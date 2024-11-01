El monitor de pacientes a pie de cama Philips IntelliVue MX750 aborda directamente las cambiantes necesidades de seguridad en el ámbito de TI de la atención médica, al ofrecer una variedad de funciones que respaldan sus estrategias de ciberseguridad. Además, este excelente monitor ofrece funciones avanzadas y una amplia variedad de mediciones.
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Los monitores de pacientes IntelliVue MX750 y MX850 han sido reconocidos con el prestigioso premio IF Product Design Award. Estos monitores fueron diseñados teniendo en cuenta su resistencia y durabilidad, y han sido reconocidos tanto por los pacientes como por los usuarios por su facilidad de uso y su aspecto profesional. El premio IF Design Award reconoce a los fabricantes y diseñadores por sus logros destacados en el diseño.
Diseño centrado en las personas
Los monitores de pacientes IntelliVue MX750 y MX850 han sido reconocidos con el prestigioso premio IF Product Design Award. Estos monitores fueron diseñados teniendo en cuenta su resistencia y durabilidad, y han sido reconocidos tanto por los pacientes como por los usuarios por su facilidad de uso y su aspecto profesional. El premio IF Design Award reconoce a los fabricantes y diseñadores por sus logros destacados en el diseño.
Diseño centrado en las personas
Los monitores de pacientes IntelliVue MX750 y MX850 han sido reconocidos con el prestigioso premio IF Product Design Award. Estos monitores fueron diseñados teniendo en cuenta su resistencia y durabilidad, y han sido reconocidos tanto por los pacientes como por los usuarios por su facilidad de uso y su aspecto profesional. El premio IF Design Award reconoce a los fabricantes y diseñadores por sus logros destacados en el diseño.
Los monitores de pacientes IntelliVue MX750 y MX850 han sido reconocidos con el prestigioso premio IF Product Design Award. Estos monitores fueron diseñados teniendo en cuenta su resistencia y durabilidad, y han sido reconocidos tanto por los pacientes como por los usuarios por su facilidad de uso y su aspecto profesional. El premio IF Design Award reconoce a los fabricantes y diseñadores por sus logros destacados en el diseño.
Acceso a la información completa del paciente
Opción de PC integrada (iPC)
La opción iPC amplía su acceso a la información completa del paciente desde fuentes como IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Y, debido a que la iPC utiliza un sistema operativo estándar de Windows®, es compatible con su entorno de TI, lo que le da acceso a las soluciones de informática clínica de toda su red hospitalaria.
Opción de PC integrada (iPC)
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Opción de PC integrada (iPC)
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La opción iPC amplía su acceso a la información completa del paciente desde fuentes como IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Y, debido a que la iPC utiliza un sistema operativo estándar de Windows®, es compatible con su entorno de TI, lo que le da acceso a las soluciones de informática clínica de toda su red hospitalaria.
Brinde atención médica eficiente
Simplificar el flujo de trabajo clínico
El monitor de pacientes IntelliVue MX750 enlaza convenientemente el ámbito clínico con el de TI para simplificar el flujo de trabajo de los profesionales de la salud y así brindar un acceso integrado a las soluciones que le permita a usted ofrecer una atención eficiente. Por ejemplo, ofrece conectividad con una amplia variedad de dispositivos como máquinas de anestesia y bombas de infusión IV.
Simplificar el flujo de trabajo clínico
El monitor de pacientes IntelliVue MX750 enlaza convenientemente el ámbito clínico con el de TI para simplificar el flujo de trabajo de los profesionales de la salud y así brindar un acceso integrado a las soluciones que le permita a usted ofrecer una atención eficiente. Por ejemplo, ofrece conectividad con una amplia variedad de dispositivos como máquinas de anestesia y bombas de infusión IV.
Simplificar el flujo de trabajo clínico
El monitor de pacientes IntelliVue MX750 enlaza convenientemente el ámbito clínico con el de TI para simplificar el flujo de trabajo de los profesionales de la salud y así brindar un acceso integrado a las soluciones que le permita a usted ofrecer una atención eficiente. Por ejemplo, ofrece conectividad con una amplia variedad de dispositivos como máquinas de anestesia y bombas de infusión IV.
