un conjunto de herramientas de administración de la dosis de radiación, capacitación y tecnologías integradas de producto. El tubo de rayos X MRC200+ incorpora la filtración SpectraBeam, que ayuda a mantener la calidad de imagen en dosis bajas de radiación. Nuestros protocolos de rayos X optimizados clínicamente, protocolos de dosis bajas y opciones de fluoro le permiten adaptar su sistema en calidad de imagen y la dosis para satisfacer sus necesidades específicas. La función de posicionamiento de cero dosis le permite desplazar y cambiar la altura de la mesa o el campo de visión de la última imagen, para preparar la siguiente secuencia de imágenes sin fluoroscopia. DoseAware de Philips proporciona resultados instantáneos, para que, pueda ajustar los hábitos de trabajo para disminuir la exposición a la radiación del personal.
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Simplifique la configuración y funcionamiento
Simplifique la configuración y funcionamiento
Azurion serie 3 utiliza una variedad de tarjetas de procedimientos para acelerar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos. El sistema seleccionará automáticamente la tarjeta de procedimiento apropiada basado en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los monitores de la sala de intervención están colocados en un brazo para monitores, por lo que se pueden reposicionar para una mejor visualización durante cada intervención. Esto le ayudará a manejar una amplia variedad de procedimientos con mayor facilidad.
Simplifique la configuración y funcionamiento
Azurion serie 3 utiliza una variedad de tarjetas de procedimientos para acelerar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos. El sistema seleccionará automáticamente la tarjeta de procedimiento apropiada basado en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los monitores de la sala de intervención están colocados en un brazo para monitores, por lo que se pueden reposicionar para una mejor visualización durante cada intervención. Esto le ayudará a manejar una amplia variedad de procedimientos con mayor facilidad.
Simplifique la configuración y funcionamiento
Azurion serie 3 utiliza una variedad de tarjetas de procedimientos para acelerar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos. El sistema seleccionará automáticamente la tarjeta de procedimiento apropiada basado en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los monitores de la sala de intervención están colocados en un brazo para monitores, por lo que se pueden reposicionar para una mejor visualización durante cada intervención. Esto le ayudará a manejar una amplia variedad de procedimientos con mayor facilidad.
Azurion serie 3 utiliza una variedad de tarjetas de procedimientos para acelerar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos. El sistema seleccionará automáticamente la tarjeta de procedimiento apropiada basado en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los monitores de la sala de intervención están colocados en un brazo para monitores, por lo que se pueden reposicionar para una mejor visualización durante cada intervención. Esto le ayudará a manejar una amplia variedad de procedimientos con mayor facilidad.
Experimente la facilidad de uso
Experimente la facilidad de uso
Les ofrecemos orientación, facilidad de uso y capacidad de respuesta de vanguardia en la nueva interfaz de usuario estandarizada de Azurion. Diseñada para anticiparse a sus necesidades, cuando y donde lo necesite, para realizar procedimientos de forma intuitiva y con facilidad. Todos los sistemas y las herramientas intervencionistas de Azurion utilizan la misma interfaz de usuario estandarizada, lo que hace que sea fácil capacitar y rotar al personal. El uso se ha simplificado aún más a través de una sofisticada función de ayuda. Se puede acceder a guías de usuario digitales con un solo clic, para obtener ayuda en el momento.
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Evolucione conforme cambian sus necesidades
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La familia Azurion está diseñada alrededor de una plataforma única y estandarizada de hardware y software. Nuevas innovaciones y soluciones se agregan a medida que evolucionan. Y usted podrá integrar de manera sencilla funcionalidades adicionales y aplicaciones de tercero. En conjunto, este enfoque puede ampliar el campo de acción y la vida útil de su sala de intervención.
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Descubra su potencial
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La educación de Philips Healthcare lo puede ayudar a Activar todo el potencial del personal, la tecnología y la organización para enfrentar nuevos desafíos mediante una educación sanitaria innovadora y basada en la evidencia. Nuestros cursos clínicos, técnicos y comerciales están diseñados para ayudar a mejorar la eficiencia operacional y brindar atención médica al paciente de alta calidad.
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La educación de Philips Healthcare lo puede ayudar a Activar todo el potencial del personal, la tecnología y la organización para enfrentar nuevos desafíos mediante una educación sanitaria innovadora y basada en la evidencia. Nuestros cursos clínicos, técnicos y comerciales están diseñados para ayudar a mejorar la eficiencia operacional y brindar atención médica al paciente de alta calidad.
Gracias al detector de nueva generación de 15", los procedimientos vasculares se pueden ver beneficiados con una excelente calidad de imagen. Le da acceso a una mayor cobertura anatómica y la oportunidad de realizar una gran variedad de procedimientos. Combinado con la excelente cadena de procesamiento de imágenes de Philips, usted puede ver pequeños detalles en los vasos con una claridad excepcional. También puede seleccionar su campo de visión, lo que le brinda la información que necesita para hacer el diagnóstico y tratar a los pacientes con precisión y confianza. El detector plano de 15" de Azurion combinado con la opción giratoria le ofrece imagenes de pies a cabeza durante las intervenciones. Esto, junto con el posicionamiento que cubre tres lados, le proporciona flexibilidad y le permite una visualización del paciente desde todos los ángulos. Hay una opción para girar la mesa para enfoques radiales.
