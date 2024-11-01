Impulse el futuro de las cirugías de rutina con el sistema de arco en C móvil para terapia guiada por imágenes Philips 1000 - Zenition 10. Este sistema de detector plano (FD) ofrece imágenes de alta calidad, máxima disponibilidad operativa y un flujo de trabajo eficiente en un diseño compacto. Está diseñado para procedimientos rutinarios ortopédicos, traumatológicos y de otras especialidades.
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Día tras día, nuestra tecnología de detector plano a-Si (20x20 cm) ofrece imágenes sin distorsiones con una resolución y una eficiencia de dosis excelentes para realizar una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos. Se basa en la larga experiencia que tiene Philips en la obtención de imágenes con detectores planos para sistemas de brazo en C fijos y móviles.
Rendimiento fiable de FD
Día tras día, nuestra tecnología de detector plano a-Si (20x20 cm) ofrece imágenes sin distorsiones con una resolución y una eficiencia de dosis excelentes para realizar una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos. Se basa en la larga experiencia que tiene Philips en la obtención de imágenes con detectores planos para sistemas de brazo en C fijos y móviles.
Rendimiento fiable de FD
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Día tras día, nuestra tecnología de detector plano a-Si (20x20 cm) ofrece imágenes sin distorsiones con una resolución y una eficiencia de dosis excelentes para realizar una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos. Se basa en la larga experiencia que tiene Philips en la obtención de imágenes con detectores planos para sistemas de brazo en C fijos y móviles.
Optimice la utilización para pacientes diversos
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Zenition 10 es compatible con una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos, incluidos los ortopédicos, traumatológicos, de columna, de tratamiento del dolor, vasculares periféricos, abdominales, urológicos y de cirugía general. Su diseño versátil incluye un excelente brazo en C con una gran profundidad y un amplio rango de angulación, lo que le permite obtener imágenes de una gran variedad de pacientes.
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Zenition 10 es compatible con una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos, incluidos los ortopédicos, traumatológicos, de columna, de tratamiento del dolor, vasculares periféricos, abdominales, urológicos y de cirugía general. Su diseño versátil incluye un excelente brazo en C con una gran profundidad y un amplio rango de angulación, lo que le permite obtener imágenes de una gran variedad de pacientes.
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Zenition 10 es compatible con una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos, incluidos los ortopédicos, traumatológicos, de columna, de tratamiento del dolor, vasculares periféricos, abdominales, urológicos y de cirugía general. Su diseño versátil incluye un excelente brazo en C con una gran profundidad y un amplio rango de angulación, lo que le permite obtener imágenes de una gran variedad de pacientes.
Zenition 10 es compatible con una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos, incluidos los ortopédicos, traumatológicos, de columna, de tratamiento del dolor, vasculares periféricos, abdominales, urológicos y de cirugía general. Su diseño versátil incluye un excelente brazo en C con una gran profundidad y un amplio rango de angulación, lo que le permite obtener imágenes de una gran variedad de pacientes.
IQ rápido y personalizado para lograr una mayor consistencia
IQ rápido y personalizado para lograr una mayor consistencia
Los protocolos específicos de procedimiento con un solo clic pueden establecer los parámetros de calidad de imagen necesarios sin aplicar dosis de rayos X excesivamente altas de acuerdo con el principio ALARA. Estos parámetros de imagen pueden personalizarse aún más con perfiles de usuario. Basta con seleccionar una opción de una lista predefinida de preferencias del sistema y de calidad de imagen, basadas en el contraste, la nitidez, el desenfoque y el ruido.
IQ rápido y personalizado para lograr una mayor consistencia
Los protocolos específicos de procedimiento con un solo clic pueden establecer los parámetros de calidad de imagen necesarios sin aplicar dosis de rayos X excesivamente altas de acuerdo con el principio ALARA. Estos parámetros de imagen pueden personalizarse aún más con perfiles de usuario. Basta con seleccionar una opción de una lista predefinida de preferencias del sistema y de calidad de imagen, basadas en el contraste, la nitidez, el desenfoque y el ruido.
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Los protocolos específicos de procedimiento con un solo clic pueden establecer los parámetros de calidad de imagen necesarios sin aplicar dosis de rayos X excesivamente altas de acuerdo con el principio ALARA. Estos parámetros de imagen pueden personalizarse aún más con perfiles de usuario. Basta con seleccionar una opción de una lista predefinida de preferencias del sistema y de calidad de imagen, basadas en el contraste, la nitidez, el desenfoque y el ruido.