El monitor de pacientes IntelliVue MX750 enlaza convenientemente el ámbito clínico con el de TI para simplificar el flujo de trabajo de los profesionales de la salud y así brindar un acceso integrado a las soluciones que le permita a usted ofrecer una atención eficiente. Por ejemplo, ofrece conectividad con una amplia variedad de dispositivos como máquinas de anestesia y bombas de infusión IV.
Esté alerta a los cambios clínicos relevantes
Gestión de alarmas mejorada
La supervisión sigue siendo la base del IntelliVue MX750, con funciones de gestión de alarmas mejoradas que le ayudan a concentrarse en los cambios relevantes. Advanced Event Surveillance permite a los profesionales de la salud generar alertas en función de reglas para detectar condiciones clínicas, mientras que el sistema le permite personalizar fácilmente las alarmas y transmitirlas a través del sistema de comunicación del hospital.
Gestión de alarmas mejorada
La supervisión sigue siendo la base del IntelliVue MX750, con funciones de gestión de alarmas mejoradas que le ayudan a concentrarse en los cambios relevantes. Advanced Event Surveillance permite a los profesionales de la salud generar alertas en función de reglas para detectar condiciones clínicas, mientras que el sistema le permite personalizar fácilmente las alarmas y transmitirlas a través del sistema de comunicación del hospital.
Gestión de alarmas mejorada
La supervisión sigue siendo la base del IntelliVue MX750, con funciones de gestión de alarmas mejoradas que le ayudan a concentrarse en los cambios relevantes. Advanced Event Surveillance permite a los profesionales de la salud generar alertas en función de reglas para detectar condiciones clínicas, mientras que el sistema le permite personalizar fácilmente las alarmas y transmitirlas a través del sistema de comunicación del hospital.
La supervisión sigue siendo la base del IntelliVue MX750, con funciones de gestión de alarmas mejoradas que le ayudan a concentrarse en los cambios relevantes. Advanced Event Surveillance permite a los profesionales de la salud generar alertas en función de reglas para detectar condiciones clínicas, mientras que el sistema le permite personalizar fácilmente las alarmas y transmitirlas a través del sistema de comunicación del hospital.
Potencie su inversión
Aproveche al máximo su RME
IntelliVue MX750 y MX850 trabajan para optimizar su inversión y ayudan a reducir los costos y la complejidad al momento de conectar los dispositivos a pie de cama para pacientes al EMR, y con el iPC a otros sistemas clínicos. Si está utilizando el software opcional IntelliVue XDS puede incluso ver el monitor del paciente de forma remota, mientras accede simultáneamente al registro del paciente en la EMR.
Aproveche al máximo su RME
IntelliVue MX750 y MX850 trabajan para optimizar su inversión y ayudan a reducir los costos y la complejidad al momento de conectar los dispositivos a pie de cama para pacientes al EMR, y con el iPC a otros sistemas clínicos. Si está utilizando el software opcional IntelliVue XDS puede incluso ver el monitor del paciente de forma remota, mientras accede simultáneamente al registro del paciente en la EMR.
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IntelliVue MX750 y MX850 trabajan para optimizar su inversión y ayudan a reducir los costos y la complejidad al momento de conectar los dispositivos a pie de cama para pacientes al EMR, y con el iPC a otros sistemas clínicos. Si está utilizando el software opcional IntelliVue XDS puede incluso ver el monitor del paciente de forma remota, mientras accede simultáneamente al registro del paciente en la EMR.
