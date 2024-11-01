Diseño basado en el paciente

Un diseño elegante y de bajo perfil ofrece las características importantes que los pacientes nos dijeron que querían en un dispositivo de terapia. Es pequeño y ligero, por lo que es fácil de llevar para el viaje. Cuenta con menús fáciles de navegar, una pantalla frontal que puede ser operado mientras se está acostado o sentado en la cama, así como una camara de agua de una pieza fácil de limpiar.