IQ rápido y personalizado para lograr una mayor consistencia
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Los protocolos específicos de procedimiento con un solo clic pueden establecer los parámetros de calidad de imagen necesarios sin aplicar dosis de rayos X excesivamente altas de acuerdo con el principio ALARA. Estos parámetros de imagen pueden personalizarse aún más con perfiles de usuario. Basta con seleccionar una opción de una lista predefinida de preferencias del sistema y de calidad de imagen, basadas en el contraste, la nitidez, el desenfoque y el ruido.
Optimice la productividad con un tiempo de actividad demostrado
Optimice la productividad con un tiempo de actividad demostrado
Eleve la productividad y reduzca el esfuerzo de mantenimiento, respaldado por la calidad y la fiabilidad de Philips. Zenition 10 amplía este compromiso con una alta capacidad de servicio, Remote Expert Connect y registro proactivo. Con Philips Healthcare Operational Services (HOS), puede acceder a acuerdos de servicio personalizados que aprovechan las capacidades de sus equipos internos.
Optimice la productividad con un tiempo de actividad demostrado
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Optimice la productividad con un tiempo de actividad demostrado
Eleve la productividad y reduzca el esfuerzo de mantenimiento, respaldado por la calidad y la fiabilidad de Philips. Zenition 10 amplía este compromiso con una alta capacidad de servicio, Remote Expert Connect y registro proactivo. Con Philips Healthcare Operational Services (HOS), puede acceder a acuerdos de servicio personalizados que aprovechan las capacidades de sus equipos internos.
Optimice la productividad con un tiempo de actividad demostrado
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Eleve la productividad y reduzca el esfuerzo de mantenimiento, respaldado por la calidad y la fiabilidad de Philips. Zenition 10 amplía este compromiso con una alta capacidad de servicio, Remote Expert Connect y registro proactivo. Con Philips Healthcare Operational Services (HOS), puede acceder a acuerdos de servicio personalizados que aprovechan las capacidades de sus equipos internos.
Reduzca los errores de comunicación con Unify workflow
Reduzca los errores de comunicación con Unify workflow¹
La captura de imágenes resulta más sencilla gracias a las ayudas de navegación que siguen los principios de Unify workflow. Este flujo de trabajo aporta un control y manejo intuitivos al Zenition 10, mejorando el trabajo en equipo. Entre las funciones del flujo de trabajo Unify se incluyen ClearGuide y la codificación por colores. Esto puede reducir los problemas de comunicación durante la adquisición de imágenes y ayudar a los equipos quirúrgicos a centrarse en el paciente en lugar de centrarse en las discusiones técnicas. Con su diseño uniforme y controles fáciles de usar, los operadores se familiarizan rápidamente con el sistema.
Reduzca los errores de comunicación con Unify workflow¹
La captura de imágenes resulta más sencilla gracias a las ayudas de navegación que siguen los principios de Unify workflow. Este flujo de trabajo aporta un control y manejo intuitivos al Zenition 10, mejorando el trabajo en equipo. Entre las funciones del flujo de trabajo Unify se incluyen ClearGuide y la codificación por colores. Esto puede reducir los problemas de comunicación durante la adquisición de imágenes y ayudar a los equipos quirúrgicos a centrarse en el paciente en lugar de centrarse en las discusiones técnicas. Con su diseño uniforme y controles fáciles de usar, los operadores se familiarizan rápidamente con el sistema.
Reduzca los errores de comunicación con Unify workflow¹
La captura de imágenes resulta más sencilla gracias a las ayudas de navegación que siguen los principios de Unify workflow. Este flujo de trabajo aporta un control y manejo intuitivos al Zenition 10, mejorando el trabajo en equipo. Entre las funciones del flujo de trabajo Unify se incluyen ClearGuide y la codificación por colores. Esto puede reducir los problemas de comunicación durante la adquisición de imágenes y ayudar a los equipos quirúrgicos a centrarse en el paciente en lugar de centrarse en las discusiones técnicas. Con su diseño uniforme y controles fáciles de usar, los operadores se familiarizan rápidamente con el sistema.
Reduzca los errores de comunicación con Unify workflow
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La captura de imágenes resulta más sencilla gracias a las ayudas de navegación que siguen los principios de Unify workflow. Este flujo de trabajo aporta un control y manejo intuitivos al Zenition 10, mejorando el trabajo en equipo. Entre las funciones del flujo de trabajo Unify se incluyen ClearGuide y la codificación por colores. Esto puede reducir los problemas de comunicación durante la adquisición de imágenes y ayudar a los equipos quirúrgicos a centrarse en el paciente en lugar de centrarse en las discusiones técnicas. Con su diseño uniforme y controles fáciles de usar, los operadores se familiarizan rápidamente con el sistema.
