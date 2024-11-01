Reduzca los errores de comunicación con Unify workflow¹

La captura de imágenes resulta más sencilla gracias a las ayudas de navegación que siguen los principios de Unify workflow. Este flujo de trabajo aporta un control y manejo intuitivos al Zenition 10, mejorando el trabajo en equipo. Entre las funciones del flujo de trabajo Unify se incluyen ClearGuide y la codificación por colores. Esto puede reducir los problemas de comunicación durante la adquisición de imágenes y ayudar a los equipos quirúrgicos a centrarse en el paciente en lugar de centrarse en las discusiones técnicas. Con su diseño uniforme y controles fáciles de usar, los operadores se familiarizan rápidamente con el sistema.