Mantenga altos niveles de ciberseguridad
Sólidas medidas de ciberseguridad
Es de vital importancia mantener una ciberseguridad sólida y al mismo tiempo permitir a los profesionales de la salud un acceso eficiente a la información. El monitor de pacientes IntelliVue MX750 ofrece funciones como la autenticación de nodos y el cifrado de datos de la red mediante certificado, cifrado del sistema de archivos, cifrado de los informes de impresión, cifrado de los datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
Sólidas medidas de ciberseguridad
Es de vital importancia mantener una ciberseguridad sólida y al mismo tiempo permitir a los profesionales de la salud un acceso eficiente a la información. El monitor de pacientes IntelliVue MX750 ofrece funciones como la autenticación de nodos y el cifrado de datos de la red mediante certificado, cifrado del sistema de archivos, cifrado de los informes de impresión, cifrado de los datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
Sólidas medidas de ciberseguridad
Es de vital importancia mantener una ciberseguridad sólida y al mismo tiempo permitir a los profesionales de la salud un acceso eficiente a la información. El monitor de pacientes IntelliVue MX750 ofrece funciones como la autenticación de nodos y el cifrado de datos de la red mediante certificado, cifrado del sistema de archivos, cifrado de los informes de impresión, cifrado de los datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
Es de vital importancia mantener una ciberseguridad sólida y al mismo tiempo permitir a los profesionales de la salud un acceso eficiente a la información. El monitor de pacientes IntelliVue MX750 ofrece funciones como la autenticación de nodos y el cifrado de datos de la red mediante certificado, cifrado del sistema de archivos, cifrado de los informes de impresión, cifrado de los datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
Soporte de integración amplio
Soporte para una integración fluida
Junto con estas características tecnológicas, también podemos apoyarle en la integración de nuestras soluciones a su red. Podemos aprovechar nuestros más de 30 años de experiencia y conocimientos en el campo de la TI de atención médica, lo que significa que, independientemente de sus desafíos de integración, estamos listos y somos capaces de ayudarle a cubrir sus necesidades.
Soporte para una integración fluida
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Soporte para una integración fluida
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Los monitores de pacientes IntelliVue MX750 y MX850 han sido reconocidos con el prestigioso premio IF Product Design Award. Estos monitores fueron diseñados teniendo en cuenta su resistencia y durabilidad, y han sido reconocidos tanto por los pacientes como por los usuarios por su facilidad de uso y su aspecto profesional. El premio IF Design Award reconoce a los fabricantes y diseñadores por sus logros destacados en el diseño.
Diseño centrado en las personas
Los monitores de pacientes IntelliVue MX750 y MX850 han sido reconocidos con el prestigioso premio IF Product Design Award. Estos monitores fueron diseñados teniendo en cuenta su resistencia y durabilidad, y han sido reconocidos tanto por los pacientes como por los usuarios por su facilidad de uso y su aspecto profesional. El premio IF Design Award reconoce a los fabricantes y diseñadores por sus logros destacados en el diseño.
Diseño centrado en las personas
Los monitores de pacientes IntelliVue MX750 y MX850 han sido reconocidos con el prestigioso premio IF Product Design Award. Estos monitores fueron diseñados teniendo en cuenta su resistencia y durabilidad, y han sido reconocidos tanto por los pacientes como por los usuarios por su facilidad de uso y su aspecto profesional. El premio IF Design Award reconoce a los fabricantes y diseñadores por sus logros destacados en el diseño.
Los monitores de pacientes IntelliVue MX750 y MX850 han sido reconocidos con el prestigioso premio IF Product Design Award. Estos monitores fueron diseñados teniendo en cuenta su resistencia y durabilidad, y han sido reconocidos tanto por los pacientes como por los usuarios por su facilidad de uso y su aspecto profesional. El premio IF Design Award reconoce a los fabricantes y diseñadores por sus logros destacados en el diseño.
Acceso a la información completa del paciente
Opción de PC integrada (iPC)
La opción iPC amplía su acceso a la información completa del paciente desde fuentes como IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Y, debido a que la iPC utiliza un sistema operativo estándar de Windows®, es compatible con su entorno de TI, lo que le da acceso a las soluciones de informática clínica de toda su red hospitalaria.
Opción de PC integrada (iPC)
La opción iPC amplía su acceso a la información completa del paciente desde fuentes como IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Y, debido a que la iPC utiliza un sistema operativo estándar de Windows®, es compatible con su entorno de TI, lo que le da acceso a las soluciones de informática clínica de toda su red hospitalaria.
Opción de PC integrada (iPC)
La opción iPC amplía su acceso a la información completa del paciente desde fuentes como IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Y, debido a que la iPC utiliza un sistema operativo estándar de Windows®, es compatible con su entorno de TI, lo que le da acceso a las soluciones de informática clínica de toda su red hospitalaria.
La opción iPC amplía su acceso a la información completa del paciente desde fuentes como IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Y, debido a que la iPC utiliza un sistema operativo estándar de Windows®, es compatible con su entorno de TI, lo que le da acceso a las soluciones de informática clínica de toda su red hospitalaria.