Mejore la ciberseguridad con la plataforma estándar de Windows
Mejore la ciberseguridad con la plataforma estándar de Windows®
Esta plataforma permite incorporar nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de sus sistemas. Con el sistema operativo Windows, también permite el cumplimiento normativo de seguridad más reciente para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de malware que puedan afectar a la prestación de servicios.
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Tecnologías de imagen de primera calidad
Tecnologías de imagen de primera calidad
Las tecnologías de imagen de primera calidad de Philips y los algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes se combinan con DoseWise y las funciones de gestión de la radiación para ofrecerle imágenes de excelente calidad a niveles de dosis eficientes. MetalSmart ayuda a reducir la exposición causada por objetos metálicos en el campo de visión para mejorar la calidad de imagen en procedimientos ortopédicos y pacientes con implantes metálicos.
Tecnologías de imagen de primera calidad
Las tecnologías de imagen de primera calidad de Philips y los algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes se combinan con DoseWise y las funciones de gestión de la radiación para ofrecerle imágenes de excelente calidad a niveles de dosis eficientes. MetalSmart ayuda a reducir la exposición causada por objetos metálicos en el campo de visión para mejorar la calidad de imagen en procedimientos ortopédicos y pacientes con implantes metálicos.
Tecnologías de imagen de primera calidad
Las tecnologías de imagen de primera calidad de Philips y los algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes se combinan con DoseWise y las funciones de gestión de la radiación para ofrecerle imágenes de excelente calidad a niveles de dosis eficientes. MetalSmart ayuda a reducir la exposición causada por objetos metálicos en el campo de visión para mejorar la calidad de imagen en procedimientos ortopédicos y pacientes con implantes metálicos.
Las tecnologías de imagen de primera calidad de Philips y los algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes se combinan con DoseWise y las funciones de gestión de la radiación para ofrecerle imágenes de excelente calidad a niveles de dosis eficientes. MetalSmart ayuda a reducir la exposición causada por objetos metálicos en el campo de visión para mejorar la calidad de imagen en procedimientos ortopédicos y pacientes con implantes metálicos.
Facilidad de uso y funcionamiento
Facilidad de uso y funcionamiento
La profundidad de 73 cm del arco en C y el movimiento de angulación de 150 grados facilitan el acceso anatómico y permiten un posicionamiento rápido y cómodo para todos los usuarios. El diseño compacto del tanque crea más espacio para maniobrar fácilmente el arco en C entre el tanque y la base del piso/mesa. El compacto detector plano de 20 x 20 cm también también se posiciona fácilmente alrededor de los pacientes. El usuario puede manejar fácilmente el sistema con los movimientos flexibles del arco en C contrabalanceado y la liviana estación móvil de visualización.
Facilidad de uso y funcionamiento
La profundidad de 73 cm del arco en C y el movimiento de angulación de 150 grados facilitan el acceso anatómico y permiten un posicionamiento rápido y cómodo para todos los usuarios. El diseño compacto del tanque crea más espacio para maniobrar fácilmente el arco en C entre el tanque y la base del piso/mesa. El compacto detector plano de 20 x 20 cm también también se posiciona fácilmente alrededor de los pacientes. El usuario puede manejar fácilmente el sistema con los movimientos flexibles del arco en C contrabalanceado y la liviana estación móvil de visualización.
Facilidad de uso y funcionamiento
La profundidad de 73 cm del arco en C y el movimiento de angulación de 150 grados facilitan el acceso anatómico y permiten un posicionamiento rápido y cómodo para todos los usuarios. El diseño compacto del tanque crea más espacio para maniobrar fácilmente el arco en C entre el tanque y la base del piso/mesa. El compacto detector plano de 20 x 20 cm también también se posiciona fácilmente alrededor de los pacientes. El usuario puede manejar fácilmente el sistema con los movimientos flexibles del arco en C contrabalanceado y la liviana estación móvil de visualización.
La profundidad de 73 cm del arco en C y el movimiento de angulación de 150 grados facilitan el acceso anatómico y permiten un posicionamiento rápido y cómodo para todos los usuarios. El diseño compacto del tanque crea más espacio para maniobrar fácilmente el arco en C entre el tanque y la base del piso/mesa. El compacto detector plano de 20 x 20 cm también también se posiciona fácilmente alrededor de los pacientes. El usuario puede manejar fácilmente el sistema con los movimientos flexibles del arco en C contrabalanceado y la liviana estación móvil de visualización.
