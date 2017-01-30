Con Azurion, el desempeño y la atención superior se vuelven uno.

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Azurion

Sistema de Terapia Guiada por Imagen Azurion

Con Azurion, el rendimiento y la atención superior se convierten en uno

Nuestro Sistema de Terapia Guiada por Imagen Azurion le permite realizar con facilidad y confianza una amplia gama de procedimientos intervencionistas rutinarios y complejos con una experiencia de usuario única. Las capacidades avanzadas integradas con una geometría de sistema innovadora respaldan un flujo de trabajo mejorado, ayudándole a optimizar el rendimiento de su laboratorio y a proporcionar una atención superior a sus pacientes.

Sistema de Terapia Guiada por Imagen Azurion

El biplano Azurion, nuestro sistema más flexible

El nuevo sistema Biplano Azurion de Terapia Guiada por Imagen de Philips está diseñado para ayudarle a realizar procedimientos de forma más consistente y eficiente. Con esta plataforma preparada para el futuro, podrá ofrecer una atención excepcional y ampliar su línea de servicios con el tiempo¹.

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Gama de productos

  •  
    Azurion 5 M12

    Azurion 5 M12  

    Eleve sus capacidades de cardiología intervencionista con Azurion 5 con un detector plano de 12'''. Esta solución de terapia guiada por imágenes de alto rendimiento permite a los equipos intervencionistas realizar intervenciones cardíacas desafiantes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes en la mesa para una experiencia de usuario consistente, un excelente desempeño de laboratorio y atención al paciente.

    722227
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  •  
    Azurion 3 M12

    Azurion 3 M12  

    Aumente sus capacidades de cardiología intervencionista con Azurion serie 3, el cual cuenta con un detector plano de 12''. Este sistema altamente avanzado permite que los equipos intervencionistas realicen intervenciones cardíacas difíciles, con una excelente consistencia y eficiencia. Es una nueva oportunidad para mejorar la atención médica y sus resultados financieros.

    NCVD001
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  •  
    Azurion 3 M15

    Azurion 3 M15  

    Experimente el poder de innovar sus servicios vasculares intervencionistas con Azurion serie 3, el cual cuenta con un detector plano de 15''. Sus equipos intervencionistas aprovecharán la excelente consistencia y eficiencia mientras realizan diversos procedimientos neurológicos, endovasculares, oncológicos y cardíacos. Dé el siguiente paso para mejorar la atención médica y reduzca sus costos.

    NCVD002
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  • Nuevo
    Azurion 7 M12

    Azurion 7 M12  

    Experimente la nueva era del desempeño intervencionista cardíaco y vascular con Azurion Serie 7, el cual cuenta con un detector plano de 12''. Esta solución de terapia guiada por imágenes de nueva generación le ayuda a ofrecer una excelente atención médica al paciente y aumentar su eficiencia operativa al combinarse con la innovación en flujo de trabajo.

    NCVD003
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  • Nuevo
    Azurion 7 M20

    Azurion 7 M20  

    Opte con confianza por un sistema híbrido con Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imágenes de nueva generación permite realizar procedimientos abiertos y mínimamente invasivos en una sala de intervención. La excelencia clínica se combina con la innovación en flujo de trabajo para ayudarle a ofrecer una excelente atención médica al paciente y aumentar la eficiencia operativa.

    NCVD005
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  • Nuevo
    Azurion 7 M20 with FlexArm

    Azurion 7 M20 with FlexArm  

    Este sistema montado en el techo proporciona flexibilidad de imagen ilimitada para diversos procedimientos y una libertad de posicionamiento excepcional para los equipos médicos. Su configuración compacta proporciona un entorno altamente rentable, listo para los procedimientos del futuro. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil al lado de la mesa para ayudar a tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril. Al trabajar a su alrededor, Azurion de Philips con FlexArm le ayuda a mejorar el rendimiento de su sala y a ofrecer una atención superior.

    NCVD207
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¿Qué producto es el adecuado para ti?

Azurion 3 M12

Azurion 3 M12

Vista
Azurion 5 M20

Azurion 7 M20 con FlexArm

Vista
Azurion 7 B20/15

Azurion 7 B20/15

Vista

Opciones de montaje

Montado en el suelo

Montado en el techo

Montaje en piso/techo

Tamaños de detector

Detector plano de 12"

Detector plano de 20"

Detector plano de 20" en el gantry frontal, detector plano de 15" en el gantry lateral

Configuración del plano

Monoplano

Monoplano 

Biplano

Principales beneficios

  • Contrato de servicio estándar que da derecho al sistema Azurion a la actualización continua del software principal, la actualización del software para corregir errores y las actualizaciones de seguridad y ciberseguridad.

  • Contrato de servicio estándar que da derecho al sistema Azurion a la actualización continua del software principal, la actualización del software para corregir errores y las actualizaciones de seguridad y ciberseguridad.

  • Contrato de servicio estándar que da derecho al sistema Azurion a la actualización continua del software principal, la actualización del software para corregir errores y las actualizaciones de seguridad y ciberseguridad.