Brinde atención médica eficiente
Simplificar el flujo de trabajo clínico
El monitor de pacientes IntelliVue MX750 enlaza convenientemente el ámbito clínico con el de TI para simplificar el flujo de trabajo de los profesionales de la salud y así brindar un acceso integrado a las soluciones que le permita a usted ofrecer una atención eficiente. Por ejemplo, ofrece conectividad con una amplia variedad de dispositivos como máquinas de anestesia y bombas de infusión IV.
Simplificar el flujo de trabajo clínico
El monitor de pacientes IntelliVue MX750 enlaza convenientemente el ámbito clínico con el de TI para simplificar el flujo de trabajo de los profesionales de la salud y así brindar un acceso integrado a las soluciones que le permita a usted ofrecer una atención eficiente. Por ejemplo, ofrece conectividad con una amplia variedad de dispositivos como máquinas de anestesia y bombas de infusión IV.
Simplificar el flujo de trabajo clínico
El monitor de pacientes IntelliVue MX750 enlaza convenientemente el ámbito clínico con el de TI para simplificar el flujo de trabajo de los profesionales de la salud y así brindar un acceso integrado a las soluciones que le permita a usted ofrecer una atención eficiente. Por ejemplo, ofrece conectividad con una amplia variedad de dispositivos como máquinas de anestesia y bombas de infusión IV.
El monitor de pacientes IntelliVue MX750 enlaza convenientemente el ámbito clínico con el de TI para simplificar el flujo de trabajo de los profesionales de la salud y así brindar un acceso integrado a las soluciones que le permita a usted ofrecer una atención eficiente. Por ejemplo, ofrece conectividad con una amplia variedad de dispositivos como máquinas de anestesia y bombas de infusión IV.
Esté alerta a los cambios clínicos relevantes
Gestión de alarmas mejorada
La supervisión sigue siendo la base del IntelliVue MX750, con funciones de gestión de alarmas mejoradas que le ayudan a concentrarse en los cambios relevantes. Advanced Event Surveillance permite a los profesionales de la salud generar alertas en función de reglas para detectar condiciones clínicas, mientras que el sistema le permite personalizar fácilmente las alarmas y transmitirlas a través del sistema de comunicación del hospital.
Gestión de alarmas mejorada
La supervisión sigue siendo la base del IntelliVue MX750, con funciones de gestión de alarmas mejoradas que le ayudan a concentrarse en los cambios relevantes. Advanced Event Surveillance permite a los profesionales de la salud generar alertas en función de reglas para detectar condiciones clínicas, mientras que el sistema le permite personalizar fácilmente las alarmas y transmitirlas a través del sistema de comunicación del hospital.
Gestión de alarmas mejorada
La supervisión sigue siendo la base del IntelliVue MX750, con funciones de gestión de alarmas mejoradas que le ayudan a concentrarse en los cambios relevantes. Advanced Event Surveillance permite a los profesionales de la salud generar alertas en función de reglas para detectar condiciones clínicas, mientras que el sistema le permite personalizar fácilmente las alarmas y transmitirlas a través del sistema de comunicación del hospital.
La supervisión sigue siendo la base del IntelliVue MX750, con funciones de gestión de alarmas mejoradas que le ayudan a concentrarse en los cambios relevantes. Advanced Event Surveillance permite a los profesionales de la salud generar alertas en función de reglas para detectar condiciones clínicas, mientras que el sistema le permite personalizar fácilmente las alarmas y transmitirlas a través del sistema de comunicación del hospital.
Potencie su inversión
Aproveche al máximo su RME
IntelliVue MX750 y MX850 trabajan para optimizar su inversión y ayudan a reducir los costos y la complejidad al momento de conectar los dispositivos a pie de cama para pacientes al EMR, y con el iPC a otros sistemas clínicos. Si está utilizando el software opcional IntelliVue XDS puede incluso ver el monitor del paciente de forma remota, mientras accede simultáneamente al registro del paciente en la EMR.
Aproveche al máximo su RME
IntelliVue MX750 y MX850 trabajan para optimizar su inversión y ayudan a reducir los costos y la complejidad al momento de conectar los dispositivos a pie de cama para pacientes al EMR, y con el iPC a otros sistemas clínicos. Si está utilizando el software opcional IntelliVue XDS puede incluso ver el monitor del paciente de forma remota, mientras accede simultáneamente al registro del paciente en la EMR.