Herramientas adicionales para la precisión clínica
Herramientas adicionales para la precisión clínica
El visor Multi Modal permite cargar imágenes de TC, RM y otros formatos DICOM para compararlas con imágenes de fluoroscopia en tiempo real. Esto ayuda a mejorar la precisión en las decisiones clínicas. Es posible marcar rápidamente una bifurcación, ramas laterales o cualquier otra anatomía en imágenes de fluoroscopia en tiempo real con la herramienta de delineado para guiar los procedimientos.
Herramientas adicionales para la precisión clínica
El visor Multi Modal permite cargar imágenes de TC, RM y otros formatos DICOM para compararlas con imágenes de fluoroscopia en tiempo real. Esto ayuda a mejorar la precisión en las decisiones clínicas. Es posible marcar rápidamente una bifurcación, ramas laterales o cualquier otra anatomía en imágenes de fluoroscopia en tiempo real con la herramienta de delineado para guiar los procedimientos.
Herramientas adicionales para la precisión clínica
El visor Multi Modal permite cargar imágenes de TC, RM y otros formatos DICOM para compararlas con imágenes de fluoroscopia en tiempo real. Esto ayuda a mejorar la precisión en las decisiones clínicas. Es posible marcar rápidamente una bifurcación, ramas laterales o cualquier otra anatomía en imágenes de fluoroscopia en tiempo real con la herramienta de delineado para guiar los procedimientos.
Herramientas adicionales para la precisión clínica
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El visor Multi Modal permite cargar imágenes de TC, RM y otros formatos DICOM para compararlas con imágenes de fluoroscopia en tiempo real. Esto ayuda a mejorar la precisión en las decisiones clínicas. Es posible marcar rápidamente una bifurcación, ramas laterales o cualquier otra anatomía en imágenes de fluoroscopia en tiempo real con la herramienta de delineado para guiar los procedimientos.
Transferencia de datos fuera del quirófano
Transferencia de datos fuera del quirófano
Conecte fácilmente los arcos en C móviles Zenition 10 con la infraestructura de su hospital gracias a las avanzadas herramientas de conectividad e interoperabilidad, incluida la transferencia de datos inalámbrica de alta velocidad y compatibilidad total con DICOM3.0
Transferencia de datos fuera del quirófano
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Transferencia de datos fuera del quirófano
Conecte fácilmente los arcos en C móviles Zenition 10 con la infraestructura de su hospital gracias a las avanzadas herramientas de conectividad e interoperabilidad, incluida la transferencia de datos inalámbrica de alta velocidad y compatibilidad total con DICOM3.0
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Rendimiento fiable de FD
Optimice la utilización para pacientes diversos
IQ rápido y personalizado para lograr una mayor consistencia
Optimice la productividad con un tiempo de actividad demostrado
Día tras día, nuestra tecnología de detector plano a-Si (20x20 cm) ofrece imágenes sin distorsiones con una resolución y una eficiencia de dosis excelentes para realizar una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos. Se basa en la larga experiencia que tiene Philips en la obtención de imágenes con detectores planos para sistemas de brazo en C fijos y móviles.
Rendimiento fiable de FD
Día tras día, nuestra tecnología de detector plano a-Si (20x20 cm) ofrece imágenes sin distorsiones con una resolución y una eficiencia de dosis excelentes para realizar una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos. Se basa en la larga experiencia que tiene Philips en la obtención de imágenes con detectores planos para sistemas de brazo en C fijos y móviles.
Rendimiento fiable de FD
Día tras día, nuestra tecnología de detector plano a-Si (20x20 cm) ofrece imágenes sin distorsiones con una resolución y una eficiencia de dosis excelentes para realizar una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos. Se basa en la larga experiencia que tiene Philips en la obtención de imágenes con detectores planos para sistemas de brazo en C fijos y móviles.
Día tras día, nuestra tecnología de detector plano a-Si (20x20 cm) ofrece imágenes sin distorsiones con una resolución y una eficiencia de dosis excelentes para realizar una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos. Se basa en la larga experiencia que tiene Philips en la obtención de imágenes con detectores planos para sistemas de brazo en C fijos y móviles.
Optimice la utilización para pacientes diversos
Optimice la utilización para pacientes diversos
Zenition 10 es compatible con una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos, incluidos los ortopédicos, traumatológicos, de columna, de tratamiento del dolor, vasculares periféricos, abdominales, urológicos y de cirugía general. Su diseño versátil incluye un excelente brazo en C con una gran profundidad y un amplio rango de angulación, lo que le permite obtener imágenes de una gran variedad de pacientes.
