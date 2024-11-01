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Azurion 7 M20

Con Azurion, el desempeño y la atención superior se vuelven uno

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Opte con confianza por un sistema híbrido con Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imágenes de nueva generación permite realizar procedimientos abiertos y mínimamente invasivos en una sala de intervención. La excelencia clínica se combina con la innovación en flujo de trabajo para ayudarle a ofrecer una excelente atención médica al paciente y aumentar la eficiencia operativa.

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Características
Mejore la visibilidad
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Gracias al detector de 20'' de próxima generación, sus procedimientos vasculares pueden beneficiarse de la excelente calidad de imagen. Su mayor cobertura anatómica le permite realizar diversos procedimientos. La excelente cadena de procesamiento de imágenes de Philips visualiza pequeños detalles de vasos con una claridad excepcional. Este sistema también es compatible con la imagenología de pies a cabeza y permite tener acceso a los pacientes desde todos los lados.

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Ahorre tiempo
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Este sistema ha sido diseñado específicamente para ahorrar tiempo en las salas concurridas que se usan para diferentes procedimientos. Los miembros del equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más sitios en la sala de control y exámenes, sin tener que interrumpirse entre sí. Así que, mientras se lleva a cabo la radiografía, el personal en la sala de control puede revisar imágenes previas del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.

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Simplifique la configuración y funcionamiento
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Para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos, el sistema utiliza tarjetas de procedimientos que se pueden personalizar por completo. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente las tarjetas de procedimientos pertinentes con base en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento. Los ajustes preestablecidos (por ejemplo, utilizados con mayor frecuencia, protocolos por defecto y configuraciones especificadas por el usuario) le ayudan a mejorar la consistencia de los exámenes.

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Optimice el flujo de trabajo
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FlexSpot* le permite visualizar, controlar y manipular eficientemente todas las aplicaciones desde un punto único en la sala de control. Este sitio de trabajo integrado y ordenado tiene uno o dos monitores de pantalla ancha de 27 pulgadas, así como un teclado y ratón. Desde aquí puede controlar múltiples fuentes externas, configurar los diseños de pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más FlexSpots según sea necesario.

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Administre la dosis efectivamente
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El Azurion Serie 7 también incluye el ClarityIQ, nuestra tecnología de imagenología de rayos X que proporciona una alta calidad de imagen para una amplia gama de procedimientos clínicos, lo cual permite obtener una excelente visibilidad en dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. Es parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, el cual le ayuda a tomar el control de la atención al paciente, seguridad del personal y cumplimiento de normas.

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Para ayudarle a aprovechar por completo sus recursos, así como alcanzar, y aumentar el retorno de su inversión, le ofrecemos soluciones de financiación innovadoras, una oferta de servicio flexible y una red de apoyo profesional de más de 7,000 ingenieros de campo. Nuestra amplia gama de programas de asesoría y educación de salud pueden ayudarle a mejorar la eficiencia y eficacia de su proceso de atención médica.

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