Mejore la visibilidad de los vasos
Gracias al detector de nueva generación de 15", los procedimientos vasculares se pueden ver beneficiados con una excelente calidad de imagen. Le da acceso a una mayor cobertura anatómica y la oportunidad de realizar una gran variedad de procedimientos. Combinado con la excelente cadena de procesamiento de imágenes de Philips, usted puede ver pequeños detalles en los vasos con una claridad excepcional. También puede seleccionar su campo de visión, lo que le brinda la información que necesita para hacer el diagnóstico y tratar a los pacientes con precisión y confianza. El detector plano de 15" de Azurion combinado con la opción giratoria le ofrece imagenes de pies a cabeza durante las intervenciones. Esto, junto con el posicionamiento que cubre tres lados, le proporciona flexibilidad y le permite una visualización del paciente desde todos los ángulos. Hay una opción para girar la mesa para enfoques radiales.
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Gracias al detector de nueva generación de 15", los procedimientos vasculares se pueden ver beneficiados con una excelente calidad de imagen. Le da acceso a una mayor cobertura anatómica y la oportunidad de realizar una gran variedad de procedimientos. Combinado con la excelente cadena de procesamiento de imágenes de Philips, usted puede ver pequeños detalles en los vasos con una claridad excepcional. También puede seleccionar su campo de visión, lo que le brinda la información que necesita para hacer el diagnóstico y tratar a los pacientes con precisión y confianza. El detector plano de 15" de Azurion combinado con la opción giratoria le ofrece imagenes de pies a cabeza durante las intervenciones. Esto, junto con el posicionamiento que cubre tres lados, le proporciona flexibilidad y le permite una visualización del paciente desde todos los ángulos. Hay una opción para girar la mesa para enfoques radiales.
Gracias al detector de nueva generación de 15", los procedimientos vasculares se pueden ver beneficiados con una excelente calidad de imagen. Le da acceso a una mayor cobertura anatómica y la oportunidad de realizar una gran variedad de procedimientos. Combinado con la excelente cadena de procesamiento de imágenes de Philips, usted puede ver pequeños detalles en los vasos con una claridad excepcional. También puede seleccionar su campo de visión, lo que le brinda la información que necesita para hacer el diagnóstico y tratar a los pacientes con precisión y confianza. El detector plano de 15" de Azurion combinado con la opción giratoria le ofrece imagenes de pies a cabeza durante las intervenciones. Esto, junto con el posicionamiento que cubre tres lados, le proporciona flexibilidad y le permite una visualización del paciente desde todos los ángulos. Hay una opción para girar la mesa para enfoques radiales.
Ahorre tiempo
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Azurion serie 3, la plataforma de terapia guiada por imágenes de nueva generación ha sido específicamente diseñada para ahorrar tiempo al permitir que los miembros del equipo intervencionista realicen dos tareas al mismo tiempo en la sala de intervención y en la sala de control, sin interrumpirse entre sí. Por ejemplo, mientras la fluoroscopia/exposición se lleva a cabo, un técnico en la sala de control puede, al mismo tiempo, revisar imágenes anteriores del mismo paciente, preparar el próximo examen o terminar informes de otro paciente. El análisis cuantitativo se puede realizar en la sala de control mientras continúan los trabajos en la sala de intervención. De esta manera, el equipo intervencionista puede hacer más, lo que conduce a un alto rendimiento y a resultados de exámenes más ágiles.
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Azurion serie 3, la plataforma de terapia guiada por imágenes de nueva generación ha sido específicamente diseñada para ahorrar tiempo al permitir que los miembros del equipo intervencionista realicen dos tareas al mismo tiempo en la sala de intervención y en la sala de control, sin interrumpirse entre sí. Por ejemplo, mientras la fluoroscopia/exposición se lleva a cabo, un técnico en la sala de control puede, al mismo tiempo, revisar imágenes anteriores del mismo paciente, preparar el próximo examen o terminar informes de otro paciente. El análisis cuantitativo se puede realizar en la sala de control mientras continúan los trabajos en la sala de intervención. De esta manera, el equipo intervencionista puede hacer más, lo que conduce a un alto rendimiento y a resultados de exámenes más ágiles.
Azurion serie 3, la plataforma de terapia guiada por imágenes de nueva generación ha sido específicamente diseñada para ahorrar tiempo al permitir que los miembros del equipo intervencionista realicen dos tareas al mismo tiempo en la sala de intervención y en la sala de control, sin interrumpirse entre sí. Por ejemplo, mientras la fluoroscopia/exposición se lleva a cabo, un técnico en la sala de control puede, al mismo tiempo, revisar imágenes anteriores del mismo paciente, preparar el próximo examen o terminar informes de otro paciente. El análisis cuantitativo se puede realizar en la sala de control mientras continúan los trabajos en la sala de intervención. De esta manera, el equipo intervencionista puede hacer más, lo que conduce a un alto rendimiento y a resultados de exámenes más ágiles.