Optimice la utilización para pacientes diversos
Zenition 10 es compatible con una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos, incluidos los ortopédicos, traumatológicos, de columna, de tratamiento del dolor, vasculares periféricos, abdominales, urológicos y de cirugía general. Su diseño versátil incluye un excelente brazo en C con una gran profundidad y un amplio rango de angulación, lo que le permite obtener imágenes de una gran variedad de pacientes.
Optimice la utilización para pacientes diversos
Zenition 10 es compatible con una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos, incluidos los ortopédicos, traumatológicos, de columna, de tratamiento del dolor, vasculares periféricos, abdominales, urológicos y de cirugía general. Su diseño versátil incluye un excelente brazo en C con una gran profundidad y un amplio rango de angulación, lo que le permite obtener imágenes de una gran variedad de pacientes.
Zenition 10 es compatible con una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos, incluidos los ortopédicos, traumatológicos, de columna, de tratamiento del dolor, vasculares periféricos, abdominales, urológicos y de cirugía general. Su diseño versátil incluye un excelente brazo en C con una gran profundidad y un amplio rango de angulación, lo que le permite obtener imágenes de una gran variedad de pacientes.
IQ rápido y personalizado para lograr una mayor consistencia
IQ rápido y personalizado para lograr una mayor consistencia
Los protocolos específicos de procedimiento con un solo clic pueden establecer los parámetros de calidad de imagen necesarios sin aplicar dosis de rayos X excesivamente altas de acuerdo con el principio ALARA. Estos parámetros de imagen pueden personalizarse aún más con perfiles de usuario. Basta con seleccionar una opción de una lista predefinida de preferencias del sistema y de calidad de imagen, basadas en el contraste, la nitidez, el desenfoque y el ruido.
IQ rápido y personalizado para lograr una mayor consistencia
Los protocolos específicos de procedimiento con un solo clic pueden establecer los parámetros de calidad de imagen necesarios sin aplicar dosis de rayos X excesivamente altas de acuerdo con el principio ALARA. Estos parámetros de imagen pueden personalizarse aún más con perfiles de usuario. Basta con seleccionar una opción de una lista predefinida de preferencias del sistema y de calidad de imagen, basadas en el contraste, la nitidez, el desenfoque y el ruido.
IQ rápido y personalizado para lograr una mayor consistencia
Los protocolos específicos de procedimiento con un solo clic pueden establecer los parámetros de calidad de imagen necesarios sin aplicar dosis de rayos X excesivamente altas de acuerdo con el principio ALARA. Estos parámetros de imagen pueden personalizarse aún más con perfiles de usuario. Basta con seleccionar una opción de una lista predefinida de preferencias del sistema y de calidad de imagen, basadas en el contraste, la nitidez, el desenfoque y el ruido.
IQ rápido y personalizado para lograr una mayor consistencia
IQ rápido y personalizado para lograr una mayor consistencia
Los protocolos específicos de procedimiento con un solo clic pueden establecer los parámetros de calidad de imagen necesarios sin aplicar dosis de rayos X excesivamente altas de acuerdo con el principio ALARA. Estos parámetros de imagen pueden personalizarse aún más con perfiles de usuario. Basta con seleccionar una opción de una lista predefinida de preferencias del sistema y de calidad de imagen, basadas en el contraste, la nitidez, el desenfoque y el ruido.
Optimice la productividad con un tiempo de actividad demostrado
Optimice la productividad con un tiempo de actividad demostrado
Eleve la productividad y reduzca el esfuerzo de mantenimiento, respaldado por la calidad y la fiabilidad de Philips. Zenition 10 amplía este compromiso con una alta capacidad de servicio, Remote Expert Connect y registro proactivo. Con Philips Healthcare Operational Services (HOS), puede acceder a acuerdos de servicio personalizados que aprovechan las capacidades de sus equipos internos.
Optimice la productividad con un tiempo de actividad demostrado
Eleve la productividad y reduzca el esfuerzo de mantenimiento, respaldado por la calidad y la fiabilidad de Philips. Zenition 10 amplía este compromiso con una alta capacidad de servicio, Remote Expert Connect y registro proactivo. Con Philips Healthcare Operational Services (HOS), puede acceder a acuerdos de servicio personalizados que aprovechan las capacidades de sus equipos internos.
Optimice la productividad con un tiempo de actividad demostrado
Eleve la productividad y reduzca el esfuerzo de mantenimiento, respaldado por la calidad y la fiabilidad de Philips. Zenition 10 amplía este compromiso con una alta capacidad de servicio, Remote Expert Connect y registro proactivo. Con Philips Healthcare Operational Services (HOS), puede acceder a acuerdos de servicio personalizados que aprovechan las capacidades de sus equipos internos.