Aproveche al máximo su RME
IntelliVue MX750 y MX850 trabajan para optimizar su inversión y ayudan a reducir los costos y la complejidad al momento de conectar los dispositivos a pie de cama para pacientes al EMR, y con el iPC a otros sistemas clínicos. Si está utilizando el software opcional IntelliVue XDS puede incluso ver el monitor del paciente de forma remota, mientras accede simultáneamente al registro del paciente en la EMR.
IntelliVue MX750 y MX850 trabajan para optimizar su inversión y ayudan a reducir los costos y la complejidad al momento de conectar los dispositivos a pie de cama para pacientes al EMR, y con el iPC a otros sistemas clínicos. Si está utilizando el software opcional IntelliVue XDS puede incluso ver el monitor del paciente de forma remota, mientras accede simultáneamente al registro del paciente en la EMR.
Mantenga altos niveles de ciberseguridad
Sólidas medidas de ciberseguridad
Es de vital importancia mantener una ciberseguridad sólida y al mismo tiempo permitir a los profesionales de la salud un acceso eficiente a la información. El monitor de pacientes IntelliVue MX750 ofrece funciones como la autenticación de nodos y el cifrado de datos de la red mediante certificado, cifrado del sistema de archivos, cifrado de los informes de impresión, cifrado de los datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
Sólidas medidas de ciberseguridad
Es de vital importancia mantener una ciberseguridad sólida y al mismo tiempo permitir a los profesionales de la salud un acceso eficiente a la información. El monitor de pacientes IntelliVue MX750 ofrece funciones como la autenticación de nodos y el cifrado de datos de la red mediante certificado, cifrado del sistema de archivos, cifrado de los informes de impresión, cifrado de los datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
Sólidas medidas de ciberseguridad
Es de vital importancia mantener una ciberseguridad sólida y al mismo tiempo permitir a los profesionales de la salud un acceso eficiente a la información. El monitor de pacientes IntelliVue MX750 ofrece funciones como la autenticación de nodos y el cifrado de datos de la red mediante certificado, cifrado del sistema de archivos, cifrado de los informes de impresión, cifrado de los datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
Es de vital importancia mantener una ciberseguridad sólida y al mismo tiempo permitir a los profesionales de la salud un acceso eficiente a la información. El monitor de pacientes IntelliVue MX750 ofrece funciones como la autenticación de nodos y el cifrado de datos de la red mediante certificado, cifrado del sistema de archivos, cifrado de los informes de impresión, cifrado de los datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
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Soporte para una integración fluida
Junto con estas características tecnológicas, también podemos apoyarle en la integración de nuestras soluciones a su red. Podemos aprovechar nuestros más de 30 años de experiencia y conocimientos en el campo de la TI de atención médica, lo que significa que, independientemente de sus desafíos de integración, estamos listos y somos capaces de ayudarle a cubrir sus necesidades.
Junto con estas características tecnológicas, también podemos apoyarle en la integración de nuestras soluciones a su red. Podemos aprovechar nuestros más de 30 años de experiencia y conocimientos en el campo de la TI de atención médica, lo que significa que, independientemente de sus desafíos de integración, estamos listos y somos capaces de ayudarle a cubrir sus necesidades.
Especificaciones
Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Tamaño de la pantalla
Pantalla panorámica de 19”
Resolución de la pantalla
1920x1080
Tipo de pantalla
Pantalla con resolución full HD con tacto capacitivo proyectado (projected capacitive touch, pCAP)
Número de ondas por pantalla
12 ondas (máx.)
Ranuras del bastidor del módulo
Hasta 8 (con 2 racks FMX-4)
Aplicaciones
Capacidad de aplicación web nativa sin iPC
Video
Video
Vídeo cifrado a través de LAN a
Active Display¹ o XDS
Alarmas
Alarmas
Remoto a través de LAN (cifrado) a
Active Display¹ o XDS
Pantalla independiente
Pantalla independiente
Número de pantallas independientes
1 Active Display¹ o XDS
Medidas de seguridad informática
Medidas de seguridad informática
Identificación de usuario/autenticación
a través de RFID
Autenticación de nodo
a través de certificados; datos de red, informes de impresión y cifrado del sistema de archivos
Es posible que no esté disponible en todas las regiones. Por favor consulte con su representante de Philips para conocer la disponibilidad completa de la cartera de productos.
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