Tome el control de la dosis de radiación
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DoseWise lo ayudara a controlar la atención médica al paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento de las regulaciones, gracias un conjunto de herramientas de administración de la dosis de radiación, capacitación y tecnologías integradas de producto. El tubo de rayos X MRC200+ incorpora la filtración SpectraBeam, que ayuda a mantener la calidad de imagen en dosis bajas de radiación. Nuestros protocolos de rayos X optimizados clínicamente, protocolos de dosis bajas y opciones de fluoro le permiten adaptar su sistema en calidad de imagen y la dosis para satisfacer sus necesidades específicas. La función de posicionamiento de cero dosis le permite desplazar y cambiar la altura de la mesa o el campo de visión de la última imagen, para preparar la siguiente secuencia de imágenes sin fluoroscopia. DoseAware de Philips proporciona resultados instantáneos, para que, pueda ajustar los hábitos de trabajo para disminuir la exposición a la radiación del personal.
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DoseWise lo ayudara a controlar la atención médica al paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento de las regulaciones, gracias un conjunto de herramientas de administración de la dosis de radiación, capacitación y tecnologías integradas de producto. El tubo de rayos X MRC200+ incorpora la filtración SpectraBeam, que ayuda a mantener la calidad de imagen en dosis bajas de radiación. Nuestros protocolos de rayos X optimizados clínicamente, protocolos de dosis bajas y opciones de fluoro le permiten adaptar su sistema en calidad de imagen y la dosis para satisfacer sus necesidades específicas. La función de posicionamiento de cero dosis le permite desplazar y cambiar la altura de la mesa o el campo de visión de la última imagen, para preparar la siguiente secuencia de imágenes sin fluoroscopia. DoseAware de Philips proporciona resultados instantáneos, para que, pueda ajustar los hábitos de trabajo para disminuir la exposición a la radiación del personal.
Simplifique la configuración y funcionamiento
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Azurion serie 3 utiliza una variedad de tarjetas de procedimientos para acelerar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos. El sistema seleccionará automáticamente la tarjeta de procedimiento apropiada basado en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los monitores de la sala de intervención están colocados en un brazo para monitores, por lo que se pueden reposicionar para una mejor visualización durante cada intervención. Esto le ayudará a manejar una amplia variedad de procedimientos con mayor facilidad.
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Azurion serie 3 utiliza una variedad de tarjetas de procedimientos para acelerar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos. El sistema seleccionará automáticamente la tarjeta de procedimiento apropiada basado en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los monitores de la sala de intervención están colocados en un brazo para monitores, por lo que se pueden reposicionar para una mejor visualización durante cada intervención. Esto le ayudará a manejar una amplia variedad de procedimientos con mayor facilidad.
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Azurion serie 3 utiliza una variedad de tarjetas de procedimientos para acelerar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos. El sistema seleccionará automáticamente la tarjeta de procedimiento apropiada basado en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los monitores de la sala de intervención están colocados en un brazo para monitores, por lo que se pueden reposicionar para una mejor visualización durante cada intervención. Esto le ayudará a manejar una amplia variedad de procedimientos con mayor facilidad.
Azurion serie 3 utiliza una variedad de tarjetas de procedimientos para acelerar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos. El sistema seleccionará automáticamente la tarjeta de procedimiento apropiada basado en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los monitores de la sala de intervención están colocados en un brazo para monitores, por lo que se pueden reposicionar para una mejor visualización durante cada intervención. Esto le ayudará a manejar una amplia variedad de procedimientos con mayor facilidad.
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Les ofrecemos orientación, facilidad de uso y capacidad de respuesta de vanguardia en la nueva interfaz de usuario estandarizada de Azurion. Diseñada para anticiparse a sus necesidades, cuando y donde lo necesite, para realizar procedimientos de forma intuitiva y con facilidad. Todos los sistemas y las herramientas intervencionistas de Azurion utilizan la misma interfaz de usuario estandarizada, lo que hace que sea fácil capacitar y rotar al personal. El uso se ha simplificado aún más a través de una sofisticada función de ayuda. Se puede acceder a guías de usuario digitales con un solo clic, para obtener ayuda en el momento.
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Descubra su potencial
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La educación de Philips Healthcare lo puede ayudar a Activar todo el potencial del personal, la tecnología y la organización para enfrentar nuevos desafíos mediante una educación sanitaria innovadora y basada en la evidencia. Nuestros cursos clínicos, técnicos y comerciales están diseñados para ayudar a mejorar la eficiencia operacional y brindar atención médica al paciente de alta calidad.
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* Algunas características están disponibles de forma opcional. No todas las características están disponibles en todos los sistemas. Consulte con su representante de Philips para confirmar la disponibilidad en su localidad.
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