Optimice la productividad con un tiempo de actividad demostrado
Optimice la productividad con un tiempo de actividad demostrado
Eleve la productividad y reduzca el esfuerzo de mantenimiento, respaldado por la calidad y la fiabilidad de Philips. Zenition 10 amplía este compromiso con una alta capacidad de servicio, Remote Expert Connect y registro proactivo. Con Philips Healthcare Operational Services (HOS), puede acceder a acuerdos de servicio personalizados que aprovechan las capacidades de sus equipos internos.
Reduzca los errores de comunicación con Unify workflow
Reduzca los errores de comunicación con Unify workflow¹
La captura de imágenes resulta más sencilla gracias a las ayudas de navegación que siguen los principios de Unify workflow. Este flujo de trabajo aporta un control y manejo intuitivos al Zenition 10, mejorando el trabajo en equipo. Entre las funciones del flujo de trabajo Unify se incluyen ClearGuide y la codificación por colores. Esto puede reducir los problemas de comunicación durante la adquisición de imágenes y ayudar a los equipos quirúrgicos a centrarse en el paciente en lugar de centrarse en las discusiones técnicas. Con su diseño uniforme y controles fáciles de usar, los operadores se familiarizan rápidamente con el sistema.
Reduzca los errores de comunicación con Unify workflow¹
La captura de imágenes resulta más sencilla gracias a las ayudas de navegación que siguen los principios de Unify workflow. Este flujo de trabajo aporta un control y manejo intuitivos al Zenition 10, mejorando el trabajo en equipo. Entre las funciones del flujo de trabajo Unify se incluyen ClearGuide y la codificación por colores. Esto puede reducir los problemas de comunicación durante la adquisición de imágenes y ayudar a los equipos quirúrgicos a centrarse en el paciente en lugar de centrarse en las discusiones técnicas. Con su diseño uniforme y controles fáciles de usar, los operadores se familiarizan rápidamente con el sistema.
Reduzca los errores de comunicación con Unify workflow¹
La captura de imágenes resulta más sencilla gracias a las ayudas de navegación que siguen los principios de Unify workflow. Este flujo de trabajo aporta un control y manejo intuitivos al Zenition 10, mejorando el trabajo en equipo. Entre las funciones del flujo de trabajo Unify se incluyen ClearGuide y la codificación por colores. Esto puede reducir los problemas de comunicación durante la adquisición de imágenes y ayudar a los equipos quirúrgicos a centrarse en el paciente en lugar de centrarse en las discusiones técnicas. Con su diseño uniforme y controles fáciles de usar, los operadores se familiarizan rápidamente con el sistema.
Reduzca los errores de comunicación con Unify workflow
Reduzca los errores de comunicación con Unify workflow¹
La captura de imágenes resulta más sencilla gracias a las ayudas de navegación que siguen los principios de Unify workflow. Este flujo de trabajo aporta un control y manejo intuitivos al Zenition 10, mejorando el trabajo en equipo. Entre las funciones del flujo de trabajo Unify se incluyen ClearGuide y la codificación por colores. Esto puede reducir los problemas de comunicación durante la adquisición de imágenes y ayudar a los equipos quirúrgicos a centrarse en el paciente en lugar de centrarse en las discusiones técnicas. Con su diseño uniforme y controles fáciles de usar, los operadores se familiarizan rápidamente con el sistema.
Mejore la ciberseguridad con la plataforma estándar de Windows
Mejore la ciberseguridad con la plataforma estándar de Windows®
Esta plataforma permite incorporar nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de sus sistemas. Con el sistema operativo Windows, también permite el cumplimiento normativo de seguridad más reciente para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de malware que puedan afectar a la prestación de servicios.
Mejore la ciberseguridad con la plataforma estándar de Windows®
Esta plataforma permite incorporar nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de sus sistemas. Con el sistema operativo Windows, también permite el cumplimiento normativo de seguridad más reciente para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de malware que puedan afectar a la prestación de servicios.
Mejore la ciberseguridad con la plataforma estándar de Windows®
Esta plataforma permite incorporar nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de sus sistemas. Con el sistema operativo Windows, también permite el cumplimiento normativo de seguridad más reciente para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de malware que puedan afectar a la prestación de servicios.
Mejore la ciberseguridad con la plataforma estándar de Windows
Mejore la ciberseguridad con la plataforma estándar de Windows®
Esta plataforma permite incorporar nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de sus sistemas. Con el sistema operativo Windows, también permite el cumplimiento normativo de seguridad más reciente para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de malware que puedan afectar a la prestación de servicios.