  • Herramientas básicas de navegación

  • Herramientas de navegación básicas y avanzadas

  • Herramientas de navegación básicas y avanzadas

  • Paquetes clínicos esenciales

  • Paquetes clínicos esenciales, avanzados y premium

  • Paquetes clínicos esenciales, avanzados y premium

  • Adecuado para procedimientos de cardiología intervencionista

  • Adecuado para una sala híbrida

  • Adecuado para procedimientos neurovasculares intervencionistas e híbridos

  • Imágenes de alta resolución en un amplio campo de visión. Puede visualizar la válvula aórtica y una porción significativa del arco aórtico o todo el árbol coronario en una sola vista.

  • Se integra con mesas quirúrgicas de terceros (Baxter y Getinge)

  • Cobertura de todo el cuerpo

  • Un soporte único que permite alcanzar la ingle sin cambiar de posición

  • Gantry frontal con 270 grados de amplitud de movimiento

  • Acceso opcional a la cabeza con posicionamiento del gantry frontal a 135 grados

  • Imágenes descentradas a lo largo de ambos lados de la mesa

  • El estacionamiento seguro y rápido del gantry lateral permite cambiar sin problemas entre la adquisición de imágenes 2D y 3D

Características

Ilustración renovada sobre sostenibilidad

Controle todas las tareas en la mesa

Los laboratorios intervencionistas llevan a cabo una amplia variedad de casos que requieren la integración de múltiples fuentes. Esto hace que sea más importante que nunca trabajar de la forma más eficiente posible. Con el espacio de trabajo ce Philips Azurion, estará conectado a todas las modalidades y aplicaciones en un entorno personalizable.

Regalo de experiencia

Tecnología de imagen de alta calidad y baja dosis

La tecnología ClarityIQ proporciona imágenes de alta calidad para diversos procedimientos clínicos. Ofrece una visibilidad excelente con niveles de dosis bajas de rayos X para pacientes de todos los tamaños. Hasta la fecha se han publicado múltiples estudios clínicos sobre la tecnología ClarityIQ en más de 19000 pacientes que revelan una verdad: dosis significativamente más bajas en todas las áreas clínicas, pacientes y operadores.

Sistema de Terapia Guiada por Imagen Azurion

Mantenga su tecnología actualizada con Technology Maximizer

El contrato de servicio³ se incluye por defecto en todos los sistemas Azurion y otorga derecho a actualizaciones del software principal, formación sobre las nuevas funcionalidades del software actualizado y reemplazo del hardware informático para dar soporte a las actualizaciones del software.

Procedimiento de ICP con el Sistema de Terapia Guiada por Imágenes Azurion 7 C20

Haciendo negocios de manera responsable y sostenible

Como una empresa comprometida con hacer negocios de forma sostenible, estamos dispuestos a ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones responsables. Ofrecemos soluciones que pretenden mejorar la salud y el bienestar de las personas al tiempo que reducen el impacto ambiental. La plataforma Azurion es el resultado de nuestro proceso de Ecodiseño y ofrece importantes mejoras medioambientales. Las principales ventajas medioambientales del diseño actual son la reducción del peso y la mejora de la eficiencia energética.

Galería de imágenes

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Tecnologías facilitadoras

  •  
    Hemo with IntelliVue X3

    Hemo with IntelliVue X3  

    Mejorar la productividad y los resultados es vital para que las instalaciones de atención médica puedan satisfacer la creciente demanda de procedimientos en el laboratorio de cateterismo. Para simplificar aún más el flujo de trabajo en el laboratorio de cateterismo, Philips presenta el sistema de hemodinámica intervencionista (sistema Hemo), que ofrece mediciones hemodinámicas avanzadas en el laboratorio de cateterismo. La integración con el monitor de pacientes IntelliVue X3 ayuda a facilitar la toma de decisiones clínicas seguras y a mantener registros médicos continuos y sin brechas del paciente, monitoreando constantemente al paciente en el laboratorio de cateterismo o en todo el hospital.

    722463
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  •  
    Control room workspace

    Control room workspace  

    Tecnología de acceso que permite la conectividad, la flexibilidad del espacio de trabajo y la innovación futura. Visualice y controle hasta 20 fuentes de video multimodales o aplicaciones en seis monitores en un flujo de trabajo personalizado y estandarizado.

    NCVD495
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  •  
    HeartNavigator

    HeartNavigator  

    Aumente la confianza y facilidad durante el reemplazo transcatéter de la válvula aórtica (TAVR) y otros procedimientos SHD complejos. La de usuario inmersiva está altamente automatizada para simplificar la planificación, selección del dispositivo y selección del ángulo de proyección. Durante los procedimientos, se proporciona una guía de imágenes en vivo para facilitar la colocación del transcatéter.

    OPT201
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Documentación

Folletos
Folleto del producto Philips Azurion 3 (15.15MB)
Folleto del producto Philips Azurion 5 (15.21MB)
Folleto del producto Philips Azurion 7 (15.28MB)
Folleto del producto Philips Azurion 7M20 con FlexArm (10.85MB)
Folleto del producto Philips Azurion Workspaces (6.73MB)

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Notas a pie de página
 

[1] Azurion R3.0 todavía no está autorizado en todos los mercados. Por favor, consulte con su representante local para obtener información más detallada.

[2] Los resultados son específicos de la institución en donde se obtuvieron y pueden no reflejar los resultados alcanzables en otras instituciones.

[3] El contrato tiene una duración de 1 año (garantía) más 4 años de Technology Maximizer Essential.

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

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