PageWriter TC35

El PageWriter TC35 de Philips ofrece herramientas avanzadas que agilizan el trabajo clínico y ayudan en la toma de decisiones médicas. Todos los modelos incluyen el algoritmo DXL ECG, resultado de más de 55 años de investigación. Estos equipos aseguran continuidad y consistencia en la lectura de ECG gracias a su integración con IntelliSpace ECG y otras soluciones de Philips. El sistema permite descargar listas de trabajo DICOM o recuperar datos demográficos de pacientes directamente en la cama. Los informes de ECG pueden enviarse de manera inalámbrica a la historia clínica electrónica mediante WiFi 5 con seguridad WPA3. Además, la interoperabilidad DICOM nativa facilita el acceso a órdenes de ECG y el almacenamiento de resultados en PACS. En definitiva, un flujo clínico rápido, eficiente y confiable para médicos y pacientes.

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