Tecnologías de imagen de primera calidad
Tecnologías de imagen de primera calidad
Las tecnologías de imagen de primera calidad de Philips y los algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes se combinan con DoseWise y las funciones de gestión de la radiación para ofrecerle imágenes de excelente calidad a niveles de dosis eficientes. MetalSmart ayuda a reducir la exposición causada por objetos metálicos en el campo de visión para mejorar la calidad de imagen en procedimientos ortopédicos y pacientes con implantes metálicos.
Tecnologías de imagen de primera calidad
Las tecnologías de imagen de primera calidad de Philips y los algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes se combinan con DoseWise y las funciones de gestión de la radiación para ofrecerle imágenes de excelente calidad a niveles de dosis eficientes. MetalSmart ayuda a reducir la exposición causada por objetos metálicos en el campo de visión para mejorar la calidad de imagen en procedimientos ortopédicos y pacientes con implantes metálicos.
Tecnologías de imagen de primera calidad
Las tecnologías de imagen de primera calidad de Philips y los algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes se combinan con DoseWise y las funciones de gestión de la radiación para ofrecerle imágenes de excelente calidad a niveles de dosis eficientes. MetalSmart ayuda a reducir la exposición causada por objetos metálicos en el campo de visión para mejorar la calidad de imagen en procedimientos ortopédicos y pacientes con implantes metálicos.
Las tecnologías de imagen de primera calidad de Philips y los algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes se combinan con DoseWise y las funciones de gestión de la radiación para ofrecerle imágenes de excelente calidad a niveles de dosis eficientes. MetalSmart ayuda a reducir la exposición causada por objetos metálicos en el campo de visión para mejorar la calidad de imagen en procedimientos ortopédicos y pacientes con implantes metálicos.
Facilidad de uso y funcionamiento
Facilidad de uso y funcionamiento
La profundidad de 73 cm del arco en C y el movimiento de angulación de 150 grados facilitan el acceso anatómico y permiten un posicionamiento rápido y cómodo para todos los usuarios. El diseño compacto del tanque crea más espacio para maniobrar fácilmente el arco en C entre el tanque y la base del piso/mesa. El compacto detector plano de 20 x 20 cm también también se posiciona fácilmente alrededor de los pacientes. El usuario puede manejar fácilmente el sistema con los movimientos flexibles del arco en C contrabalanceado y la liviana estación móvil de visualización.
Facilidad de uso y funcionamiento
La profundidad de 73 cm del arco en C y el movimiento de angulación de 150 grados facilitan el acceso anatómico y permiten un posicionamiento rápido y cómodo para todos los usuarios. El diseño compacto del tanque crea más espacio para maniobrar fácilmente el arco en C entre el tanque y la base del piso/mesa. El compacto detector plano de 20 x 20 cm también también se posiciona fácilmente alrededor de los pacientes. El usuario puede manejar fácilmente el sistema con los movimientos flexibles del arco en C contrabalanceado y la liviana estación móvil de visualización.
Facilidad de uso y funcionamiento
La profundidad de 73 cm del arco en C y el movimiento de angulación de 150 grados facilitan el acceso anatómico y permiten un posicionamiento rápido y cómodo para todos los usuarios. El diseño compacto del tanque crea más espacio para maniobrar fácilmente el arco en C entre el tanque y la base del piso/mesa. El compacto detector plano de 20 x 20 cm también también se posiciona fácilmente alrededor de los pacientes. El usuario puede manejar fácilmente el sistema con los movimientos flexibles del arco en C contrabalanceado y la liviana estación móvil de visualización.
La profundidad de 73 cm del arco en C y el movimiento de angulación de 150 grados facilitan el acceso anatómico y permiten un posicionamiento rápido y cómodo para todos los usuarios. El diseño compacto del tanque crea más espacio para maniobrar fácilmente el arco en C entre el tanque y la base del piso/mesa. El compacto detector plano de 20 x 20 cm también también se posiciona fácilmente alrededor de los pacientes. El usuario puede manejar fácilmente el sistema con los movimientos flexibles del arco en C contrabalanceado y la liviana estación móvil de visualización.
Herramientas adicionales para la precisión clínica
Herramientas adicionales para la precisión clínica
El visor Multi Modal permite cargar imágenes de TC, RM y otros formatos DICOM para compararlas con imágenes de fluoroscopia en tiempo real. Esto ayuda a mejorar la precisión en las decisiones clínicas. Es posible marcar rápidamente una bifurcación, ramas laterales o cualquier otra anatomía en imágenes de fluoroscopia en tiempo real con la herramienta de delineado para guiar los procedimientos.
