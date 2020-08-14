Términos de búsqueda

Philips LATAM Ultrasound School
    plus banner

    Curso de Imagen Obstétrica

    Philips Latam Ultrasound School

    Actualice sus conocimientos junto a expertos de talla mundial

    Presentamos una serie de cursos diseñada pensando en sus necesidades

    Dra. Verónica Espinosa Cruz

    Página Principal

    Acceda aquí
    Dra. Verónica Espinosa Cruz

    Curso de Imagen Cardíaca

    Acceda a los videos
    Dra. Verónica Espinosa Cruz

    Curso de Imagen General

    Acceda a los videos

    Acceda a nuestra serie de webinars con destacados médicos especialistas en nuestras tecnologías e innovaciones

    Curso de Imagen Obstétrica 2020 - 2021

    Curso de Imágenes Obstétricas

    Curso de Imágenes Obstétricas: Avances en Sonografía Fetal

    Curso de Imagen Obstétrica

    Fosa posterior: De la morfometría al diagnóstico específico

    Curso de Imagen Obstétrica

    Trastornos hipertensivos del embarazo: Cuidado y prevención de preeclampsia pretérmino

    Curso de Imagen Obstétrica

    Primer trimestre anormal: Herramientas para la decisión clínica

    Curso de Imagen Obstétrica

    Primer trimestre normal: Tips para el diagnóstico en imagen

    Curso de Imagen Obstétrica

    Sistema ventricular: Aproximación diagnóstica

    Educación clínica en ultrasonido, al alcance de su mano

    Philips CVx Circle

    Conocimiento al alcance de sus manos                

    Descargue y regístrese en nuestra aplicación Philips CVx Circle y haga parte de la red global de educación contínua con webinars de las últimas tecnologías y avances en cardiología.

     

    ¡Disponible para descargar en App Store y Google Play!

    cvx
    Regístrese Aquí

    Philips Ultrasound Circle

    Conectando conocimiento, innovación y colaboración en ultrasonido

    Descargue y regístrese en nuestra aplicación Philips Ultrasound Circle y acceda a la plataforma de educación continua con contenidos de alto impacto sobre las últimas tecnologías en ecografía.

     

    ¡Disponible para descargar en App Store y Google Play!

    cvx
    Regístrese Aquí

    Obtenga más información sobre nuestras soluciones de ultrasonido 

    •  
      EPIQ Elite

      EPIQ Elite  

      El sistema de ultrasonido Philips EPIQ Elite ofrece un nivel excepcional de rendimiento clínico y flujo de trabajo e inteligencia avanzada para responder a los desafíos de las prácticas actuales más complejas. La plataforma EPIQ Elite brinda soluciones sin precedentes para las prácticas de ultrasonido, al aportar herramientas adaptadas a las necesidades clínicas y desarrolladas para elevar el nivel de certidumbre en los diagnósticos.

      795098
      Ver producto
    •  
      EPIQ CVx

      EPIQ CVx

      EPIQ CVx es una solución exclusiva para ultrasonidos cardiovasculares, la cual presenta avances significativos en la funcionalidad. Esto le permitirá brindar una mejor atención a través de una mayor potencia de procesamiento, imágenes excepcionales con más claridad y nitidez, mejor eficiencia de los exámenes y una nueva cuantificación AIUS robusta y reproducible.

      795231
      Ver producto
    •  
      Affiniti CVx

      Affiniti CVx  

      Affiniti CVx, creado en base a la innovadora plataforma de ultrasonidos cardiovasculares de Philips, cuenta con potentes capacidades basadas en IA para ayudarle a superar las complejidades actuales e impulsar la ecocardiografía a la siguiente dimensión. Affiniti CVx ofrece funciones inteligentes que le permiten lograr una mayor consistencia, innovación accesible, flujos de trabajo más inteligentes y una escalabilidad más sencilla. Todo ello en una plataforma conocida y líder en la industria para que pueda actuar y decidir con la facilidad que conoce y el legado en el que confía.

      795190
      Ver producto
    •  
      Affiniti 50

      Affiniti 50

      Al escoger un nuevo sistema de ultrasonido debe tener en cuenta el balance. Usted necesita información para el diagnóstico certero rápida, una interfaz de usuario simple e intuitiva y acceso fácil a funciones críticas, junto con un diseño ergonómico y la última tecnología.

      795208
      Ver producto
    •  
      Affiniti 70

      Affiniti 70

      El equipo de ultrasonido Affiniti 70 ofrece una combinación poderosa de funcionamiento y forma de trabajo para un diagnóstico rápido y preciso.

      795210
      Ver producto
    •  
      5500CV

      5500CV  

      El sistema de ultrasonido compacto Philips 5500CV le brinda funcionalidad completa y respuestas en el primer escaneo, esté donde esté. Ofrece un núcleo rico en funciones, una gama de soluciones de calidad de diagnóstico, limpieza mejorada y conectividad e informes inalámbricos, el sistema de ultrasonido compacto Philips 5500CV es uno de los sistemas compactos más confiables y robustos del mercado. El sistema Compact 5500CV ganó un premio iF Design Award y un premio Red Dot Product Design en 2021 por su movilidad facilitada.

      795141
      Ver producto
    •  
      5500 series

      5500 series  

      El sistema de ultrasonido compacto Philips Serie 5000, compatible con transductores PureWave para obtener imágenes excepcionales, ofrece funcionalidad completa y admite decisiones rápidas y seguras dondequiera que esté. Diseñado para los diferentes entornos clínicos en imágenes generales, puntos de atención y obstetricia y ginecología, los modelos de ultrasonido Philips 5500 ofrecen un núcleo rico en funciones y una gama versátil de soluciones de diagnóstico, todo integrado en sistemas altamente móviles, fáciles de limpiar y de fácil uso. La serie Compact 5500 ganó un premio iF Design Award y un premio Red Dot Product Design en 2021 por su fácil movilidad.

      795140
      Ver producto
    •  
      Lumify

      Lumify  

      Un avance para la imagenología en el punto de atención. Philips Lumify combina transductores y una aplicación de ultrasonido para brindar capacidades de diagnóstico en su teléfono inteligente y tableta compatibles. Adquiera datos clínicos críticos de forma rápida y sencilla en más casos en el punto de atención: medicina de emergencia, cuidados críticos, de cabecera y en el consultorio.

      795005
      Ver producto
    •  
      InnoSight

      InnoSight  

      El sistema de ultrasonidos InnoSight de Philips le permite explorar a pacientes en diferentes lugares donde administran cuidados. Este sistema, compacto y totalmente portátil, se caracteriza por un diseño ergonómico innovador y por su versatilidad clínica. Con él, podrá acercar la ecografía al punto de cuidados de los pacientes, ya sea en una consulta, en una clínica o en un hospital.

      795001
      Ver producto
    • 0

    Siempre estamos interesados en relacionarnos con usted

    Háganos saber cómo podemos ayudar

    1
    Seleccione su área de interés
    2
    Detalles de contacto

    Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

    Entendido

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

    Entendido

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.