Herramientas adicionales para la precisión clínica
El visor Multi Modal permite cargar imágenes de TC, RM y otros formatos DICOM para compararlas con imágenes de fluoroscopia en tiempo real. Esto ayuda a mejorar la precisión en las decisiones clínicas. Es posible marcar rápidamente una bifurcación, ramas laterales o cualquier otra anatomía en imágenes de fluoroscopia en tiempo real con la herramienta de delineado para guiar los procedimientos.
Herramientas adicionales para la precisión clínica
El visor Multi Modal permite cargar imágenes de TC, RM y otros formatos DICOM para compararlas con imágenes de fluoroscopia en tiempo real. Esto ayuda a mejorar la precisión en las decisiones clínicas. Es posible marcar rápidamente una bifurcación, ramas laterales o cualquier otra anatomía en imágenes de fluoroscopia en tiempo real con la herramienta de delineado para guiar los procedimientos.
Herramientas adicionales para la precisión clínica
Herramientas adicionales para la precisión clínica
El visor Multi Modal permite cargar imágenes de TC, RM y otros formatos DICOM para compararlas con imágenes de fluoroscopia en tiempo real. Esto ayuda a mejorar la precisión en las decisiones clínicas. Es posible marcar rápidamente una bifurcación, ramas laterales o cualquier otra anatomía en imágenes de fluoroscopia en tiempo real con la herramienta de delineado para guiar los procedimientos.
Transferencia de datos fuera del quirófano
Transferencia de datos fuera del quirófano
Conecte fácilmente los arcos en C móviles Zenition 10 con la infraestructura de su hospital gracias a las avanzadas herramientas de conectividad e interoperabilidad, incluida la transferencia de datos inalámbrica de alta velocidad y compatibilidad total con DICOM3.0
Transferencia de datos fuera del quirófano
Conecte fácilmente los arcos en C móviles Zenition 10 con la infraestructura de su hospital gracias a las avanzadas herramientas de conectividad e interoperabilidad, incluida la transferencia de datos inalámbrica de alta velocidad y compatibilidad total con DICOM3.0
Transferencia de datos fuera del quirófano
Conecte fácilmente los arcos en C móviles Zenition 10 con la infraestructura de su hospital gracias a las avanzadas herramientas de conectividad e interoperabilidad, incluida la transferencia de datos inalámbrica de alta velocidad y compatibilidad total con DICOM3.0
Conecte fácilmente los arcos en C móviles Zenition 10 con la infraestructura de su hospital gracias a las avanzadas herramientas de conectividad e interoperabilidad, incluida la transferencia de datos inalámbrica de alta velocidad y compatibilidad total con DICOM3.0
Especificaciones
Generación de rayos X
Generación de rayos X
generador de rayos X
Generador monobloque de alta frecuencia de 40 KHz
Tubo de rayos X
Ánodo fijo (tubo)
Máxima salida del generador
2.1 kW
Detector plano
Detector plano
Detector plano
Detector de silicio amorfo Trixell
Tamaño de la matriz
FD11: 1024 x 1024 píxeles
Área del detector
FD11: 20 cm x 20 cm (7.9" x 7.9")
Tono del pixel
200
µm
Conectividad
Conectividad
Salida de video digital (opcional)
2 conectores DVI, monitor izquierdo y derecho
Almacenamiento USB
PNG, MP4, BMP
Paquete DICOM/IHE avanzado (opcional)
Gestión de lista de tareas de la modalidad, Paso del procedimiento realizado en la modalidad, Compromiso de almacenamiento, Consulta/recuperación DICOM
Geometría
Geometría
Profundidad del arco en C
73 cm / 29"
Arco C
Frenos codificados por colores, arco en C perfectamente contrabalanceado
Los sistemas de arco en C móviles Zenition están a la venta en un número limitado de países. Consulte con su representante local la disponibilidad en su mercado. El sistema de arco en C móvil Zenition 10 no está disponible para la venta en EE.UU.
1. Resultados obtenidos durante las pruebas de usuarios realizadas en noviembre de 2013 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. En las pruebas participaron 30 médicos clínicos de EE. UU. (15 médicos formando equipo con 15 enfermeras o técnicos radiólogos), que realizaron procedimientos simulados utilizando los sistemas móviles de rayos X de Philips en un entorno de quirófano simulado. Ninguno de ellos había trabajado antes en equipo con los demás.
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